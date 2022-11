Le consentement d'une enfant de 11 ans au coeur d'un procès pour viol à Pontoise

Un enfant de 11 ans qui n’exprime pas de refus à l’adulte qui lui propose un acte sexuel peut-il être considéré comme consentant ? C’est la question principale de ce dossier qui sera examiné pendant trois jours à Pontoise. Dans le box des accusés, Antoine comparait pour avoir violé Sarah. Une affaire qui avait conduit, il y a quatre ans, à changer la loi afin d’établir un seuil d’âge du consentement, désormais fixé à 15 ans.

"Je savais ce qu’il voulait"

Quand Sarah a quitté l’appartement d’Antoine ce 24 avril 2017, elle a tout de suite appelé sa mère pour lui dire qu’elle venait d’être victime d’un viol. Sarah a 11 ans, mais tout le monde s’accorde à dire que physiquement, on peut lui en donner 5 ou 6 de plus. D’ailleurs, sa mère l’avait mise en garde quelques jours plus tôt contre les adultes qui pourraient profiter de sa vulnérabilité. Ce soir-là, au téléphone, elle confie spontanément : "Maman, tu avais raison".

Immédiatement prise en charge, Sarah va raconter aux enquêteurs qu’elle avait déjà rencontré Antoine à deux reprises les jours précédents. Cet après-midi-là, en sortant du collège, ils se croisent dans un parc. Antoine lui propose de "lui apprendre à embrasser", et même davantage. Sarah le suit jusqu’à son immeuble, non par naïveté – "je savais ce qu’il voulait", reconnaît-elle – mais parce qu’elle pensait qu’il la laisserait tranquille si elle lui donnait ce qu’il voulait. Ils auront plusieurs rapports sexuels. Antoine n’est ni insistant, ni menaçant, ni violent précise Sarah qui s’exécute sans exprimer le moindre refus. "Je n’ose pas dire non et je me mets dans des histoires", confiera-t-elle aux enquêteurs dans ses premières dépositions. Interrogé sur les faits, Antoine confirmera dans à peu près les mêmes termes ce que Sarah a indiqué. À une différence près : il affirme ne pas avoir connu l’âge de Sarah, il pensait qu’elle avait 16 ou 18 ans, et que s’il avait su qu’elle n’en avait que 11, il n’aurait rien entrepris avec elle. Pourtant, Sarah a toujours affirmé que lors de ses précédentes rencontres avec Antoine, elle lui avait révélé son âge, et lui avait même montré son carnet de correspondance mentionnant qu’elle était en sixième.

Dans un premier temps, la justice va s’en tenir à cette analyse froide des faits : en l’absence de violence, de contrainte, de menace ou de surprise qualifiant le viol, Antoine comparaîtra pour des faits d’atteinte sexuelle sur mineure. Un délit, passible de cinq ans de prison, habituellement établi à l’encontre de personnes majeures qui ont une relation sexuelle consentie avec une personne mineure. Ainsi, le parquet de Pontoise analysait qu’en ne résistant pas aux propositions d’Antoine, Sarah avait consenti à l’acte sexuel.

La question du discernement est "hors sujet"

Mais au procès, le tribunal réagit en estimant que "le très jeune âge de la victime, son immaturité - que le prévenu, lui-même père d’un enfant de neuf ans, avait pu constater - et son état de sidération" devaient relever de la contrainte morale. Et les magistrats décident de renvoyer le dossier à l’instruction afin d’enquêter sur des faits de viol. Le psychiatre qui va expertiser Sarah, est catégorique : la question du discernement de la victime est totalement "hors sujet", indique-t-il dans son rapport. Sarah n’a jamais ressenti la moindre ébauche de désir pour cet homme de presque trois fois son âge, elle n’a donc pas eu conscience de la portée des actes qu’il a réalisés sur sa personne, un critère fondamental dans la notion de consentement. Sarah n’a pas agi, elle a subi.

Quant aux affirmations d’Antoine sur l’apparence physique de Sarah qui lui laissait supposer qu’elle était beaucoup plus âgée, voire majeure, la juge d’instruction relèvera qu’il a pourtant emprunté un registre à la portée d’une enfant en lui proposant ce jour-là de lui "apprendre à embrasser", qu’il a ainsi exercé une forme d’autorité, et donc de contrainte. C’est désormais aux cinq magistrats qui composeront la cour criminelle du Val-d’Oise cette semaine, de dire si Antoine doit être déclaré coupable de viols. Il risque cette fois une peine de 20 ans de réclusion criminelle.

L’affaire qui a changé la loi

Les déboires juridiques de cette affaire auront eu l’effet de modifier les textes existants sur les notions d’atteintes sexuelles et de viols sur mineurs. En février 2018, quand le tribunal de Pontoise corrige le parquet en renvoyant le dossier à l’instruction, le pouvoir exécutif s’empare de la question de société ainsi mise en lumière. Comment peut-on imaginer qu’une fillette de 11 ans puisse être considérée comme ayant consenti à un rapport sexuel ? Pressé par l’engagement de nombreuses associations de protection de l’enfance, Emmanuel Macron propose qu’il soit établi un âge minimum, qu’il fixe à 15 ans, en deçà duquel la question du consentement ne sera pas examinée. En deçà duquel l’enfant qui est l’objet d’un acte sexuel, quel qu’en soient les circonstances, devra être considéré comme victime d’une agression ou d’un viol. Ce seuil est par ailleurs relevé à 18 ans dans les cas d’inceste. La nouvelle loi est ainsi adoptée en avril 2021 et s’applique désormais pour tous les faits commis postérieurement à sa promulgation.

*Les prénoms ont été modifiés