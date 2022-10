Le Conseil d'État réinstaure le contrôle technique des deux-roues : cinq questions sur ce bras de fer

Cela ressemble à la fin d'un très long serpent de mer, et d'un dossier complexe. Après avoir été suspendu durant l’été 2021, juste après sa publication, puis abrogé l’été dernier par le gouvernement, le contrôle technique pour les deux-roues a finalement été réinstauré par le Conseil d’État lundi . Les motos auront bien l'obligation de passer au contrôle technique, comme les voitures. C’est un nouvel épisode dans une bataille judiciaire qui ne semble jamais prendre fin et que nous résumons.

Que dit cette mesure ?

En 2014, la Commission européenne introduit l’obligation pour tous les pays de l’Union européenne de mettre en place un contrôle technique pour les deux-roues de plus de 125 cm3. La date limite était fixée : le 1er janvier 2022. Les États membres de l'UE peuvent déroger à cette obligation seulement s’ils ont mis en place des mesures alternatives et efficaces de sécurité routière.

Pendant l'été 2021, le gouvernement français publie au Journal officiel un décret. Il indique que les deux-roues motorisés devront passer au contrôle technique tous les deux ans à partir de 2023. La mesure provoque la grogne des fédérations de motards. Le lendemain, sur demande du président de la République, le décret est "suspendu jusqu'à nouvel ordre".

Pourquoi le gouvernement s’y oppose ?

Depuis sa publication, ce décret embarrasse le gouvernement. De l’aveu même du Président, qui s’opposait à cette mesure, "ce n'était pas le moment d'embêter les Français", selon les propos d’un conseiller de l'exécutif. En juillet dernier, le gouvernement avait donc enterré la mesure. "Je veux convaincre avec les acteurs concernés que d'autres modalités peuvent atteindre efficacement les objectifs de sécurité, environnementaux et de réduction des nuisances définis au niveau européen", avait déclaré le ministre délégué aux Transports, Clément Beaune à l'issue d'une réunion avec les associations de motards. Quelques jours plus tard, déjà, le Conseil d’Etat avait désavoué le gouvernement, jugeant illégale les décrets pris par le gouvernement .

Quelles sont les motivations du Conseil d’État ?

Dans sa décision, le Conseil d'État "retient deux motifs d’illégalité", pour annuler le décret de juillet. D’abord, "la suppression du contrôle technique aurait dû être soumise à consultation du public, compte tenu de son incidence directe et significative sur l’environnement".

Par ailleurs, les mesures proposées par le gouvernement pour déroger à l'obligation européenne du contrôle technique "ne sont pas conformes" aux exigences européennes "parce qu'elles sont seulement à l'état de projets ou parce qu'elles ne permettent pas d'améliorer de façon suffisamment efficace et significative la sécurité des motards sur la route", selon le Conseil d'État. La mise en œuvre effective du contrôle technique pourra être accompagnée de "mesures d'application" portant sur un "échelonnement dans le temps" ou encore une "différenciation selon l'ancienneté du véhicule".

Comment réagissent les associations environnementales ?

"Enfin une victoire pour l’écologie et la santé publique", savoure Tony Renucci de l’association Respire, qui milite pour l’amélioration de la qualité de l’air. "Le contrôle technique des 2 roues motorisés DOIT être mis en œuvre. Fin de partie. Le gouvernement n’a plus le choix", écrit l’association sur Twitter.

Pour Gaël David, président de Ras Le Scoot, "le gouvernement n'est plus en mesure de jouer la montre" et "doit cesser de voir la santé et la sécurité routière comme des variables d'ajustement de ses calculs électoraux et passer aux actes", peut-on lire dans un communiqué .

Et les anti-contrôle technique, dont le gouvernement ?

Pour l’heure, peu d’élu et de motards opposés à la mesure se sont exprimés depuis la décision du Conseil d’État. Pour le député (Renaissance) Sacha Houlié, "la Commission Européenne est seule compétente pour juger si les mesures alternatives mises en place par l'Etat sont suffisantes pour déroger au contrôle technique". "En s'y substituant, le Conseil d'Etat excède ses prérogatives. Je la saisirai de cette question", a-t-il lancé sur Twitter .

Le gouvernement dit prendre "acte" de la décision et annonce de son côté que cette décision du Conseil "ne conduit pas à une entrée en vigueur immédiate du contrôle technique." Le ministère précise qu'il faut d'abord "publier des textes d’application du décret du 9 août 2021".

Selon le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, une consultation sera lancée par le ministre chargé des Transports avec l’ensemble des parties concernées "dans les prochains jours afin de déterminer les mesures à mettre en œuvre".