Le festival Beauregard du 5 au 9 juillet 2023 à Hérouville-Saint-Clair en Normandie

L'ADN de Beauregard : allier l'intensité du live, la majesté de la nature, le confort et la fête. Le festival est situé au cœur du parc du château de Beauregard, à Hérouville-Saint-Clair en Normandie, entre Caen et la mer, lieu propice au partage d’émotions, la découverte de toutes les musiques et bien plus...

France Inter accompagne ce festival de musique majeur du nord-ouest de la France à la programmation éclectique allant d'Indochine à dEUS, Interpol à Angèle, Damso, Bertand Belin à Louise Attaque et PLK en passant par Gazo, Blur ou encore ALT J, Jain, Lomepal, Shaka Ponk, Pomme, Sting et bien d’autres...

Un essaim de nouvelles étoiles rejoint la constellation Beauregard pour émerveiller les festivaliers à l’occasion d’une grande fête à l’image du festival : convivial, poétique, véritable moment de partage suspendu dans le temps, illuminé par l’intensité du live !

Beauregard - Gregory Forestier

► Mercredi 5 juillet, pour lancer de la plus belle des manières cette édition solaire, John a mis les petits plats dans les grands en programmant The Day Before, cette fois dédié à l’immense groupe français Indochine. La formation portée par Nicola Sirkis sera précédée sur scène par deux groupes britanniques des plus prometteurs : le quatuor Coach Party et sa contagieuse énergie indie rock grungy, suivi par The Waeve, duo magique formé par le guitariste Graham Coxon (Blur) et par la chanteuse Rose Elinor Dougall (The Pipettes).

The Waeve - Press shot

► Rendez-vous jeudi 6 juillet pour voir le festival prendre toute sa mesure avec l’entrée en piste de la scène John ! Pour rejoindre le mythique groupe britpop Blur, la nouvelle icône pop Angèle, la machine à hits électro Kungs et le phénomène incontournable du rap français Gazo, une sélection de trois noms, placée sous le signe du rock, viendra électriser le parc du Château de Beauregard. En premier lieu, le groupe suédois Royal Republic, dont la musique à tendance punk pop et la ferveur scénique promettent un show survolté. De retour avec un nouvel album après une longue absence de 10 ans, le légendaire groupe belge dEUS a répondu par l’affirmative à l’invitation de John pour cette édition étoilée ! En outre, le multi-instrumentiste canadien Alias et son rock psychédélique planant seront de la fête pour cette journée exaltante.

BLUR - WESTENBERG.FINAL

► Vendredi 7 juillet, un nom stratosphérique rejoint la programmation : véritable pilier de la scène rap, battant tous les records sur son passage et créant l’événement à chacune de ses apparitions, le géant belge Damso sera, pour la première fois, au Festival Beauregard en 2023 ! Une seconde comète en provenance de Belgique fait irruption dans le programme de cette journée, en la personne de Hamza, qui figure aujourd’hui parmi les figures de proue du rap francophone et dont le nouvel album à venir le 17 février est particulièrement attendu sur la planète hip-hop. À l’affiche également, des retours très attendus et une actualité brûlante avec le groupe pop rock emblématique Louise Attaque ou l’inimitable et envoûtant M83, mais également la pépite folk à la voix bouleversante Tamino. La brillante chanteuse et musicienne Pomme apportera une note de poésie à cette troisième journée, qui verra aussi se produire le groupe belge The Haunted Youth et sa pop psychédélique étincelante. Ce jour sera également illuminé par le retour du groupe de rock américain Interpol, qui délivrera un concert spécial “Interpol play Antics” à l’occasion de l’anniversaire de cet album mythique, et pour clore en beauté cette journée... le prodige navigant entre musique électronique et métal, Perturbator !

Louise Attaque - P.A HÜE DE FONTENAY

► Samedi 8 juillet, le ciel de Beauregard sera éclairé par les lumières de la figure de la nouvelle scène française Lomepal, de la référence indie rock internationale alt-J, de la pop incandescente de Jain et du duo explosif formé par Leto & Guy2Bezbar. L’immanquable groupe de rock alternatif britannique Nothing But Thieves se joint aux festivités, de même que l’incomparable voix de la musique du monde Fatoumata Diawara, dont l’annonce d’un nouvel album au travers d’une collaboration avec Damon Albarn a enchanté John. Bertrand Belin, maître des mots qui oscille avec élégance entre folk et rock, complète ce riche programme et viendra faire vibrer la clairière Beauregard. In fine, Vladimir Cauchemar, énigmatique phénomène masqué gravitant entre musique électronique et hip-hop, se chargera de dynamiter cette journée de festival, précédé par le live techno assurément haut en couleur d’Irène Drésel !

Lomepal - Manu Fauque

► Enfin, dimanche 9 juillet, journée de clôture du Festival Beauregard 2023, verra se succéder le concert du monument de la musique Sting, qui avait délivré un set d’anthologie à Beauregard en 2015, la performance hard rock enflammée des Australiens d’Airbourne et le show aussi entêtant qu’attendu du phénoménal Tiakola. Habitué du festival, Shaka Ponk fera vibrer pour la dernière fois les vitres du château, tournée d’adieu oblige. Outre cette première salve de noms, le public de John pourra compter sur la présence de PLK, devenu un personnage de tout premier plan sur la scène rap français ! L’inclassable Suzane viendra également partager son énergie scénique détonante, alors que le quintet dublinois The Murder Capital prendra possession de la scène pour faire parler ses sonorités pures, brutes et puissantes, démontrant ce pourquoi il est considéré comme une véritable perle post-punk. C’est, finalement, l’iconique Pedro Winter qui aura pour mission de clôturer cette édition 2023 du Festival Beauregard ! Fondateur de l’illustre label Ed Banger, il viendra en fêter les 20 ans au moyen d’une grand-messe électronique qui pourrait bien réserver son lot de surprises - Pedro Winter Présente Ed Banger XX... Une grande célébration constellée pour faire entrer le festival et son public en communion, et ainsi lui offrir un bouquet final digne de ce nom !

Shaka Ponk - Haris Nukem

Sources Festival Beauregard