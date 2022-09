Le Conseil national de la refondation voulu par Emmanuel Macron boycotté par les oppositions

Les oppositions boudent le Conseil national de la refondation d'Emmanuel Macron. Censé lancer son second quinquennat dès le 8 septembre prochain, le rendez-vous donné par le président comptera moins de monde que prévu. Les Républicains, le Rassemblement national et la France insoumise avaient déjà annoncé qu'ils n'y participeraient pas. Une décision prise également par le reste de l'alliance de la Nupes, le président du Sénat Gérard Larcher et plusieurs associations d'élus.

Pour son lancement, le 8 septembre, le CNR veut rassembler à Marcoussis (Essonne) des professionnels et des citoyens pour étudier différents dossiers (notamment l'école et la santé) qui doivent faire l'objet de grandes réformes. Ce sera donc sans les principales oppositions, une situation déplorée par Élisabeth Borne jeudi 1er septembre sur France Inter : "Je trouve un peu paradoxal de refuser la discussion", a-t-elle jugé.

Une "saison 2 du grand blabla", pour la France Insoumise

Fin juillet, le Rassemblement national a annoncé qu'il ne se rendrait pas au Conseil national de la refondation. Tout comme la France insoumise et les Républicains plus tard dans l'été. Une instance pour une "saison 2 du grand blabla" , a notamment assuré Jean-Luc Mélenchon à France Bleu , au moment des "Amphis d'été". Du côté du Rassemblement National, on parle "d'escroquerie".

Mardi 30 août, les défections se sont enchaînées à gauche, lancées par le secrétaire d'EELV Julien Bayou, qui a fait part de son scepticisme quant à ce rendez-vous sur LCI : "Si c'est une grand-messe, où il [Emmanuel Macron] est en bras de chemise et il fait le one-man-show, ça on l'a déjà vu, ça ne sert à rien". La numéro 2 du parti Sandra Regol a confirmé par la suite que les écologistes ne participeraient pas au CNR.

Dans la foulée, le Parti communiste a également annoncé, mardi dans la soirée, qu'il ne serait pas présent non plus. "On est toujours ouvert pour participer à tous les lieux de discussion sérieux, mais là, la ficelle est grosse. Tout montre qu’il s’agit d’une volonté du président de contourner l’instance démocratique, notamment l’Assemblée nationale", a expliqué Ian Brossat à franceinfo . De l'alliance de la Nupes, il ne manquait que la décision du PS. Selon les informations de franceinfo, les socialistes ne participeraient pas au rendez-vous.

Le président du Sénat pas convaincu non plus

Autre absence difficile à encaisser pour Emmanuel Maron : celle du président du Sénat et deuxième personnage de l'État. "Je pense que cette instance ne peut parvenir à une rénovation de la démocratie à laquelle vous aspirez", a-t-il expliqué au président dans une lettre qui lui était adressé.

Les élus locaux ne sont pas plus convaincus par ce qu'Emmanuel Macron assurait être "une méthode nouvelle" de délibération. Territoires Unis, qui regroupe les associations de maires, de départements et de régions, s'est ajouté à la liste des invités refusant de participer au CNR. Dans un communiqué, Territoires Unis salue "cette volonté affichée de changement de méthode" mais déplore "le cadre du CNR qui nous est proposé ne nous semble pas approprié pour évoquer les enjeux relevant des compétences de nos collectivités".

Des doutes... même chez ceux qui participent

Mais alors, qui participe ? Logiquement, La République en marche et le Modem, dans la majorité depuis 2017, ont confirmé leur venue. C'est d'ailleurs le Haut-Commissaire au Plan François Bayrou qui pilotera ce Conseil national de la refondation. Le maire de Pau et président du Modem sera entouré de huit collaborateurs et aura la charge d’organiser cette nouvelle instance.

Horizons, le parti d'Édouard Philippe, participera également... mais sans la présence de l'ancien Premier ministre, qui sera, selon les informations de RMC , en déplacement au Québec le 8 septembre, pour le congrès des villes classées au patrimoine mondial de l'Unesco. Du côté syndical, l'enthousiasme est mesuré. La CFDT, la CFE-CGC et la CFTC se rendront bien à Marcoussis pour le lancement. Mais la direction de la CGT proposera mardi 6 septembre à sa commission exécutive de boycotter cette "mascarade de dialogue", a expliqué une de ses membres, Céline Verzeletti. Le syndicat Force Ouvrière reste lui indécis. "Redonnons la place qui est la sienne à la négociation collective, c'est ce qui fait la cohésion sociale de notre République", a déclaré le secrétaire national du syndicat, Frédéric Souillot, vendredi 26 août, sur Europe 1.