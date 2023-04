Retraites : départ à 64 ans validé, index seniors retoqué, RIP... ce qu'a décidé le Conseil constitutionnel

Après trois mois de crise politique et sociale sur la réforme des retraites, tous les regards étaient braqués ce vendredi sur le Conseil constitutionnel. Les Sages devaient se prononcer sur deux points : la conformité constitutionnelle de la réforme et la possibilité de déclencher une procédure référendaire. Après en avoir débattu sept heures durant, ils ont annoncé un peu avant 18 heures dans un communiqué qu'ils validaient l'essentiel de la réforme, dont sa mesure phare de recul de l'âge légal de départ à 64 ans d'ici 2030 ainsi que l'allongement de la durée de cotisation pour une retraite à taux plein de 42 à 43 ans d'ici 2027.

"Aucune exigence constitutionnelle n'a été méconnue"

Approuvé aussi, la fermeture des principaux régimes spéciaux (RATP, EDF/Engie, Banque de France) pour les futurs embauchés à partir du 1er septembre. Feu vert également à la revalorisation des petites pensions, à la fois pour les retraités actuels et futurs, mais aussi à la refonte des "carrières longues" qui pourront à l'avenir partir entre 58 et 63 ans, ou encore au "fonds d'investissement" pour les métiers pénibles.

Selon le Conseil, "aucune exigence constitutionnelle n'a été méconnue" par l'exécutif, que ce soit dans son recours à un budget rectificatif de la Sécurité sociale pour faire passer sa réforme ou à la procédure décriée du 49.3 à l'Assemblée. Le Conseil constitutionnel ajoute qu'en 'l’espèce, si l’utilisation combinée des procédures mises en œuvre a revêtu un caractère inhabituel, en réponse aux conditions du débat, elle n’a pas eu pour effet de rendre la procédure législative contraire à la Constitution.' Par conséquent, "la loi déférée a été adoptée selon une procédure conforme à la Constitution."

Six "cavaliers sociaux" censurés

L'institution de la rue de Montpensier a en revanche, sans grande surprise, censuré plusieurs "cavaliers sociaux" qui "n'avaient pas leur place dans la loi déférée" qui est de nature financière. Parmi ceux-ci : l'index sur l'emploi des seniors, qui devait être obligatoire dès cette année pour les entreprises de plus de 1.000 salariés, et dont la non-publication devait être passible de sanctions financières. Le Conseil constitutionnel ne s'est pas prononcé sur l'opportunité de la mesure mais a jugé qu'elle n'avait pas sa place dans un projet de loi rectifiant les finances de la Sécurité sociale, car il n'aura pas ou peu d'effet sur les recettes budgétaires de l'année. Plusieurs ministres ont déjà annoncé que la mesure pourrait revenir dans un futur projet de loi.

C'est en se fondant sur le même raisonnement que le Conseil a également retoqué l'expérimentation d'un "CDI seniors". "Contraire à la Constitution" également, l'annulation du transfert à la Sécu du recouvrement des cotisations Agirc-Arrco. Une mesure technique, présentée dès le départ comme un geste de bonne volonté à l'égard des syndicats, qui cogèrent avec le patronat ce grand régime de retraite complémentaire des salariés du privé. Là aussi, le Conseil d'Etat avait prévenu: l'application était prévue début 2024, il n'y avait donc pas lieu de l'abroger dans un texte portant sur 2023.

L'argument valait pareillement pour le départ anticipé des anciens contractuels devenus fonctionnaires : les périodes effectuées en "catégorie active" (policiers, aides-soignantes...) avant leur titularisation ne seront prises en compte qu'après publication de la loi et n'auront donc "pas d'effet sur les recettes et les dépenses de l'année". Idem pour la visite médicale à 60 ans des salariés "exposés à certains facteurs de risque" et susceptibles d'être reconnu "inapte au travail". Enfin, les dispositions concernant l'information des assurés, en particulier ceux aux carrières hachées, ajoutées en dernière minute par la commission mixte paritaire, n'ont pas non plus échappé au couperet constitutionnel.

Les Sages ont dans le même temps rejeté une demande d'un référendum d'initiative partagée (RIP) déposée par la gauche. Une seconde demande, déposée ultérieurement, doit cependant faire l'objet d'une nouvelle décision, cette fois le 3 mai.

"Il n’y a ni vainqueur, ni vaincu", réagit Elisabeth Borne

Les réactions des responsables politiques se sont vite enchainées . "La décision du Conseil constitutionnel montre qu'il est plus attentif aux besoins de la monarchie présidentielle qu'à ceux du peuple souverain. La lutte continue et doit rassembler ses forces", a grondé sur Twitter, Jean-Luc Mélenchon. De son côté, Marine Le Pen estime que "si la décision du Conseil constitutionnel clôt la séquence institutionnelle, le sort politique de la réforme des retraites n’est pas scellé. Le peuple ayant toujours le dernier mot, il lui appartiendra de préparer l’alternance qui reviendra sur cette réforme inutile et injuste." De son côté, Eric Ciotti, le président des LR, appelle "toutes les forces politiques" à "accepter" la décision du Conseil constitutionnel. "C'est une déception pas une reddition", réagit quant à lui Olivier Faure, le patron du PS.

