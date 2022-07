Le Conseil Constitutionnel n'ouvre pas la voie à la PMA pour les hommes transgenres

Le Conseil Constitutionnel a rendu vendredi une décision attendue concernant les droits sexuels et reproductifs des personnes transgenres. Il juge que la nouvelle loi sur la "PMA pour toutes", qui inclut les femmes, seules ou en couple lesbien mais n'inclut pas les hommes transgenres, ne porte pas atteinte aux "principes d'égalités entre les femmes et les hommes". Et donc qu'il n'est pas inconstitutionnel d'exclure les hommes transgenres de la PMA, quand bien même ils disposeraient d'un utérus (car nés femmes). Un revers pour l'association qui avait saisi le Conseil sur cette question.

La loi sur la "PMA pour toutes" ne va pas à l'encontre du principe d'égalité

Autorisée en 1973 pour les couples hétérosexuels, la Procréation Médicalement Assistée (PMA) l'est également depuis 2021 pour les femmes seules et les couples de femmes lesbiennes. Toutefois, cette loi exclut les hommes transgenres qui, disposant toujours d'un utérus, auraient pu physiquement procréer via une PMA. Le Groupe d’information et d’action sur les questions procréatives et sexuelles (GIAPS) a donc saisi les Sages d'une Question Prioritaire de Constitutionnalité.

L'avocate de l'association, Me Magali Lhotel, estimait que cette différence de traitement portait "atteinte au principe d'égalité entre les femmes et les hommes", dans la mesure où "il existe des hommes à l'état-civil qui ont un utérus [et sont] en capacité de mener ou pas une grossesse". Depuis 2016, les personnes transgenres ne sont plus obligées de subir une stérilisation médicale pour obtenir un changement de sexe à l'état-civil.

De son côté, le représentant du gouvernement, Antoine Pavageau, avançait que cette différence de traitement entre hommes et femmes pour la PMA était au contraire "justifiée" car "attachée non au sexe biologique, mais à l'état-civil". Selon lui, accéder à la demande du GIAPS aurait signifié "reconnaitre une nouvelle catégorie sexuelle" à l'état civil : "masculin pour l'état-civil, et féminin pour l'accès à l'assistance médicale à la procréation". Or, "la binarité est nécessaire à l'ordre social et juridique" car elle "permet d'assurer le maintien des droits des personnes ", estime-t-il.

Le Conseil Constitutionnel s'est donc prononcé sur l 'article L2141-1 du Code de Santé Publique, qui prévoit depuis 2021 que "tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation". Selon les Sages, elle est conforme à la Constitution. En effet, dans leurs conclusions, ils écrivent que "le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit". Selon eux, c'est le cas ici : "la différence de situation entre les hommes et les femmes, au regard des règles de l’état civil, [peut] justifier une différence de traitement".