Déficit public Le déficit et la dette publique de la France en six infographies capitales Par Stéphane Jourdain, Olivier Bénis 4 min Partager

Les chiffres sont mauvais mais ils s'améliorent un peu. Voilà comment on pourrait résumer les données publiées par l'Insee mardi sur les déficits et la dette en France en 2022. Voici six infographies capitales à avoir en tête quand on parle des grands (dés)équilibres des comptes publiques en France.

Les chiffres publiés par l'Insee mardi matin sont un peu "moins pires" que prévus mais ils restent inquiétants. La poursuite de la croissance en France a permis de réduire le poids de la dette et du déficit publics en 2022, mais les finances publiques restent dégradées, l'endettement s'approchant du seuil symbolique de 3.000 milliards d'euros en valeur absolue. Une dette record, un déficit hors des clous et des taux d'intérêt en hausse : "Tous les ingrédients sont réunis pour raviver un débat explosif sur les finances publiques, sans pour autant que le monde politique s'en empare, notamment par crainte de nouvelles tensions sociales", notait l'Agence France Presse mardi matin. Le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, a d'ailleurs salué mardi la "résilience" de l'économie qui a conduit à cette amélioration, tout en réaffirmant sa "détermination (...) totale" à rétablir les finances publiques, dans un climat électrisé par l'opposition à la réforme des retraites. Publicité On fait le point sur les chiffres clés des comptes publics français en six infographies. Un déficit élevé mais qui passe sous les 5% C'est un déficit qui paraitrait abyssal si le Covid n'était pas passé par là. En 2022, le déficit de la France représente 4,7 % de son produit intérieur brut (PIB). À titre d'exemple, que la gauche ou la droite soit au pouvoir, la France n'a jamais connu un tel niveau de déficit entre 1996 et 2007. Mais le "trend" est bon puisque le déficit public s'élevait à 6,5 % l'année dernière. Le déficit passe donc sous l'objectif de 5 % qui était affiché par l'exécutif. En valeur, il s'est établi à 124,9 milliards d'euros, bénéficiant de recettes restant "dynamiques" avec une progression de 7,3 % à 95,7 milliards d'euros, selon l'Insee. L'exécutif se fixe toujours pour objectif de repasser sous la barre des 3 % de déficit (prévus par le traité de Maastricht) d'ici 2027 et la fin du mandat d'Emmanuel Macron. À ce moment là, cela fera presque dix ans que la France ne sera pas repassée en-dessous (2,5 % de déficit en 2018). La dette frôle les 3.000 milliards Après le "quoi qu'il en coûte" qui a permis à l’État de soutenir à bout de bras l'économie française pendant la crise sanitaire, la dette française frôle les 3.000 milliards d'euros. La mauvaise nouvelle, c'est que l'endettement public de la France a augmenté en valeur absolue de 126,4 milliards d'euros par rapport à 2021 (atteignant 2.950 milliards d'euros). La crise sanitaire puis l'inflation exacerbée par la guerre en Ukraine sont passés par là. La bonne nouvelle c'est que la croissance économique de 2,6 % enregistrée l'an dernier a permis de ramener la dette publique à 111,6 % du produit intérieur brut (PIB), contre 112,9 % en 2021, conformément aux anticipations du gouvernement. Relativement au PIB, le poids de la dette est donc légèrement moins lourd aujourd'hui qu'il y a un an. Dans l'Union européenne, seuls les pays du Sud présentent une dette supérieure. En 2021, la dette de l'Espagne représentait 118 % de son PIB, celle du Portugal 127 %, et celle de la Grève 193,3 %. Les dépenses reculent légèrement Que représente le montant des dépenses publiques ramené à la richesse créée sur une année ? En 2022, les dépenses représentent 58,1 % du PIB. Ce chiffre est logiquement en baisse depuis le pic lié au Covid (59,1 % en 2021 et 61,3 % en 2020). Mais la crise sanitaire n'a pas été digérée : on est encore loin des 55,4 % enregistrés en 2019 quand on avait encore jamais entendu parler du marché de Wuhan. En France, le ratio de dépenses publiques par rapport à la richesse crée augmente très régulièrement depuis le premier choc pétrolier. En 1974, ce ratio s'élevait à 39,9 %. La charge de la dette explose La charge d’intérêts de la dette (ce que la France paye comme intérêt de la dette sans rembourser un euro de cette dette) accélère vivement en 2022. Cette charge augmente de 15 milliards d'euros en un an, passant à 53,2 milliards d'euros, soit une hausse de près de 40 %. La charge d’intérêts représente 2,0 % du PIB, son niveau le plus élevé depuis 2016. À titre de comparaison, la France consacre deux fois plus d'argent à payer les intérêts de sa dette qu'à la recherche et l'enseignement supérieur (26,4 milliards). La charge de la dette commence à s'approcher du budget des armées, qui est en hausse lui aussi (64 milliards d'euros). Les prélèvements obligatoires au plus haut Le taux de prélèvements obligatoires augmente, à 45,3 % après 44,3 % en 2021. Pour avoir toute la photo en tête, notons que ce taux est passé au-dessus des 40 % en 1982 et au-dessus des 30 % en 1960. Le taux actuel, l'un des plus importants d'Europe , est comparable à celui de vigueur dans les pays nordiques comme la Suède ou le Danemark.

