Le Conservatoire de Paris décroche la deuxième place du classement mondial des meilleures écoles d'art

C'est une victoire personnelle et collective, confie à France Inter Emilie Delorme, directrice du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris depuis 2020. Le CNSMDP vient de décrocher la deuxième place du classement mondial des écoles d'art, selon le classement international QS World University Rankings . Depuis la prise de fonction d'Emilie Delorme à la tête de l'établissement, l'établissement ne cesse de gagner en rayonnement sur la scène internationale. Il est passé de la 17e place en 2020 à la 5e en 2021, classé 4e l'an dernier, il se positionne désormais juste derrière le très prestigieux Royal College of Musique de Londres.

Le classement QS (Quacquarell-Symonds) est l’un des classements internationaux universitaires les plus reconnus et prestigieux. Il recense chaque année les cent premiers établissements d’enseignement supérieur des arts du spectacle au niveau mondial, selon une méthodologie et des critères de notation précis, tels que la réputation académique et de l’employeur ou encore la recherche.

Selon Emilie Delorme, "ce qui fait la réussite du Conservatoire, c'est notamment qu'on est très en lien avec le monde professionnel (...) la vie musicale et chorégraphique française a traversé une crise difficile avec le Covid et continue à être dans une crise assez structurelle. Et donc de pouvoir continuer de travailler avec eux pour construire l'avenir de notre secteur, c'est essentiel."

"On vise à progresser encore et encore"

La directrice évoque aussi le climat social actuel, particulièrement tendu, et y voit un terreau fertile pour les musiciens et les danseurs de demain. "Je suis dans une position où je peux observer les jeunes artistes se développer chaque jour et j'ai confiance en eux pour arriver à trouver des solutions et inventer des formats. Ils sont créatifs, ils sont volontaires. Donc il faut qu'on arrive à les accompagner au mieux maintenant", dit-elle.

Et quand on demande à Emilie Delorme si elle vise désormais la première marche du podium, "en tout cas on vise à progresser encore et encore et je pense qu'il y a encore des marches à franchir." Mais le Conservatoire de Paris n'est pas le seul établissement français d'art à briller dans le monde. Il faut en effet noter la belle performance du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon qui se hisse à la 19ème place du classement QS pour les arts du spectacle.