Le Festival des 7 collines à Saint Etienne du 23 juin au 9 juillet 2023

Avec une programmation résolument moderne, pluridisciplinaire et internationale, le festival des 7 collines souhaite valoriser des rencontres riches et insolites dans les domaines du cirque, de la danse, de la performance et de la musique.

Pour cette 29ème édition, le festival vous propose de découvrir un programme ouvert sur l’international mais aussi des créations inédites en France et encore peu connues à l’échelle européenne, en présentant les artistes les plus novateurs de l’époque.

La diversité des formes se retrouve dans une offre de spectacles éclectiques :

► La bande à Tyrex - Vendredi 23 Juin | 20h - PARC FRANÇOIS MITTERRAND - Plaine Achille, Saint-Étienne

La Bande à Tyrex est un ballet cycliste musical et virevoltant qui réunit neuf virtuoses du vélo acrobatique. Sur leurs montures à pédales, ils forment un seul corps, un peloton qui roule sous nos yeux entre équilibres et déséquilibres. Ça roule, ça s’entasse, ça s’empile, ça accélère, ça dérape ! Au milieu de ce fourmillement de roues, soudain, l’un pose son vélo pour aller souffler dans un trombone, un autre le rejoint et attrape l’accordéon, un troisième entonne une chanson, et ainsi de suite… Formidables musiciens, joyeux, fous et généreux, les neuf artistes nous invitent à partager un moment singulier plein de sourires et de rires

LA BANDE A TYREX - msteckle

► Bakana - Dimanche 25 Juin | 17h - COMPLEXE SPORTIF LE FELOIN - 130-166 Allée des Bourdonnes, Genilac

Dans Bakana, trois artistes, très différentes, écrivent une relation singulière entre mât chinois, danse et capilotraction. Elles se soulèvent, s’étirent, se suspendent et se soutiennent. Tournoyant et cherchant leur équilibre, elles défient avec humour leurs propres limites et celles de l’humain. Une création décalée où les énergies s’entremêlent et se confrontent… Une chimère, une bête à trois têtes franco-danoise-mexicaine !

DAS ARNAK Bakana - Jacob Auzanneau

► La Dame Blanche - Mercredi 28 Juin | 20h30 - Le Fil - 20 Boulevard Thiers, Saint-Étienne

De Pinar del Rio jusqu’à Paris, en passant par Mexico et Buenos Aires, la chanteuse, flûtiste et percussionniste cubaine La Dame Blanche s’est imposée, en quelques années, comme une véritable alchimiste du hip-hop afro-latin. Son quatrième album ELLA est le fruit de sa réflexion sur la condition féminine dans le monde. Elle y peint les portraits de dix mères, sœurs, amies et inconnues rencontrées sur les routes. Sur scène, elle fait briller son envoûtant timbre de voix et délivre un son puissant, où s’invitent ses racines afro-cubaines.

LA DAME BLANCHE - SMaxiGuterman

► Body bagarre - Jeudi 29 Juin | 20h - MAISON DE L’UNIVERSITÉ - 10 rue Tréfilerie, St-Étienne

Un jeu chorégraphique mêlant improvisation et histoire de la danse. Cette expérience ludique offre un accès direct aux œuvres chorégraphiques, sans peur ni à priori. Entre familiarité et découverte, histoire et improvisation, rire et bonne humeur, il faudra aux joueurs volontaires improviser, comprendre, découvrir et s’approprier la culture chorégraphique avec légèreté et irrévérence. Par le biais d’anecdotes historiques et de démonstrations chorégraphiques, Mathieu Heyraud nous propose un voyage participatif dans plus de 350 ans d’histoire du mouvement dansé, tout en légèreté.

COMPAGNIE RÔ Body bagarre - Pascale Cholette

► L’impact d’une course - Samedi 1er Juillet | 18h30 - QUARTIER MONTREYNAUD - Aire de loisirs, Allée François Adrien Boieldieu, Saint-Étienne et Dimanche 2 Juillet | 17h - QUARTIER MANUFACTURE

Le jeu consiste à ne pas perdre les acrobates de vue. Cette formidable dérive acrobatique pour piétons nous invite à recréer la ville aux frontières de la danse, du cirque et du parkour. Fenêtres, immeubles, bancs et toits deviennent scénographie. Les acrobates virevoltent d’un mur à l’autre, à grand renfort de vrilles, de saltos et de cascades en tout genre, pour mieux investir l’architecture qui les entourent. Le public s’offre alors une balade des plus étonnantes, suivant les cinq acrobates-danseurs et un musicien-sprinteur dans leur folle déambulation. Impressionnant ! Avec la Compagnie La horde dans les pavés

LA HORDE DANS LES PAVÉS Impact d'une course - Sergio Diaz

► Josianes - Vendredi 7 Juillet | 19h30 - LOGE DU TRÊVE - Route des sources, Farnay

Josianes ou l’art de la résistance est un spectacle qui mêle cirque, danse verticale et musique live. À travers la façade d’une maison provençale, le spectateur est plongé au cœur des charmes méridionaux. Dans cet univers tout en relief, quatre femmes décomplexées nous racontent leurs aventures et se réapproprient les combats de nos grands-mères, pour nous inviter à explorer la résistance au féminin. Véritable ode à la joie de vivre, les artistes évoluent, créant un langage commun, celui du mouvement, pour un spectacle à l’humour décalé et aux chorégraphies endiablées. Bienvenue en josianerie !

LES JOSIANES - JOSIANES OU L'ART DE LA RESISTANCE - Patricia Hotzinger

