Le festival Beauregard du 6 au 10 juillet 2022 à Hérouville Saint-Clair en Normandie

Le festival Beauregard a la chance de séduire un public multiple : enfants, jeunes, familles, retraités s’y côtoient. Il n’est pas rare de voir 3 ou 4 générations d’une même famille s’y rendre ensemble, chacun découvrant les artistes que les autres écoutent et sont venus voir.

►►► France Inter accompagne le festival Beauregard le temps d’une soirée concerts en compagnie d’Aline Afanoukoé le dimanche 10 juillet.

À 19h20 : Orelsan

21h : Artistes à venir... surprise !

L’ambiance du festival est chaleureuse, décontractée, conviviale, beaucoup sont séduits par sa fluidité, ses espaces de détente, ses animations, ses actions transdisciplinaires mais aussi par sa propreté, et bien sûr par la beauté du site magnifiée par des mises en lumière subtiles et oniriques.

Beauregard - Hugo JEHANNE

►►► Au programme de cette 14ème édition, 41 artistes qui composent une programmation éclectique et variée.

► Mercredi 6 juillet

Beauregard aura le privilège d’accueillir « un des meilleurs groupes britanniques que la Terre n’ait jamais porté », le trio anglais MUSE, groupe de scène et de stade aux shows biggers than life qui seront précédés des fronts mans de LAST TRAIN dont le rock incendiaire s’est imposé à John comme une évidence.

Beauregard 2018 - Didrik Launay Derain

► Jeudi 7 juillet

La scène John rentre en piste et le festival prend toute son ampleur. Le live nous a manqué alors John a choisi des artistes vibrants et rayonnants, qui habitent la scène et envoutent le public. Qui de mieux pour rejoindre le flamboyant DJ SNAKE, la passionnée et passionnante CLARA LUCIANI et les incandescents MADNESS que la volcanique et charismatique IZÏA ou le quintette punk hardcore explosif et euphorisant de Baltimore TURNSTILE. LAYLOW quant à lui attire tous les superlatifs, impressionnant, innovant, complexe, il est le nouvel homme fort du rap et promet un set à sa démesure. Pour clôturer cette journée haletante, ne manquez pas le show hautement inflammable du duo électro DIRTYPHONICS.

Beauregard - Didrik Launay Derain

► Vendredi 8 juillet

Point de répit, John continue sur sa lancée et a concocté une journée aux facettes multiples, tout en nuances et lumières. Vous le savez, JUNGLE fera briller sur Beauregard le soleil de minuit alors que LIAM GALLAGHER nous transportera au firmament de la pop et que NINHO, étoile brûlante prouvera qu’il est bien au sommet du game. VIANNEY, artiste solaire, foulera pour la première fois les terres de John tout comme DINOS dont le hip hop poétique, intense, ciselé rencontre tous les succès.

Tout en puissance et en incarnation, tels sont les lives des rockeurs californiens de RIVAL SONS, et que dire de ceux de FRANK CARTER & THE RATTLESNAKES dont le punk hardcore est absolument et totalement survolté.

Coups de cœur de John, il faudra impérativement découvrir AIME SIMONE en ouverture de la scène Beauregard, autre clair-obscur éblouissant pour clore la journée avec le duo techno hypnotique et mélodique KAS:ST.

Beauregard - Milena Delorme

► Samedi 9 juillet

Véritable feu d’artifices, le rock débridé de SKUNK ANANSIE fera des étincelles, ORELSAN enflammera ses terres, METRONOMY brillera de mille sons, Le rappeur JOSMAN laissera libre cours à ses multiples personnalités, VITALIC soufflera ses 20 bougies de carrière et évidemment JULIETTE ARMANET brulera le feu !

Sur des braises, SLEAFORD MODS, le duo anglais minimal à l’effet maximal secouera le rock alors que les Islandais de GUSGUS feront monter la température et chauffer le dancefloor.

Coups de cœur de John, la fascinante et inclassable FISHBACH, qui oscille avec talent entre rage et caresse, mais aussi, le post punk insolent, dissonant, essentiel des 4 londoniennes de GOAT GIRL .

Beauregard 2019 - Didrik Launay Derain

► Dimanche 10 juillet

Le phénomène PNL, deux frères au sommet, écho brut et flamboyant d’une génération, la flamboyance à retrouver également dans les riffs saturés de SUM 41.

OSCAR AND THE WOLF revient à Beauregard, lui dont la pop est l’alchimie parfaite entre le feu et la glace. Avec FEU! CHATTERTON on n’en rajoutera pas côté métaphore (tout est dans le nom), leur dernier album est juste magistral et vénéneux, poétique et incandescent.

Le dimanche, on dansera dès l’ouverture de la scène John : place au groove, à la soul, grâce à l’électro funk de GENERAL ELEKTRIKS, avec -M- on peut s’attendre à un show total qui répandra de la poudre d’étoiles sur laquelle danser, chanter, vibrer enfin pour clôturer cette édition tout feu, tout flamme, qui de mieux que le pyromane du dancefloor, MARTIN SOLVEIG .

Coup de cœur de John, leur pop folk-rock est habitée, fulgurante, majestueuse et onirique, les américains de OTHER LIVES vous envouteront à jamais.

Beauregard 2019 - Didrik Launay Derain

►►► Voici une liste non exhaustive des nombreuses autres animations proposées sur le site du festival Beauregard :

• Le Jardin de John : un nouvel espace pour chiller, décompresser et profiter de nouvelles animations à l'abri de l'effervescence des scènes,

• Une mise en lumière du site et du château, du mapping, de la vidéo-projection,

• La Brigade de John composée de 12 comédiens et artistes de rue qui déambulent en continu pendant toute la durée du festival pour des happenings sur tous les espaces du festival,

• La grande roue pour prendre de la hauteur et découvrir le parc et les concerts autrement,

• De nombreuses animations proposées par nos partenaires dans leurs stands et au village associatif,

• Maquillage aux couleurs de John, initiation aux danses latines, espace VR, barber, couronnes de fleurs...

• Le Happy Combi Photo Booth itinérant qui parcourt le festival pour proposer des photos aux couleurs de Beauregard,

• Interventions musicales avec l’Orchestre Junior du Conservatoire d’Hérouville Saint-Clair,

• Expositions et collaborations artistiques, en partenariat avec le collectif GUSTAVE : fresque réalisée pendant le festival, sérigraphie, ateliers, performances...

Sources : Festival Beauregard