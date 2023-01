Le djhadiste bavard, la mère, et l'épouse qui voulait se reconvertir dans la lingerie

Jonathan Geffroy n’est pas dans la catégorie de ces djihadistes qui se murent dans le silence pour mieux protéger l’Etat islamique. Lui est un bavard, et peut-être même le plus disert des Français partis faire le djihad en Irak et en Syrie. Ce lundi matin, ce Toulousain de 40 ans a été amené dans un box vitré du vieux palais de justice de Paris pour comparaître devant la cour d’assises spécialement composée. Il sera jugé durant une semaine avec son épouse, pour association de malfaiteurs terroriste criminelle, accusé d’avoir combattu sous le califat de Daech avec un lance-roquettes. Sa mère est aussi jugée, pour lui avoir envoyé de l’argent.

Dans son box, Jonathan Geffroy présente une large carrure, cheveux courts gominés, barbe châtain bien taillée, chemise impeccablement repassée sous un pull rayé gris et blanc col en V, pantalon marron bon chic bon genre. Il a un air penaud. Et une petite voix mal assurée quand il se présente en bafouillant. Sa mère, Denise, est à un mètre de lui, lunettes et petit carré ondulé. Sur un autre banc est assise Latifa Chadli, l’épouse de Jonathan Geffroy, cheveux frisés relevés en chignon. Elle ne porte plus de voile, elle qui avait été photographiée en niqab, armée d’un fusil à pompe, leur bébé dans les bras.

Publicité

Le lance-roquettes et la désertion

Le couple Geffroy était parti en Syrie en février 2015 avec leur nourrisson de deux mois. L’enfant est né à Guizeh, en Egypte, où ils ont mûri ce projet de départ. Jonathan Geffroy connaissait bien l’Egypte, qui a vu défiler un certain nombre de djihadistes du sud-ouest. À la fin des années 2000, il y a ainsi séjourné quelques jours avec Mohamed Merah, le tueur qui en 2012, a attaqué des militaires et une école juive à Toulouse et à Montauban. Jonathan Geffroy était en réalité plus proche du grand frère, Abdelkhader Merah , condamné pour avoir aidé à préparer les tueries . Dans le monde des vétérans du djihad toulousain, les autres figures emblématiques étaient les frères Clain, auteurs de la revendication des attentats du 13-Novembre, que Jonathan Geffroy a retrouvés en Syrie.

Il est accusé d’avoir combattu en Syrie, mais aussi en Irak. Lui, jure qu’il était "parti faire de l’humanitaire en famille". Il est cependant bien obligé de reconnaître qu’il a utilisé un jour un lance-roquettes. Ce jour-là, il s’est blessé à l’oreille, et c’est peut-être ce qui l’a dégoûté du djihad. C’est en tout cas ce qu’il prétend depuis plus de six ans. En novembre 2016, alors qu’il était encore dans les rangs de Daech, il avait lui-même cherché à contacter la DGSI. Et depuis, il n’a cessé de livrer de précieuses informations. Par exemple sur les déplacements des frères Clain, et leur tactique pour éviter les drones : se vêtir de djellabas et prendre des taxis divers, en changeant de véhicules sous des bâches. Depuis ces révélations, l es frères Clain ont été tués . Fabien et Jean-Michel Clain avec qui il a fait des vidéos de propagande.

Mais surtout, Jonathan Geffroy, alias Abou Ibrahim Al Faransi, a révélé que l’Etat islamique avait projeté d’envoyer des adolescents pour commettre des attentats suicides en Europe. Il a également évoqué le projet de Daech de terroriser les campagnes, en y commettant des meurtres isolés. Et celui de viser une centrale nucléaire en France. Lorsqu’il a parlé, a-t-il autant balancé pour mieux minimiser son rôle, lui qui faisait pourtant partie de la même katiba que plusieurs kamikazes du 13-Novembre 2015 ? En ce premier jour d’audience, il n’a pas encore été interrogé. On ne l’entendra que mercredi. Seule une psychiatre a évoqué son cas, brossant le portrait d’un homme "immature, ayant souffert de grandes carences affectives".

"Je voyais le fils, pas le combattant"

C’est la mère de Jonathan Geffroy qui a été interrogée la première ce lundi. Elle se prénomme Denise, est une petite femme à l’accent chantant. Elle raconte l’enfance de son fiston. Un “petit merveilleux”, dit-elle. Et puis la bascule, quand elle divorce, le père devient totalement absent, et elle-même délaisse ses deux enfants pour son nouveau mari. Jonathan Geffroy a 14 ans, il se met à boire, fumer et cultiver du cannabis. Il sourit dans son box, à cette évocation, un regard tendre posé sur sa mère. Puis c’est la conversion à l’islam, que Denise, protestante évangéliste, a du mal à comprendre, mais elle pense que la religion va assagir son fils. Quand elle apprend en 2015 qu’il est en Syrie, avec sa femme et leur bébé, elle s’effondre. Fait tout pour les faire revenir. Elle envoie les 10 000 euros qu’il réclame. “Je voyais le fils, pas le combattant”, s’excuse-t-elle, d’une voix émue, dans ce procès où elle est jugée pour financement de terrorisme. Elle risque 10 ans de prison, son fils et sa belle-fille trois fois plus.

Et c’est Latifa Chadli qui s’avance en dernier vers la barre, en fin de journée. Vêtue d’un long manteau beige, d’un pantalon crème, chaussées de baskets. Elle raconte son enfance au Maroc, et sa rencontre avec Jonathan Geffroy, à l’âge de 30 ans, sur un site internet. Son frère l’a accompagnée au premier rendez-vous. "On s’est plu", résume-t-elle pudiquement. Elle aurait voulu être jugée au Maroc, pays où elle projetait de refaire sa vie avec son époux, en ouvrant une boutique de lingerie. Son avocat l’interroge sur ce qu’elle a dit à leur fils, qu’ils avaient emmené en Syrie bébé ? "On a fait une grave erreur, on est partis dans un pays en guerre rejoindre les méchants, je lui ai demandé pardon", répond-elle.

Le petit garçon, aujourd’hui âgé de 8 ans, est partie civile au procès de ses parents, représenté par un administrateur ad hoc. Sa petite sœur, âgée de 5 ans, n’est, elle, pas représentée, elle a été conçue en Syrie mais est née juste après l’arrestation de ses parents, en Turquie. Les deux enfants sont placés auprès de l’Aide sociale à l’enfance. Leurs deux parents sont aussi jugés pour abandon de mineurs. Le verdict est attendu le 23 janvier.