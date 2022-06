Le festival d’Avignon du 7 au 26 juillet 2022

Fondé en 1947 par Jean Vilar, le Festival d'Avignon est aujourd'hui l'une des plus importantes manifestations internationales du spectacle vivant contemporain.

Chaque année, en juillet, Avignon devient une ville-théâtre, transformant son patrimoine architectural en divers lieux de représentation, majestueux ou étonnants, accueillant des dizaines de milliers d'amoureux du théâtre de toutes les générations.

« Chaque génération assiste à la fin d’un monde et au commencement d’un autre. Entre les deux, c’est une pagaille, une cacophonie, un théâtre inachevé. Il appartient à chaque génération, peut-être de changer le cours du destin, mais surtout d’inventer son propre récit. » Olivier Py

Festival Avignon Palais des papes - Christophe Raynaud de Lage

►►► France Inter vous retrouvera sur place pour plusieurs émissions en direct du festival :

► Vendredi 8 juillet dès 13h le 13/14 de Bruno Duvic

► Samedi 16 juillet enregistrement de deux émissions du Masque et la plume de Jérôme Garcin.

► Du 7 au 30 juillet, vous pourrez aussi retrouver Affaires sensibles, la pièce de théâtre , avec Fabrice Drouelle et Clémence Thioly, en direct du festival à la Scala Provence pour plusieurs représentations. Ils y parleront de combats de femmes qui ont incarné à elles-seules la liberté : Pauline Dubuisson, amoureuse et transgressive ; Marie Humbert, courageuse et déchirée ; Edith Cresson, indépendante et anticonformiste.

Festival Avignon - Christophe Raynaud de Lage

Le Festival réussit l'alliance originale d'un public populaire avec la création internationale. Avignon, c'est également un esprit : la ville est un forum à ciel ouvert, où les festivaliers parlent des spectacles et partagent leurs expériences de spectateurs. Un mois durant, tous peuvent avoir accès à une culture contemporaine et vivante.

« Que le Festival d’Avignon soit toujours le lieu de la jeunesse, de la parole et de ce qui vient. » Olivier Py

Pendant 17 ans, le Festival reste l’affaire d’un seul homme, d’une seule équipe, d’un seul lieu, et donc d’une seule âme. La volonté de Jean Vilar est de toucher un public jeune, attentif, nouveau, avec un théâtre différent de celui qui se pratiquait à l’époque à Paris.

Son esprit demeure :

« Redonner au théâtre, à l’art collectif, un lieu autre que le huis clos (...) ; faire respirer un art qui s’étiole dans des antichambres, dans des caves, dans des salons ; réconcilier enfin, architecture et poésie dramatique. »

