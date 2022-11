Pour les victimes de violences sexuelles, saisir la justice coûte trop cher, dénonce un rapport

"Non, les victimes de violences sexuelles ne portent pas plaintes pour de l’argent." À la veille de la journée internationale pour l’élimination des violences faites aux femmes, la Fondation des femmes publie un rapport sur le coût de la justice pour les victimes de violences sexuelles. Car "demander justice n’est pas gratuit", écrivent les deux autrices de l’étude Lucile Peytavin et Lucile Quillet. "Parler, porter plainte et débourser des sommes importantes (…) ne sont pour autant en rien des garanties" d’obtenir gain de cause.

Entre cinq et sept ans de procédure en moyenne

13% des 95.000 femmes victimes de viols ou de tentatives de viol portent plainte pour les violences subies. Dans son rapport, la Fondation des femmes prend l’exemple, fictif, de l’une d’entre elle, Julie. Cette parisienne gagne 1.450 euros net par mois. Elle est victime d'un viol. Après sept ans de procédure, elle échoue à faire condamner son agresseur. Entre ses frais d'avocat, le suivi psychologique, l'expertise médicale, la constitution de preuve, au total, Julie aura déboursé 10.657 euros. Insistons bien sur le fait qu'il s'agit d'une simulation, car il est très difficile d'obtenir une moyenne, tout dépend du forfait de l'avocat de la victime.

À cause du coût des procédures, et de leur durée, en moyenne cinq à sept ans, "il y a beaucoup de femmes qui vont s’endetter", affirme à France Inter la journaliste Lucile Quillet. "Elles vont faire des prêts, auprès de proches, ou vont du moins puiser dans leur épargne." La Fondation des femmes regrette les aides insuffisantes pour les victimes, "qui doivent la plupart du temps assumer seules les frais de défense et de reconstruction".

Revaloriser le barème de l'aide juridictionnelle

La Fondation des femmes émet plusieurs recommandations dans son rapport. Elle réclame la revalorisation du barème de l’aide juridictionnelle. Celle-ci est versée au justiciable pour l’aider à payer les frais d’avocat, et calculée en fonction de ses revenus. Les autrices du rapport ont constaté que l’aide juridictionnelle était plus élevée pour la personne accusée que pour la plaignante. "Il est considéré que travailler la défense nécessite plus de travail pour un avocat", regrette Lucile Quillet. "Mais quand vous avez plus de 16.000 personnes incriminées pour viol en 2020 et seulement 680 condamnés, je ne pense pas que la défense soit le plus compliqué."

En France, le barème de l’aide juridictionnelle est l’un des plus bas d’Europe. "C’est indécent", martèle l’avocate spécialisée en droit des femmes Anne Bouillon. "En plus il fait peser sur nous les avocats ce qui relève d’une mission de service public, qui est l’accès au droit". "Il y a beaucoup d’avocats qui ne se pressent pas pour accepter d’intervenir dans ce cadre-là", poursuit l’avocate. "Il y en a aussi beaucoup qui envisagent leur intervention avec un côté militant. Je le fais régulièrement car cela fait partie de ma mission que de garantir l’accès au droit notamment pour les victimes de violences sexistes et sexuelles."

Les autrices du rapport veulent "déconjugaliser" l’aide juridictionnelle, "car aujourd’hui on prend aussi en compte les revenus de votre conjoint pour savoir si vous êtes éligible ou non à l’aide juridictionnelle", souligne Lucile Quillet. Des femmes mariées ou pacsées peuvent se voir priver de cette aide, "et placées en situation de dépendance économique vis-à-vis de leur conjoint pour faire valoir leurs droits".

580.000 femmes victimes de violences sexuelles

Autre préconisation : la suppression de la consignation dans les affaires de violences sexuelles. "Quand une mesure d’expertise est prononcée et donc le tribunal souhaite s’adjoindre les services d’un expert pour avoir des éléments d’information sur le dossier, c’est à la victime d’avancer les frais de procédure", explique Anne Bouillon. La consignation peut atteindre jusqu’à 3.000 euros. "Cela crée un coût supplémentaire, car c’est elle qui va devoir consigner, apporter en réserve les frais de réservation de l’expert. Au terme de la procédure, il est possible de récupérer et de faire payer le coût de l’expertise sur la personne qui est condamnée."

Chaque année, 580.000 femmes et 197.000 hommes de 20 à 69 ans seraient victimes de violences sexuelles. Depuis 2017, le nombre de victimes de violences sexuelles enregistré sur une année par les forces de sécurité a augmenté de 37%. Pourtant, dans le même temps, les condamnations ont diminué dans leur globalité de 18%. Les condamnations pour viols ont diminué de 45%.