Le coût de la vie étudiante augmente de 428 euros sur l’année, d’après l’Unef

Pour manger, se soigner, se déplacer, se loger, le coût de la vie étudiante augmente encore d’après l’Unef, le syndicat étudiant. La hausse est de 6,47% pour l’année scolaire 2022-2023, contre une inflation de 6,1% note le rapport de l’UNEF, qui dévoile sa 18ème enquête lundi à France Inter. "Cette augmentation représente 428,22 euros en plus par an, soit 35,7 euros en plus par mois dans le budget des étudiants." L’an passé, l’estimation du syndicat était de 2,5% par rapport à 2020, soit une augmentation de 247 euros par an.

La revalorisation des bourses jugées insuffisantes

"On a une augmentation de l’inflation qui est un peu plus forte au niveau des étudiants parce que les postes de dépenses qui nous concernent sont des dépenses de première nécessité : alimentation, logement, énergie etc.", explique la présidente de l’Unef Imane Ouelhadj. Tous les mois, un étudiant doit débourser désormais 35 euros de plus pour vivre qu'il n'en dépensait l'année d'avant.

Si Sylvie Retailleau, la nouvelle ministre de l'Enseignement supérieur, a annoncé début juillet que les bourses allaient être revalorisées de 4%, l’Unef considère que c’est trop peu. "Elle ne va pas permettre aux étudiants de s’en sortir", rétorque Imane Ouelhadj. Elle prend pour exemple l’échelon 0 bis, "le plus donné aux étudiants", "cela représentera une augmentation de quatre euros par mois".

Une refonte totale du système de bourse réclamée

La présidente du syndicat étudiant critique un "système d’aides sociales à bout de souffle", avec des bourses jugées insuffisantes. "Pour être étudiant aujourd’hui en France, il faut s’accrocher", martèle Imane Ouelhadj. Elle rappelle que 73% des étudiants n’ont pas de bourse pour les aider lors de leurs études : "Ils n’ont pas d’autres choix que de se salarier ou de demander un peu d’argent à papa ou maman pour pouvoir vivre tout au long de l’année".

Elle souhaite entamer avec le gouvernement des discussions dès la rentrée de la réforme des bourses, "car elles ne suffisent plus aux étudiants pour s’en sortir" assure Imane Ouelhadj. Elle souhaite "faire évoluer le système". L’Unef propose une nouvelle fois une allocation d’autonomie, "calculé sur le revenu propre des étudiants, qui est universel". "Son montant est calculé sur le seuil de pauvreté, de 1063 euros" précise la présidente de l’Unef. "Un jeune sur deux en situation de salariat est en échec scolaire" ajoute l’étudiante. Elle réclame, avec son syndicat, une augmentation de 100 euros par mois et par échelon, pour faire face à tous les aléas de la vie.

Imane Ouelhadj regrette que le gouvernement n’ait rien "mis sur la table pour permettre à ces jeunes de s’en sortir". La syndicaliste prend pour exemple la loi pouvoir d’achat où elle considère que "les jeunes ont été exclus", pourtant "on est les premiers à trinquer d’une inflation record en France".