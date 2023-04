Le décrochage de la lecture chez les 15-25 ans s'accentue, selon un baromètre

Les jeunes lisent moins de livres. C'est l'un des enseignements du cinquième baromètre du Centre national du livre sur "les Français et la lecture", dévoilé ce mercredi et que France Inter a pu consulter. "Ce baromètre a pour objectifs de mesurer, sur la durée, les pratiques et les perceptions des Français vis-à-vis du livre et de la lecture, mais aussi de mieux comprendre ce qui favorise ou au contraire freine la lecture." Il s'agit d'une étude menée par l'institut Ipsos pour le CNL en janvier 2023, par téléphone et sur un échantillon de 1002 personnes représentatives de la population française et âgées de 15 ans et plus.

Un jeune sur cinq affirme ne pas lire du tout

Il en ressort que 86% des Français "se déclarent spontanément lecteurs". Dans les faits, ils sont 89% "à avoir lu au moins un genre littéraire au cours des 12 derniers mois (-3 pts vs 2019), au format papier (86%) ou numérique (29%)." Le CNL ajoute que "ceux qui lisent le font principalement pour leurs loisirs (+9 pts vs 2021 et +6 pts vs 2019), et ils sont 49% à lire tous les jours ou presque". Il en ressort également que "les 25-34 ans, qui avaient moins lu que les autres tranches d’âges pendant la crise sanitaire, reviennent à la lecture."

Mais le Centre national du livre fait également un autre constat, plus alarmant. Les jeunes lisent moins qu'avant. Selon l'étude, "le décrochage chez les 15-25 ans s’accentue, malgré le renforcement de nouvelles pratiques de lecture". "Les jeunes de 15 à 24 ans se déclarent les moins lecteurs, avec un taux de lecteurs stable par rapport à 2021, mais un net repli par rapport à 2019 (-12pts) et 1 jeune sur 5 affirme ne pas lire du tout." Concernant les types de pratique, la lecture au format numérique enregistre une importante progression, notamment chez les moins de 25 ans (+15pts), tandis qu’elle reste confidentielle au-delà de 50 ans, et 46% des moins de 35 ans ont déjà écouté un livre audio.

"On a une sensibilisation à organiser auprès de chaque citoyen"

"Ce qui est inquiétant chez les 15-24 ans c'est que plus on décroche rapidement de la lecture, plus finalement le désir sera difficile à reprendre" explique à France Inter Régine Hatchondo, présidente du CNL. "Il y a un temps qui est de plus en plus dévoré par les écrans, que ce soient les réseaux sociaux, les jeux vidéo puisqu'en moyenne les Français consacrent 40 minutes par jour à lire des livres papier ou numérique alors qu'ils passent 3h15 à utiliser leur écran pour faire autre chose que lire."

Partant de ce constat, la présidente du CNL estime que "l'on a une sensibilisation à organiser auprès de chaque citoyen, de la même manière que l'on a promu les 5 fruits et légumes pour lutter contre l'obésité et favoriser l'équilibre alimentaire pour l'équilibre psychique et la curiosité intellectuelle de nos enfants." Elle ajoute : "On doit pouvoir développer une sensibilisation de ce que représente l'importance de la lecture, non pas avec une injonction autoritaire mais avec la notion du plaisir et de la découverte".

Parmi les autres conclusions importantes à retenir de cette étude, "la bande dessinée confirme son succès auprès de toutes les tranches d’âges", et notamment les jeunes. "Les mangas/comics restent plus ancrés chez les moins de 25 ans et progressent nettement sur cette tranche d’âge (+11 pts)."