Le député RN Grégoire de Fournas épinglé pour avoir fait de la pub pour son vin sur Twitter

Grégoire de Fournas fait une nouvelle fois parler de lui. Le 4 novembre, le député RN de Gironde a été exclu temporairement de l'Assemblée nationale (la plus haute sanction prévue par le règlement) pour "manifestation troublant l’ordre ou qui provoque une scène tumultueuse", après des propos jugés racistes. Lors des questions au gouvernement la veille, il avait crié dans l'hémicycle "qu'il(s) retourne(nt) en Afrique !", alors que le député LFI Carlos Martens-Bilongo posait une question sur la situation de l'Ocean Viking, le bateau de SOS Méditerranée qui comptait alors plus de 230 migrants à son bord et cherchait un port.

Mais cette fois, ce n'est pas pour des propos racistes que le député est mis en cause, mais pour de la promotion, en lien avec son métier de viticulteur dans le Médoc. Ce mercredi, l’élu a partagé un lien sur Twitter, permettant de commander du vin de son domaine familial.

Le député RN a tweeté un lien renvoyant vers un site de vente de son vin. Le tweet a été supprimé ce jeudi midi.

Ce tweet a été supprimé à la mi-journée ce jeudi par Grégoire de Fournas "par prudence" en attendant la décision du déontologue de l'Assemblée nationale, saisi par la présidente de l'institution, Yaël Braun-Pivet. En fin d'après-midi ce jeudi, le déontologue a conclu à "un manquement déontologique". Il estime que le député "a fait la promotion d'un intérêt privé (...) dans le cadre de sa fonction", puisqu'il a fait référencer ce compte Twitter dans sa fiche personnelle de député. Le déontologue a écrit au député du Rassemblement National pour lui faire des recommandations : outre la suppression du tweet, ne plus utiliser ce compte ou tout autre support en sa qualité de député pour de telles activités.

"Ce n'est pas une campagne de publicité", se défend le député

Le tweet a provoqué de nombreuses réactions. Si certains apportent leur soutien à Grégoire de Fournas, beaucoup d’internautes s’étonnent qu’un député fasse en effet la promotion de son activité professionnelle en utilisant son compte officiel sur les réseaux sociaux. D'autres lui reprochent de se servir du "buzz" provoqué par sa récente sortie à l'Assemblée.

Certains twittos citent aussi le code de déontologie des députés, notamment l’article 1er qui concerne l’intérêt général : “Les députés doivent agir dans le seul intérêt de la Nation et des citoyens qu’ils représentent, à l’exclusion de toute satisfaction d’un intérêt privé ou de l’obtention d’un bénéfice financier ou matériel pour eux-mêmes ou leurs proches.”

Grégoire de Fournas de son côté dénonce "une polémique indigne" et se défend : “Ce n'est pas une campagne de publicité ! Ce n'est pas comme si je faisais une loi pour favoriser mon activité professionnelle." Il affirme également que son précédent site de vente de vin a fait l'objet d'attaques, suite à sa sortie jugée raciste à l'Assemblée : "L'indignation est à géométrie variable. Est-ce qu'on trouve ça normal que des centaines de personnes aient piraté mon site internet et envoyé des centaines de commentaires malveillants sur les réseaux alors que c'est mon exploitation familiale ?"

Le déontologue de l’Assemblée nationale a donc été saisi de l’affaire, y compris par Grégoire de Fournas lui-même, qui souhaitait avoir son avis sur le sujet. Cette nouvelle polémique embarrasse, alors que le député n’est même pas encore autorisé à retourner siéger dans l’hémicycle. Il a été suspendu pour 15 jours de séance, il doit donc faire son retour d’après ses propres dires “autour du 1er décembre ”.