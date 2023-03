Le chat, d’agent du démon au chat-chien

Au Moyen-âge des chats tués pour éloigner le diable

Aujourd’hui vedette des réseaux sociaux, le chat a même dépassé les chiens parmi les préférences des propriétaires d'animaux domestiques. Mais cela n’a pas toujours été le cas. Tuer des chats au Moyen-âge était même une pratique assez répandue. Cela venait d’une diabolisation des chats mise en place au XIIe et XIVe siècle. L'historien Eric Baratay, spécialiste de l’histoire des relations hommes-animaux, explique : « On a retrouvé dans les fondations des maisons des ossements de chats emmurés vivants. On pensait au Moyen-Âge qu’en montrant qu’on avait vaincu l’agent du diable, les mauvais esprits, ou les démons, se méfieraient et n’entreraient pas dans les habitations.

De la même manière, dans les campagnes jusqu’au XXe siècle, on clouait des chauves-souris, elles aussi considérées comme des envoyées du Diable, sur les portes des étables. Ou on les emmurait pour ne pas propager de maladies. Comme on ne les comprenait pas, on jugeait que le diable en était responsable. C’était un moyen d’expliquer l’inexplicable.

Il y avait aussi la pratique de la Saint-Jean. La veille de cette fête, on pensait que les chats partaient vénérer le démon lors de sabbat, soit seuls, soit avec les sorcières d'où l'expression « Il n'y a plus un chat ». On croit alors que ces petits félins vont au sabbat pour prendre les ordres du démon, pour ensuite nuire aux humains. Pour contrer ce risque, le jour de la Saint-Jean, on capturait des chats, on les mettait dans des sacs, et on les faisait brûler vivants sur un bûcher.

Cette pratique, alors fréquente, était un autre moyen de montrer qu'on avait vaincu symboliquement les agents du démon. À Paris, elle n’est supprimée qu'au milieu du XVIIᵉ siècle, mais elle perdure encore dans certaines villes jusqu'au milieu du XVIIIeᵉ, comme à Metz ou Nancy qui figurent parmi les dernières villes à abandonner ce rite, et dans les villages jusqu'au début du XIXᵉ siècle.»

Une erreur étymologique

«Le lien entre chat et diable provient du temps de l’hérésie cathare. De catus, son nom latin est née l'idée que le chat serait l'allié des hérétiques considérés comme agents du démon. Puis, au moment de la chasse aux sorcières entre le XIVe et le XVIIe siècle, on pensait que les chats étaient des alliés des sorcières, qu’elles se servaient d’eux, de leurs poils, de leurs entrailles, pour composer des potions ensorceleuses. On imaginait qu’elles emmenaient les chats au sabbat. D’où l’idée que le chat est un animal du diable, en particulier, les chats noirs, ou tigrés. À l'époque, les chats étaient rarement des animaux de compagnie. On en gardait parfois dans les maisons pour chasser les rongeurs, mais sans avoir de relation avec eux.»