La Cour des comptes préconise de baisser le nombre de bovins en France pour réduire l’emprunte carbone

La Cour des comptes appelle à réduire le cheptel de bovin dans un rapport publié lundi . Elle recommande "une stratégie de réduction" du nombre de bovins en France, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. La Cour des comptes s’attire les foudres des éleveurs, qui s’inquiètent de ces préconisations.

La France, premier producteur européen de viande bovine

"Le bilan de l’élevage bovin pour le climat est défavorable", écrivent les Sages dans leur rapport de 137 pages sur "les soutiens publics aux éleveurs de bovins". La France est le premier producteur européen de viande bovine et le deuxième producteur de lait, avec 24,6 milliards de litres en 2020, derrière l’Allemagne (32,5 milliards de litres).

Il y a environ 17 millions de bêtes, elles représentent 11,8% des émissions de gaz à effet de serre du pays, ce qui est comparable "à celles des bâtiments résidentiels du pays". Car les vaches, quand elles digèrent, produisent et rotent du méthane. Ce gaz à effet de serre est beaucoup plus puissant que le CO2. "Le respect des engagements de la France en matière de réduction des émissions de méthane (souscrits dans l’accord international Global Methane Pledge) appelle nécessairement une réduction importante du cheptel", note la Cour des comptes. La France s’est également engagée à réduire ses émissions globales de 50% d’ici à 2030 par apport à leurs niveaux de 1990.

60% des émissions de méthane dues à l’agriculture

Selon l’Agence Internationale de l’Energie, 60% des émissions de méthane en France sont dues à l’agriculture, et en grande partie à l’élevage bovin*. "La deuxième principale contribution provenant des déchets (décharges et fermentations des eaux usées) avec 26 % des émissions"*, ajoute les Sages. "On voit donc mal comment les émissions de méthane pourraient baisser de 30 % à la fin de cette décennie sans que l’agriculture, en tout premier lieu le cheptel bovin, soit affecté", conclue la Cour des comptes.

Le nombre de bêtes baisse depuis plusieurs années : -17% de vaches laitières entre 2000 et 2020. "Cette diminution reste subie et ne fait pas l’objet d’un véritable pilotage par l’Etat, au détriment des exploitants", selon le rapport. Le cheptel bovin pourrait diminuer à 15 millions de bêtes environ en 2035 puis 13,5 millions d'ici 2050, selon les projections. La réduction des cheptels "peut être aisément conciliée avec les besoins en nutrition des Français, un tiers d’entre eux consommant davantage que le plafond de 500 g par semaine de viande rouge préconisé par le plan national nutrition santé", écrit la Cour des comptes.

Le ministère de l'Agricture conteste

Ce rapport n’est pas une diatribe contre l’élevage. Ses auteurs rappellent que "l’élevage bovin est producteur de services environnementaux et sociétaux considérables", et qu’il "valorise des terres non arables". Dans une réponse écrite rédigée le 12 mai, le ministère de l’Agriculture conteste une partie des conclusions. Il rappelle que son adhésion à l’accord mondial du Global Methane Pledge et la promesse de réduire de 30% les émissions de méthane "ne constitue en aucun cas un engagement (…) à atteindre individuellement cet objectif".

L'inquiétude des éleveurs

Le rapport a suscité une levée de bouclier de la part des agriculteurs et de certains élus, comme le député LR Julien Dive, sur Twitter : " Que nos hauts fonctionnaires de la Cour des comptes dans leur tour d’ivoire s’affairent à des recommandations sur le déficit public ou encore notre balance commerciale plutôt que de compter les bouses des vaches. Laissez nos paysans tranquilles !"

25% de la viande bovine en France est importée. Réduire les cheptels, c'est juste déplacer le problème selon des agriculteurs. "Non, la baisse du cheptel n'est pas une fatalité ! Non, un scénario à la néerlandaise n'est pas inéluctable ! Oui nous avons besoin d'un élevage laitier en France !!", a tweeté lundi le directeur général de la fédération des transformateurs laitiers (Fnil), François-Xavier Huard. L'exemple des Pays-Bas est souvent cité comme repoussoir: le projet du gouvernement néerlandais pour limiter les émissions d'azote, via notamment une réduction drastique du cheptel, ont déclenché l'ire des agriculteurs et propulsé un parti populiste en tête des forces politiques au Sénat.

La Fédération des producteurs de viande bovine (FNB), une section de la FNSEA, a écrit un courrier à la Première ministre, Élisabeth Borne. La NFB rappelle que le France a perdu "près d'un million de vaches sur les seules sept dernières années. Mais selon la haute administration, nos vaches ne disparaîtraient pas assez vite des paysages français ?" Les professionnels de l'élevage comptent beaucoup sur l'innovation (notamment des additifs alimentaires qui limitent la production de méthane par les vaches) pour alléger le bilan carbone de la viande rouge et du lait. Mais selon les experts, cela ne dispensera pas d'une baisse de la taille du cheptel.

Les écologistes applaudissent

La secrétaire nationale d’Europe-Ecologie Les Verts approuve en partie ce rapport de la Cour des Comptes. "Je pense que tout le monde a bien compris - même ceux qui aiment la viande - que la quantité de viande qu'on mange par habitant en France n'est pas durable pour la planète et n'est pas bonne pour la santé". Selon l’écologiste, "quand on mange de la viande, il faut aussi prendre en compte l'empreinte carbone du bétail". Le paysan charentais et eurodéputé EELV Benoît Biteau considère que la recommandation de la Cour des comptes est "courageuse et réaliste" car "réduire le cheptel de bovins en Europe est un impératif climatique".