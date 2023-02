Le compositeur Burt Bacharach, auteur de dizaines de tubes, est mort

Son nom est peu connu, mais sa musique a traversé les générations : le pianiste et compositeur américain Burt Bacharach est mort à 94 ans, a annoncé jeudi son agente. Né en 1928 à Kansas City, aux États-Unis, il a laissé son empreinte dans la musique populaire américaine, et fait partie des plus célèbres personnalités "de l’ombre" du monde de la musique.

C’est au milieu des années 50 qu’il commence à travailler, après avoir été diplômé en musicologie. Burt Bacharach est d’abord arrangeur, en particulier pour Marlène Dietrich avec qui il enregistre quatre albums. Il rencontre en 1957 un parolier nommé Hal David, et c’est ensemble qu’ils commencent à écrire des tubes… et qu’ils en ont écrit toute leur vie.

Compositeur fétiche de Dionne Warwick

Leur premier tube est interprété par Marty Robbins et s’appelle "The Story of my life", mais celui qui reste le plus dans la tête est un autre titre sifflant, sorti la même année : "Magic Moments", de Perry Como, utilisé par la suite dans de nombreux films et publicités.

Ils repèrent, à la fin des années 50, la chanteuse d’un groupe nommé The Gospelaires : Dionne Warwick. Burt Bacharach en fait son interprète fétiche, toujours sur les textes de Hal David. Le premier grand succès du trio, c’est "Don’t make me over" (repris en Français par Nancy Holloway sous le titre "T’en va pas comme ça") dès 1962.

La liste des standards écrits pour Dionne Warwick est pleine de titres qui ont ensuite été repris par de très nombreux interprètes : "Anyone who had a heart" reprise par Shirley Bassey, Olivia Newton-John ou Björk. "Walk on by" a été reprise aussi par Seal ou Cyndi Lauper. Et surtout, "I say a little prayer for you" devient un immense tube quand il est repris par Aretha Franklin.

Des Oscars et des Grammy Awards

Mais la carrière de Burt Bacharcach ne s’arrête pas aux titres écrits pour Dionne Warwick. Il écrit par exemple pour Jackie DeShannon la chanson "What the world neeeds now".

Compositeur de musiques de films, il écrit aussi "What’s new pussycat" pour Tom Jones en 1965 pour le film éponyme, qui lui vaut un Grammy Award cette année-là. Pour "Butch Cassidy et le Kid", il écrit la chanson "Raindrops keep fallin’ on my head" en 1969, interprétée par B.J. Thomas, qui remporte l’Oscar de la meilleure chanson originale – et sera reprise en français par Sacha Distel. Ou encore, "The Look of love" par Dusty Springfield, chanson des aventures (parodiques) de James Bond dans "Casino Royale".

En France, on connait aussi ses chansons grâce à ses reprises : "Toujours un coin qui me rappelle" d’Eddy Mitchell est une reprise de "Always something there to remind me", interprétée par Sandie Shaw à l’origine.

Icône dans la culture pop

Si la majeure partie des tubes de Bacharach sort dans les années 60, il n’a jamais réellement cessé d’enregistrer : en 1970 il est à l’origine du standard des Carpenters "They long to be (Close to you)". Et en 1981, il gagne un nouvel Oscar de la meilleure chanson originale pour la chanson de Christopher Cross "Arthur’s Theme", issue du film "Arthur". Pendant ce temps, il a continué à sortir ses propres albums – dans lesquels il reprend surtout ses chansons écrites par d’autres.

En 1998, l’un dernier des albums marquants de sa discographie, "Painted from Memory" est enregistré avec Elvis Costello. Dans les années 90, il devient aussi une référence de la culture pop grâce au film Austin Powers : le personnage principal y tient Burt Bacharach pour véritable idole. Le compositeur se prête même au jeu d’une apparition dans le film. Il apparaît aussi sur une pochette d’album du groupe Oasis.

Marié à quatre reprises, père de quatre enfants, Burt Bacharach avait dû affronter en 2007 le suicide de sa fille Nikki, atteinte d’un syndrome d’Asperger, à qui il avait consacré une chanson, "Nikki". Dans les dernières années de sa vie, il avait repris plusieurs de ses standards avec des grands orchestres.