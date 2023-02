Le député insoumis Thomas Portes exclu pour 15 jours à cause d’une photo publiée sur les réseaux sociaux

Le député insoumis de Seine-Saint-Denis est exclu pour 15 jours de l'Assemblée nationale à cause d’une photo publiée sur les réseaux sociaux jeudi. Elle a été vue plus de trois millions de fois sur Twitter et engendre de vives réactions dans la classe politique. L'Insoumis, ceint de son écharpe tricolore, s'est mis en scène le pied posé sur un ballon à l'effigie du ministre du Travail Olivier Dussopt.

Cette sanction avait été demandée à l'issue d'une réunion du bureau de l'Assemblée. Elle a été ensuite soumise aux députés par un vote assis-debout. La "censure avec exclusion temporaire" est la peine disciplinaire la plus sévère pour les députés. La cheffe du groupe LFI Mathilde Panot dénonce "une sanction complètement disproportionnée". "Nous ne sommes pas dupes de la manoeuvre qu'ils sont en train de faire", a-t-elle ajouté. "Ils peuvent nous retirer une voix ici, ils ne retireront aucune voix dans le pays contre cette réforme".

Vendredi, le député insoumis a refusé de s’excuser pour son tweet. "Je retirerai mon tweet le jour où vous retirerez cette réforme", a clamé l’élu. La séance à l’Assemblée a été suspendue, alors que les tensions sont vives depuis le début de la semaine et les débats sur la réforme des retraites. Le bureau de l'institution, sa plus haute instance collégiale, a dû se réunir à la demande de la présidente de l'Assemblée Yaël Braun-Pivet, en raison du "tumulte" dans l'hémicycle autour de ce tweet polémique.

Au palais Bourbon, Thomas Portes n’a pas eu le temps de défendre un amendement que la majorité présidentielle l’a copieusement hué. "Calmez-vous collègues, y a pas de ballon ici", a rétorqué le député. "Ne soyez pas étonné cher collègue", lui a ensuite dit Yaël Braun-Pivet. "Je crois que l'hémicycle vous demande des excuses", a-t-elle ajouté, sous les applaudissements de la majorité, de la droite et de l'Extrême droite.

La peine la plus lourde

La "censure avec exclusion temporaire" proposée, peine disciplinaire la plus sévère pour les députés, emporte l'interdiction de paraître au palais Bourbon pendant quinze jours de séance, et la privation de la moitié de l'indemnité parlementaire pendant deux mois. Les députés se sont prononcés par un vote assis-debout, après une réunion du bureau de l'Assemblée qui avait proposé cette sanction.

Un député encourt quatre types de "peines disciplinaires" pour son comportement dans l'enceinte de l'hémicycle : le rappel à l'ordre simple, le rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal, la censure, ou la censure avec exclusion temporaire, qui est la peine la plus lourde. Pour les deux peines les plus sévères, la décision doit être approuvée par un vote de l'Assemblée.

A l’automne dernier, le député Rassemblement national de Gironde, Grégoire de Fournas avait été exclu de l’Assemblée nationale pendant quinze jours après une interpellation jugée raciste. Il avait lancé "qu'il(s) retourne(nt) en Afrique" alors que le député LFI Carlos Martens Bilongo interpellait l'exécutif sur sa politique migratoire.