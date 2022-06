Le Festival Constellations de Metz du 23 juin au 3 septembre 2022

Pour cette 6e édition, la Ville de Metz poursuit sa volonté de valoriser le patrimoine architectural, urbain et paysager autour des thématiques Nouvelles utopies / Illusions et anamorphoses.

Le festival Constellations de Metz continue d’explorer et d’investir le patrimoine de la ville qui sert de support, d’inspiration ou de moyen d’expression à la création contemporaine proposant ainsi une vision nouvelle du patrimoine messin. Les parcours artistiques se dessinent au fil des créations, instaurant un dialogue et tissant des liens entre les visiteurs et le patrimoine qui les abrite. Ils sont une ode à la découverte de Metz et à sa dimension créative.

Constellation 1024 architecture - 1024 architecture

Muséum d'Histoires Personnelles Lyndie Dourthe - ADAGP - Lyndie Dourthe

Le parcours nocturne Pierres Numériques > Pour sublimer le patrimoine architectural

Le parcours Pierres Numériques s’articule autour de la thématique des Nouvelles utopies. Cette dernière a nourri la réflexion des artistes, leur permettant ainsi de proposer leur vision personnelle de l’utopie à travers leurs œuvres.

Essence du festival, le parcours nocturne Pierres Numériques offre un regard renouvelé sur la création numérique et la richesse de ses formes : mapping vidéo, installations audiovisuelles immersives, scénographie laser, installations numériques et interactives, etc.

Ibant Obscuri Paolo Morvan & Romain Muller - Paolo Morvan & Romain Muller

La programmation met en scène des créations numériques inédites signées par des artistes internationaux : Yasuhiro Chida (Japon), Anastasia Isachsen (Norvège), Nicolas Paolozzi (France), Paolo Morvan & Romain Muller (France), 1024 architecture & Laurent Garnier (France), Joanie Lemercier (France / Belgique), Nico Neefs (Belgique), FLIGHTGRAF (Japon) et Onionlab (Espagne). Guidé par une scénographie laser, sur une boucle parcourant la colline Sainte-Croix et le quartier des Îles, le public découvre 10 œuvres artistiques sur 9 sites patrimoniaux du centre-ville.

► Jérémie Bellot Commissaire artistique du parcours Pierres Numérique

1,9 km de parcours - 10 œuvres artistiques - 13 artistes - Tous les jeudis, vendredis et samedis soirs – Accès libre - Du 23 juin au 23 juillet, de 22 h à 00 h 15 - Du 28 juillet au 13 août, de 21 h 30 à 00 h 15 - Du 18 août au 3 septembre, de 21 h à 00 h 15

Nouveauté 2022

Un mapping vidéo en 2 actes vous sera présenté sur les façades de la Cathédrale Saint-Etienne

Tous les jeudis, vendredis et samedis soirs – Accès libre - Du 23 juin au 23 juillet, de 22 h 30 à 00 h 15 en continu - Du 28 juillet au 13 août, de 22 h à 00 h 15 en continu - Du 18 août au 3 septembre, de 21 h 30 à 00 h 15 en continu

Le parcours diurne Art & Jardins > Une immersion artistique dans le patrimoine paysager

Le parcours Art & Jardins se déploie le long des cours d’eau et invite à une promenade où les œuvres interagissent avec l’environnement et le transforment.

Les Lettres miroir Valérie Hendrich - Patrick Secco

Il est une déambulation poétique à travers le patrimoine naturel et paysager de Metz et prend forme grâce à une dizaine d’œuvres de Valentin Pierrot, Lyndie Dourthe, les étudiants de l’École Supérieure d’Art de Lorraine accompagnés par François Génot, Yannick Monget, Les Nouveaux Voisins, Luminariste – Benjamin Nesme & Marc Sicard, Valérie Hendrich, Caroline Leloup & Christophe Aubertin et François Martig.

Véritables pépites environnementales, les paysages des berges de la Seille et de la Moselle servent d’écrins naturels à 10 œuvres artistiques au détour de la porte des Allemands, des remparts et du jardin botanique.

► Dorothée Rachula Commissaire artistique du parcours Art & Jardins

4 km de balade et d’exploration artistique - 10 œuvres artistiques - 13 artistes - Tous les jours - Accès libre - Porte des Allemands, du mardi au dimanche de 14 h à 19 h - Serres du jardin botanique, du lundi au jeudi de 9 h à 16 h et du vendredi au dimanche de 9 h à 18 h

Le programme complet est à découvrir sur le site internet du festival constellations-metz.fr