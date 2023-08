Le coût de la rentrée étudiante s'envole encore et augmente de 9% selon la FAGE

Après l’Unef , c’est au tour d’un autre syndicat étudiant de faire les comptes. La Fédération des associations générales étudiantes (FAGE) publie ce mercredi 17 août le coût de la rentrée étudiante pour septembre 2023. Il augmente une nouvelle fois, et dépasse les 3.000 euros. "Le constat est plus qu’inquiétant", s’alarme le syndicat. Comme chaque année, la FAGE a fait ses calculs en prenant le profil le plus courant : celui d’un étudiant de 20 ans inscrit en licence à l’université, non-boursier et n’habitant plus au domicile familial. La Fédération des associations générales étudiantes regroupe 2.000 associations étudiantes et représente 300.000 étudiants adhérents de ces associations.

Forte hausse des frais de la vie courante

Les budgets seront plus serrés pour les étudiants cette année, notamment en raison de la hausse des frais de la vie courante, de 8,8 %. L’alimentation connaît une hausse de 15 %, selon l’enquête de la FAGE, les loyers et les cautions augmentent de 9 %, les forfaits téléphone et Internet de 19 %.

Publicité

"L’année dernière, on avait observé une hausse très importante du fait de l'inflation et cette année, c'est toujours le cas", détaille Etienne Matignon, président de la FAGE. "On a même un dépassement du seuil des 3.000 euros pour le coût de la rentrée étudiante, avec une augmentation des postes de dépenses principaux que sont notamment le logement et l’alimentation et qui représentent plus de 70 % des dépenses quotidiennes."

Le manque de logements CROUS

Le premier poste de dépense, les frais de logements, progressent de 8,95 %. "Les loyers dans les zones universitaires ont souvent atteint des niveaux exorbitants, forçant les étudiants à consacrer une part considérable de leur budget à se loger", explique la FAGE dans son rapport.

Le syndicat fustige le manque de logements destinés aux étudiants : "Les CROUS ne proposent à l’échelle nationale qu'un logement pour plus de 17 étudiants. C’est bien trop peu, puisque seulement 55 % des demandes d’étudiants débouchent sur une attribution effective de logement CROUS." La FAGE précise que près de la moitié des étudiants qui ont fait une demande "d’hébergement à tarification sociale" ont dû aller voir ailleurs, "souvent à tarifs bien plus élevés".

La Contribution de Vie et de Campus atteint 100 euros

Les allocations logement ont été revalorisées de 1,6 % seulement. Les bourses ont augmenté de 37 à 127 euros par mois selon les échelons, mais elles ne concernent pas tous les étudiants. La Contribution de Vie et de Campus la CVEC, obligatoire pour toute inscription, est passée à 100 euros, car elle est indexée sur l’inflation, ce qui représente 5 % d’augmentation. La CVEC a augmenté de 10 euros depuis sa mise en place il y a cinq ans. Seuls les boursiers en sont exonérés. Ils sont aussi les seuls à bénéficier du repas au restaurant universitaire à un euro.

Dans le même temps, les aides de l'État ne suivent pas selon l’organisation étudiante." Aujourd'hui, on se rend compte qu'on a un système de bourses qui est complètement désuet par rapport à la situation étudiante et qui n'a pas évolué structurellement depuis des années", poursuit le représentant de la FAGE. "Nous, on demande depuis très longtemps une évolution de ce système pour que les étudiants puissent étudier dans de bonnes conditions. On a des étudiants et étudiantes qui vont travailler tout l'été pour économiser pour leur année. Mais si on prend le mois de juillet, le mois d'août, cela fait deux SMIC. Soit 3.000 euros environ. Donc on a des étudiants qui vont se retrouver sans rien dès la rentrée."

"La hausse des bourses, c'est quelque chose qu'on avait salué, rappelle le président de la FAGE, mais ce n’est quand même qu'un premier pas. Et aujourd'hui, ce qu'on demande, ce sont des mesures structurelles qui permettront de répondre à l'urgence des étudiants, avec un système de bourses qui permette l'émancipation des jeunes, c'est-à-dire qu'on arrête de calculer la bourse par rapport à la situation des parents, et un système territorialisé qui puisse s'adapter au bassin de vie, pour que l'aide sociale soit adaptée en fonction de la région".

Tous le pays concerné

Cette forte hausse du coût de la rentrée concerne tout autant l’Île-de-France que les autres régions. Mais il faut en moyenne débourser 500 euros de plus en région parisienne. Pour la FAGE, les non-boursiers sont fortement pénalisés. Et de nombreux étudiants vont devoir travailler en parallèle de leur cursus, selon Etienne Matignon : "On sait que lorsqu’on se salarie 16 heures par semaine en étant étudiant, dit-il, on a deux fois moins de chance de réussir ses études, sa licence. Sauf que 16 heures par semaine au SMIC, ce ne sont que 570 euros par mois. Ça ne paye que le loyer et donc on se rend compte que c'est impossible si on n'a pas des parents qui ont une situation favorable ou alors une bourse très conséquente, de pouvoir étudier dans de bonnes conditions."