La Première ministre, Élisabeth Borne a elle estimé que "le texte arrive à la fin de son processus démocratique." "Ce soir, il n'y a ni vainqueur, ni vaincu", écrit-elle. "Je me félicite de la décision qui confirme l’essentiel du projet de loi portant la réforme des retraites", réagit Olivier Dussopt, ministre du travail, du Plein emploi et de l’Insertion. "Cette décision marque la fin du cheminement législatif et démocratique de la réforme après plusieurs mois de concertation et de débats au parlement".

L'intersyndicale demande au président de ne pas promulguer le texte

De son côté, l'intersyndicale demande "solennellement" à Emmanuel Macron de ne pas promulguer la réforme des retraites et annonce qu'elle n'acceptera pas de réunion avec l'exécutif avant le 1er mai. C'est une réponse à l'Elysée, qui a annoncé ce vendredi après-midi qu'Emmanuel Macron avait invité les syndicats à le rencontrer mardi prochain "quelle que soit la décision du Conseil constitutionnel". "Ce sera nécessairement le début d'un cycle que le président et le gouvernement poursuivront dans les prochaines semaines avec les partenaires sociaux. La porte de l'Élysée restera ouverte, sans préalable, pour ce dialogue" , avait dit l'entourage du chef de l'État.

Devant l'hôtel de Ville à Paris, Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, a déclaré que "l'ensemble des organisations syndicales" a un message : "nous appelons le président de la République à retrouver la sagesse, a faire preuve d'écoute et à comprendre ce qu'il se passe dans le pays." Elle a ajouté également que les syndicats donne rendez-vous à "l'ensemble des Français le 1er mai pour une mobilisation exceptionnelle, inédite, un raz-de-marée populaire pour gagner le retrait de cette réforme."

" Pour sortir de la crise sociale, la sagesse impose de ne pas promulguer la loi ", estime de son côté Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT sur Twitter . Invité du journal de 20h de TF1, il a lui aussi appelé les Français opposés à cette réforme à manifester le 1er mai.

Invité ce vendredi sur France Info, Thomas Vacheron, membre du bureau confédéral de la CGT, en charge des retraites a annoncé que la CGT " va faire du 20 avril et du 28 avril prochains des moments 'mise en exergue' de mobilisation et d'action ". Le syndicaliste précise que le 20 avril portera " spécifiquement sur la question des retraites " et le 28 avril " sur les retraites et sur les morts au travail ". Il ajoute qu*'"entre aujourd'hui et le 1er mai, plusieurs mobilisations, actions, grèves et manifestations vont exister et participeront à faire reculer le gouvernement".*

Des manifestations partout en France ce vendredi

Depuis le déclenchement de l'article 49.3 le 16 mars et plus encore depuis le 20 mars, quand le gouvernement est passé à neuf voix d'être renversé à l'Assemblée, le temps politique était suspendu aux décisions du Conseil constitutionnel. Signe d'une grande tension, les neuf membres du Conseil ont passé ces dernières 24 heures sous bonne garde. Toute manifestation aux abords de son siège, dans une aile discrète du Palais Royal, à Paris, ont été interdites à partir de jeudi soir. Et d'impressionnantes barrières anti-émeutes ont été érigées rue de Montpensier.

Plus de 3.000 personnes étaient rassemblées à 18h00 sur le parvis de l'Hôtel de Ville, où un rassemblement avait lieu à l'appel de plusieurs syndicats dont la CGT et FO, selon une source policière. La décision des Sages a d'ailleurs été accueillie par des huées. Après l'annonce de la décision du Conseil constitutionnel, des rassemblements ont été recensés partout dans le pays , notamment à La Roche-sur-Yon, Saint-Nazaire, Belfort, Amiens, Clermont-Ferrand, Limoges, Nantes, Saint-Etienne, Dijon, Strasbourg, Caen... En début de soirée ce vendredi, des tensions ont éclaté à Lyon. Alors qu'environ 400 personnes étaient réunies calmement place Sathonay, près de la mairie d'arrondissement, des grenades lacrymogènes ont été tirées sur les pentes de La Croix-Rousse, dans le 1er arrondissement, lorsque le climat s'est enflammé et que des groupes de personnes ont voulu partir en direction de l'Hôtel de Ville de Lyon, situé à quelques rues plus bas. Les clients en terrasse des cafés se retrouvés pris dans les lacrymogènes. Les petits groupes se sont répartis dans la Croix-Rousse, des jeunes habillés de noir qui veulent en découdre, au milieu de citoyens lambda qui souhaitaient dire leur colère, constate la journaliste de franceinfo.

Les renseignements territoriaux anticipent également sur la journée de samedi : un rassemblement est prévu à Rennes, organisé "par des mouvements d'extrême gauche et de la mouvance d'ultra gauche proche de la Maison du peuple". Les renseignements territoriaux indiquent que 500 personnes "dont 300 à risque" vont tenter de défiler dans les rues du centre-ville. "Des dégradations de symboles de l'État et du capitalisme ainsi que des prises à partie des forces de l'ordre sont à prévoir".