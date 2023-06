Le CHU de Rennes victime d'une cyberattaque, des données ont été volées

Des données ont été volées par des pirates suite à une cyberattaque qui touche le CHU de Rennes depuis mercredi, a annoncé ce jeudi l'établissement hospitalier. L'ampleur reste toutefois à déterminer. "La cyberattaque a entraîné une exfiltration de données et les analyses sont en cours pour qualifier la quantité et le type de données concernées", souligne l'hôpital. Il précise que des investigations sont menées en lien avec l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) et le CERT-Santé, qui aide les établissements de santé confrontés à un incident de sécurité informatique. "Le CHU de Rennes a effectué une déclaration auprès de la CNIL et prendra les mesures nécessaires pour prévenir les personnes concernées par cette exfiltration de données", ajoute le communiqué.

Pas d'incidence sur la prise en charge des patients

En revanche, il n'y a aucune incidence sur la prise en charge des patients, assure le CHU. "L'accueil des urgences et le SAMU-Centre 15 fonctionnent normalement, toutes les activités médicales et tous les rendez-vous physiques sont maintenus", annonce l'établissement, dont le site internet restait inaccessible jeudi à la mi-journée. La prise de rendez-vous n'est, jusqu'à nouvel ordre, possible que par téléphone. La téléconsultation est notamment interrompue. Les consultations d’imagerie médicale à distance sont également arrêtées. L'établissement invite les patients à "demander une version papier des résultats et comptes-rendus d'examen ou consultation réalisés en ville et les apporter lors de leur venue".

Une plainte déposée

Dès le signalement de cette cyberattaque, le CHU assure avoir "mis en place les mesures de précaution nécessaires en isolant son système d'information d'internet pour limiter la propagation de l'attaque tout en veillant à la disponibilité des applications médicales en interne". Une cellule de crise a immédiatement été activée et une plainte a été déposée au commissariat de Rennes, indique le CHU.

D'autres centres hospitaliers français ont été la cible de cyberattaques ces derniers mois, notamment celui de Brest qui avait dû fonctionner en mode dégradé pendant plusieurs semaines en mars. En décembre 2022, le centre hospitalier de Versailles avait également été la cible d'une cyberattaque par un groupe de hackers qui réclamait une rançon.