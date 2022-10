Le "doomscrolling", qui met à mal la santé mentale des ados, inquiète de plus en plus les médecins

La santé mentale des adolescents est au plus mal. La crise sanitaire de Covid-19 a accentué ce phénomène. En novembre 2020, selon l’enquête EpiCov , 12,1 % de la population âgée de 15 ans ou plus déclarait prendre "des médicaments en lien avec des problèmes d'anxiété, de sommeil ou de dépression". Toujours selon l’enquête EpiCov, ils étaient 10 % dans ce cas en mai de la même année. Le phénomène ne semble pas se calmer ces derniers mois. Dernier sujet d’inquiétude pour les médecins, le 'doomscrolling' qui met à mal la santé mentale des ados, et qui inquiète les médecins.

Une vraie spirale négative

"Avec Internet et les réseaux sociaux, on a l'illusion d'avoir accès à toute l'information. Alors bien sûr, on a accès à toute l'information, mais sauf que pour y avoir accès, il faut bien la chercher", explique Olivier Duris, psychologue clinicien qui s’est spécialisé dans les usages numériques. "Le problème, c'est que les GAFAM font en sorte qu'on reste le plus longtemps possible sur ces médias. Et donc pour faire ça, il y a des algorithmes qui vont réfléchir à ce que vous avez l'habitude de regarder et on va vous montrer du contenu qui correspond à ce que vous avez l'habitude de regarder, de liker, de commenter."

Cette spirale peut devenir vite problématique. "Si vous avez l'habitude déjà de consommer des contenus, des posts qui vont avoir un effet anxiogène, qui vont avoir un effet angoissant ou autre, en fait, on ne va vous montrer que ce genre de contenus. Vous allez donc être enfermés dans cette boucle sans même vous en rendre compte", précise Olivier Duris.

Le 'doomscolling' amplifie l’état anxieux ou la dépression

Selon une étude publiée dans la revue américaine Health Communication , un peu moins d’un adolescent sur cinq (16,5 %) a signalé des niveaux de consommation des réseaux sociaux "gravement problématiques". Parmi eux, 74% ont par ailleurs déclaré avoir des problèmes de santé mentale.

Pour autant, le "doomscrolling" n’est pas responsable d’un état d’anxiété ou d’une dépression, mais il va servir de caisse de résonance. "Ce n'est pas le fait de pratiquer ce 'doomscrolling' qui va créer de l'anxiété, de l'angoisse ou autre", nuance le psychologue Olivier Duris. "Mais par contre, chez les personnes qui vont déjà avoir en eux une forte anxiété, des angoisses liées à des sujets en particulier, il y a un risque de s'enfermer dans ce type de pratiques et que les angoisses soient renforcées et donc décuplées. Donc ce n'est pas générateur, ce n'est pas un lien de causalité, mais ça peut devenir une cause d’aggravation."

Dès lors, comment mieux encadrer ce phénomène pour en limiter les effets ? Les médecins recommandent d’encadrer l’accès aux smartphones pour les ados, mais surtout pas de leur interdire. Les parents doivent aussi davantage leur parler de ce rapport, parfois toxique, aux écrans. "Les parents ne sont pas très souvent au courant de ce que les jeunes font sur leur téléphone portable", assure le psychologue Olivier Duris. "C'est important de pouvoir en discuter parce que justement, l'objectif ce n'est pas de créer un gouffre entre les générations, mais bien de faire en sorte qu'un dialogue se mette en place. Et après ? Généralement, quand on voit ce genre de pratique-là, il faut se dire que le problème ne vient pas du réseau social en lui-même, mais peut-être qu'il y a un problème sous-jacent". Si tel est le cas, il ne faut pas attendre et consulter.