Le fabricant des figurines Funko Pop va devoir détruire pour 30 millions de dollars de ses jouets

C’est l’un des symboles de la culture pop des années 2010 : les figurines Funko Pop sont en difficulté. Leur fabricant, Funko, a annoncé ses résultats financiers en fin de semaine dernière et a annoncé qu’il allait devoir se débarrasser d’un stock qui représente entre 30 millions et 36 millions de dollars de marchandises (soit entre 28 et 33 millions d’euros).

Des stocks en hausse de 48%

"Cela comprend les stocks que la société a l’intention d’éliminer au cours du premier semestre de 2023 afin de réduire (...) les niveaux de stocks pour les aligner sur la capacité d’exploitation de notre centre de distribution", explique l’entreprise. En clair, cela signifie qu'elle n'arrive plus à écouler aussi bien ses stocks et que l'accumulation de figurines invendues coûte désormais plus cher à stocker que ce que ces figurines peuvent rapporter...

Pourtant, les ventes de Funko n’ont baissé que de 1% en 2022 par rapport à 2021. Mais en parallèle, les stocks, eux, ont augmenté de 48%, car l’entreprise n’a pas anticipé cette baisse, prévoyant, à l’inverse, une croissance continue. Au total, elle a accumulé 250 millions de dollars de stocks, ce qui a impliqué d’importants frais de stockage : selon CNN , Funko a dû louer l’an dernier de nouveaux espaces de stockage près de ses usines en Arizona.

Un salarié sur dix va être licencié

Sur l’année 2022, l’entreprise a donc perdu 46,7 millions de dollars, alors qu’elle avait engrangé 17,4 millions de dollars l’année précédente – et qu’elle avait bénéficié, en 2020, d’un véritable effet positif du confinement. Toujours d’après CNN, cette réduction des stocks n’est pas la seule mesure mise en place par la direction de Funko, qui prévoit aussi de couper 10% de sa masse salariale.

En quelques années, le catalogue des figurines Funko Pop était passé de 200 à plus de 2000 références, incluant de nombreux accords signés avec des licences à succès comme Pokémon, Disney ou Marvel. Après ces annonces, la confiance des investisseurs a pris un coup : le cours en bourse de Funko a dégringolé de 25%. On ne sait pas, pour l’heure, quel sera le sort des figurines supprimées des stocks, si elles seront recyclées, détruites ou simplement jetées.