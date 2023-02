Le "droit" devenu "liberté" : que change la formule choisie par le Sénat pour constitutionnaliser l'IVG ?

Le Sénat a adopté mercredi, par 166 voix "pour" et 152 voix "contre" l'inscription de l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution . Toutefois, la formulation de la proposition de loi constitutionnelle a été modifiée par un amendement du sénateur LR Philippe Bas. Le nouveau texte prévoit de compléter l'article 34 de la Constitution par ces mots : "La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté de la femme de mettre fin à sa grossesse". En novembre, l'Assemblée Nationale avait choisit le mot "droit". Que signifie ce changement ? Quelles peuvent en être les conséquences ? Nous avons posé la question à une juriste et à une philosophe.

"Juridiquement, on n'est pas vraiment dans la même situation"

"Une liberté, c'est la faculté de faire quelque chose, (…) de procéder ou non à l'interruption volontaire de grossesse", explique à France Inter Mathilde Philip-Gay, professeure de droit à l'Université Jean Moulin de Lyon. "Le droit à l'IVG, c'est la garantie que si une personne le souhaite ou si c'est nécessaire, elle pourra procéder à une interruption volontaire de grossesse. La liberté est garantie par la loi, alors que le droit doit être garanti en lui-même", poursuit-elle.

Selon elle, "on n'est vraiment pas dans la même situation", et si "le choix du mot liberté est symboliquement important - car cela permet de faire entrer l'expression "interruption volontaire de grossesse" dans la Constitution - juridiquement, il n'y a pas un changement énorme". En effet, "ce sera toujours à la loi de déterminer le régime juridique de l'IVG et le législateur pourrait très bien restreindre le nombre de semaines ou restreindre les conditions d'accès à l'IVG pour les mineurs. Et cela, sans violer la liberté", explique encore la professeure de droit.

"Les droits reproductifs garantissent l'inclusion des femmes dans le projet démocratique"

Qu'en est-il philosophiquement ? Selon la philosophe féministe Camille Froidevaux-Metterie, "la disparition du mot 'droit' n'est pas anodine". Elle estime que "les droits reproductifs sont des droits fondamentaux qui vont bien au-delà de la capacité pour les femmes de contrôler leur capacité procréatrice. Ils garantissent l'inclusion des femmes dans le projet démocratique".

Elle souligne donc qu'on ne peut pas "considérer que les femmes puissent être aussi libres et égales que les hommes - ce que garantit la Constitution - quand elles subissent des grossesses non désirées et des maternités à répétition." C'est pourquoi, selon elle, "c'est si important d'inscrire ce droit dans la constitution : pour [le] protéger des changements législatifs éventuels au gré des changements de majorité politique." Un point de vue partagé par une majorité de militantes féministes, qui parlent de ce vote au Sénat comme d' "une victoire en demi-teinte".

Le texte doit désormais être de nouveau adopté, dans les mêmes termes, par l'Assemblée nationale, avant un éventuel référendum - seule manière de faire adopter une proposition de loi constitutionnelle portée par l'opposition. Mais la gauche et la droite y sont opposées. C'est la raison pour laquelle les partisans de la constitutionnalisation de l'IVG demandent au gouvernement de se saisir du texte. Un projet de loi pourrait éviter le passage par référendum.