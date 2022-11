Le député RN Grégoire de Fournas exclu 15 jours de l'Assemblée après ses propos à teneur raciste

Fait très rare, le député Rassemblement national (RN) Grégoire de Fournas a été sanctionné d'une censure avec exclusion temporaire de 15 jours pour "manifestation troublant l’ordre ou qui provoque une scène tumultueuse", ce vendredi, après les propos tenus la veille dans l'hémicycle et jugés racistes. Une sanction approuvée par un vote assis-debout dans l'hémicycle, sur proposition unanime du bureau de l'Assemblée, sa plus haute instance collégiale, qui a entendu le député et délibéré pendant près de deux heures. Marine Le Pen avait quitté la réunion avant le vote du bureau, jugeant qu'il s'agit d'une procédure "où on est jugé par ses adversaires politiques" pour ses "idées politiques". Seuls les députés RN se sont levés contre la sanction dans l'hémicycle.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

"Le libre débat démocratique ne saurait tout permettre"

L'élu se retrouve ainsi privé de la moitié de l’indemnité parlementaire pendant deux mois et interdit de prendre part aux travaux du Palais Bourbon ou de s’y rendre, "jusqu’à l’expiration du quinzième jour de séance qui suit celui où la peine a été prononcée". La présidente Yaël Braun-Pivet a tenu à revenir sur le "grave incident" qui a conduit à cette sanction : "Que chacun mesure bien ce que cela signifie, cette sanction n'a été prononcée qu'une seule fois depuis 1958. Le libre débat démocratique ne saurait tout permettre. Certainement pas l'invective, l'insulte... Certainement pas le racisme, quelle qu'en soit la cible. Il est la négation des valeurs républicaines qui nous rassemblent dans cet hémicycle", dit-elle, largement applaudie.

Publicité

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Lors des Questions au gouvernement, jeudi, le député RN a lancé "qu'il(s) retourne(nt) en Afrique", retranscrit au signulier dans le compte rendu de séance , alors que le député LFI Carlos Martens Bilongo interpellait l'exécutif sur sa politique migratoire. La Nupes et le camp présidentiel Renaissance (ex-LREM) avaient plaidé pour cette sanction, à la suite de ces propos qui ont suscité une vague d'indignation, provoquant une interruption de la séance par la présidente Yaël Braun-Pivet. Une décision rarissime, en raison de la "gravité des faits" et de "l'émotion légitime".

À l'initiative de La France Insoumise (LFI), un rassemblement de soutien au député Insoumis visé s'est tenu à la mi-journée aux abords de l'Assemblée, réunissant quelques centaines de personnes. Entouré d'élus de gauche et de Jean-Luc Mélenchon, Carlos Martens Bilongo a dénoncé une "phrase raciste". "Cela aurait-il été plus acceptable" que les propos du RN soient adressés "aux réfugiés du bateau de SOS Méditerranée en situation critique ?", s'était-il interrogé la veille.

Le RN prétend qu'il parlait du "bateau"

À l'issue de la sanction le visant, Grégoire de Fournas s'est redit "totalement innocent" : "Je ressens cette sanction d'une dureté inouïe avec une grande injustice. Mais respectueux de l'institution, je m'y soumets." "OUI les bateaux de migrants doivent retourner en Afrique ! OUI il faut couper les vivres aux ONG qui sont les complices des trafiquants d’êtres humains ! OUI tous les clandestins doivent être renvoyés dans leur pays ! Ils ne nous feront jamais taire ! Force à toi Grégoire de Fournas", a réagi le député RN Julien Odoul.

Le RN assure que son député parlait du "bateau" humanitaire Ocean Viking de SOS médiaterranée, mentionné plus tôt par Carlos Martens Bilongo, et en "aucun cas" du député lui-même. Sur BFMTV, Grégoire de Fournas, qui "assume ses propos sur la politique migratoire anarchique", a accusé M. Martens Bilongo d'avoir "senti un coup à jouer dans la victimisation communautaire".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Depuis, plusieurs tweets tendancieux de l'élu RN ont été révélés, dont certains avaient été supprimés par l'auteur. "En Afrique, ils aiment tous la France et ses allocs. On accueille tout l'Afrique ? !", écrit-il en 2017. En 2019, à la publication d'une personne demandant si, en tant que noire, elle serait bien accueillie dans un village du Médoc, et si l'on y retrouvait de la diversité, il commente : "Si Herwan [le nom de l'internaute en question, ndlr] veut être avec des noirs, il peut aller en Afrique". "Les Ukrainiens d'Afrique ?", commente-t-il sur une photo de réfugiés, dont certains sont noirs, publiée par la préfecture de Nouvelle-Aquitaine qui annonce recevoir des Ukrainiens, en mars dernier. En 2014, il avait aussi affiché son "soutien" à la candidate Front national aux municipales, Anne-Sophie Leclère, qui avait comparé la Garde des sceaux de l’époque, Christiane Taubira, à un singe.

Sa sortie fragilise la stratégie de "dédiabolisation" revendiquée par les troupes de Marine Le Pen, depuis l'élection inédite de 89 députés RN en juin. Le groupe avait déjà créé la polémique lorsque le doyen RN de l'Assemblée José Gonzales avait fait l'éloge de l'Algérie française de son enfance, le 28 juin, ou pendant une séance houleuse, le 11 octobre, où le député RN Frédéric Boccaletti avait traité le ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, de "communautariste", avec un rappel à l'ordre simple à la clé.

Une sanction très rare

Cette sanction, la moins grave, est courante. Lors de cette même séance du 11 octobre, trois rappels à l’ordre simples avaient ainsi été prononcés par la présidente de l’Assemblée. Le député RN Alexandre Loubet avait été rappelé à l’ordre avec inscription au procès-verbal pour avoir traité le ministre de l’économie, Bruno Le Maire, de "lâche". La députée de la majorité Astrid Panosyan avait également été sanctionnée d’un simple rappel à l’ordre pour avoir qualifié le RN de parti "xénophobe".

Une semaine plus tôt, c’est la députée LFI Danièle Obono qui était rappelée à l’ordre, dans le cadre d’une discussion animée sur les violences conjugales, en pleine affaire Quatennens. En juillet, le député de la majorité Rémy Rebeyrotte avait écopé d’un simple rappel à l’ordre pour avoir effectué un salut nazi à destination d’un député RN qu’il accusait d’avoir fait ce geste.

La lourde sanction reçue par Grégoire de Fournas est en revanche très rare dans l'histoire palementaire. Un seul député l'a reçu, en mars 2011. Maxime Gremetz, apparenté PCF, avait été exclu temporairement de l’Assemblée nationale et privé de la moitié de son indemnité parlementaire pendant deux mois pour avoir fait un esclandre alors que des véhicules de ministres et de dirigeants de la filière nucléaire en stationnement bloquaient sa voiture.

La dernière censure simple qui prive le député de la moitié de son indemnité parlementaire pendant un mois, donc moindre, remonte quant à elle à 1984. Les députés de droite Jacques Toubon, Alain Madelin et François d'Aubert avaient été sanctionnés pour avoir "mis en cause le passé du président de la République" François Mitterrand sous l'Occupation.