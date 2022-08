Le chef d'Al-Qaïda tué dans une attaque de drones américains, annonce Joe Biden

C'est une annonce qui a été faite à la télévision américaine par Joe Biden, sorti pour l'occasion du repos que lui impose le Covid-19 dont il souffre. "Samedi, sur mes ordres, les États-Unis ont mené à bien une frappe aérienne sur Kaboul, en Afghanistan, qui a tué l'émir d'Al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri", a-t-il déclaré dans cette brève allocution, ajoutant : "Justice a été rendue et ce dirigeant terroriste n'est plus".

L'Egyptien Ayman al-Zawahiri, considéré comme l'un des cerveaux des attentats du 11 septembre 2001, a été tué alors qu'il était sur le balcon d'un appartement de Kaboul. Depuis plus de dix ans, il était introuvable. Pour ce terroriste, l'un des plus recherchés au monde, les États-Unis promettaient une récompense de 25 millions de dollars a tout renseignement permettant de le trouver.

Attaque pilotée à distance

Plus tôt dans le week-end, le ministre afghan de l'Intérieur avait démenti qu'une attaque de drone avait eu lieu à Kaboul. C'est pourtant bien l'un de ces avions pilotés à distance, muni de missiles Hellfire, qui ont permis l'attaque. Pour un responsable militaire américain, c'est la preuve que les États-Unis sont capables "d'identifier et de localiser même les terroristes les plus recherchés au monde et de prendre des mesures afin de les éliminer".

Selon les Américains, les talibans ont "violé les accords de Doha" signés en 2020, au moment du retrait des troupes américains d'Afghanistan, selon lesquels les talibans s'engageaient à ne pas accueillir Al-Qaïda sur leur sol.

A la mort de Ben Laden en 2011, c'était Ayman al-Zawahiri qui avait repris les commandes du groupe djihadiste. À 71 ans, il avait dû multiplier les "franchises" d'Al-Qaïda. Sa tâche avait été rendue plus difficile encore par la mort du numéro deux du groupe en 2020 : Abdullah Ahmed Abdullah avait été tué à Téhéran par des agents israéliens commandités par Washington.