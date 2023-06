Le Conseil de sécurité de l'ONU "ne correspond plus à ce dont on a besoin", affirme Antonio Guterres

Le Conseil de sécurité aujourd'hui de l'ONU "ne correspond plus, ni du point de vue de la légitimité ni du point de vue de l'efficacité à ce dont on a besoin", a reconnu mercredi Antonio Guterres, secrétaire général des Nations unies, invité spécial du 18/20 de France Inter mercredi avant le sommet pour un nouveau pacte financier mondial, qui s'ouvre jeudi à Paris. "Il nous faut un Conseil de sécurité qui soit plus représentatif de la réalité actuelle du monde et ça, c'est une question de composition", a estimé Antonio Guterres.

Les Nations unies sont "beaucoup d'autres choses" que le Conseil de sécurité

Il faut, selon lui, "un Conseil avec des méthode travail qui puissent le rendre efficace" et là, "il y a un problème très sérieux pour les Nations unies", prévient le secrétaire général de l'ONU. Il s'explique : "Le citoyen commun voit les Nations unies comme si elles étaient le Conseil de sécurité", mais "les Nations unies sont beaucoup d'autres choses".

Antonio Guterres, tient à rappeler que ce sont aussi "l'agence internationale de l'énergie atomique qui travaille à Zaporijjia (en Ukraine), les agences humanitaires et tout ce que nous faisons dans le domaine économique et celui de la sécurité". Il conclut en précisant que "tout ça, devient victime, du point de vue de l'image publique, de l'inefficacité du Conseil de sécurité".

En Ukraine, une action humanitaire "efficace"

Au sujet de la guerre en Ukraine, Antonio Guterres souligne que "les Nations unies sont très actives du point de vue humanitaire avec une action humanitaire extrêmement élargie et efficace". Il rappelle également que les Nations unies, "avec quelques partenaires" comme la Turquie, ont été "la seule institution jusqu'à aujourd'hui" à avoir été "capable" de "trouver des solutions partielles à quelques unes des conséquences terribles de cette guerre meurtrière". Antonio Guterres, qui l'affirme également au sujet du conflit en Ukraine : "C'est évident qu'une négociation de paix pour le moment n'est pas possible."