Le festival du Printemps de Bourges Crédit Mutuel du 18 au 23 avril 2023

Le 1er festival des musiques actuelles, rendez-vous incontournable de la filière musicale, ouvre le bal ! Fidèle à ses valeurs, le Printemps de Bourges Crédit Mutuel dévoile une programmation riche et originale à l’écart des sentiers battus. Curieux à l’envi, explorant toutes les esthétiques musicales et plus que jamais engagé pour l’émergence artistique et la mise en lumière des nouveaux talents, le Printemps est le festival où s’imagine le futur de la musique.

L’équilibre entre artistes confirmés et jeunes talents, entre scène française et scène internationale donne au Printemps de Bourges Crédit Mutuel un large éventail musical. Cette année, la programmation est riche et les concerts nombreux !

Sous le regard bienveillant de - M -, incarnant avec brio le mariage entre chanson, pop et funk, Anna Majidson puis Julien Granel ouvriront le festival mardi 18 avril et feront un éloge au groove à la française, façon neo soul ou disco french touch.

La soirée du mercredi 19 avril propose trois artistes aux univers très personnels, en français dans le texte. Avec son nouvel album impeccable, Lomepal offrira un show grand format, inédit en festival, devant un public assurément chauffé à blanc par l’insolence de Kalika et la trap de Meryl.

Jeudi 20 avril ce sont quatre visions de la chanson à la française, qu’elle soit d’inspiration électronique, rock, disco, pop, … Ou tout cela à la fois, avec, dans l’ordre, sur scène, Hervé, Izïa, Benjamin Biolay et Juliette Armanet : quatre concerts d’exception pour danser, pleurer, rire, chanter !

La première soirée du weekend sera joyeuse et lumineuse : mêlant la soul pop de Selah Sue au pop folk acidulée d’Adé, glissant des amours sublimes de l’insaisissable Disiz aux vibrations caribéennes de Biga*Ranx, le grand bal du vendredi conviera les plus noctambules sur la piste de danse pop latino avec La Femme jusqu’à la grande messe électro festive de Meute et de Bob Sinclar.

Le sacre du rap francophone est bel et bien là : après cinq années de folle programmation Rap2dayZ à la Halle au Blé, il était temps d’offrir la plus grande salle aux artistes largement plébiscités par les festivaliers. Une vitalité artistique exceptionnelle, illustrée cette année par les « bangers » Gazo, Lorenzo, Hamza, les « rookies » Doria, Tiakola et B.B. Jacques et un grand final orchestré par le mystérieux Vladimir Cauchemar.

Cette nouvelle édition du Printemps de Bourges Crédit Mutuel sera une nouvelle invitation à la découverte d’instants inattendus et singuliers avec tous les artistes se prêtant au jeu du festival, qui place plus que jamais la créativité au cœur de son projet : une Trilogie rétrofuturiste en l’église Saint-Pierre où Léonie Pernet, Silly Boy Blue et La Maison Tellier propulseront au 22ème siècle l’année 1972 et ses chefs-d’œuvre : Ziggy Stardust, Transformer et Harvest ; une création pluridisciplinaire mêlant les Histoires Vraies de l’artiste plasticienne Sophie Calle aux autofictions intimes de Florent Marchet ; une Carte blanche au saxophoniste Thomas de Pourquery qui prendra possession de l’entièreté du Palais Jacques Cœur pour un bal psyché-spatio-médiéval des plus réjouissants ; une exploration du Désir(s) sous toutes ses formes menée par Oxmo Puccino, maitre de cérémonie d’un dialogue chanté par cinq des plus fines plumes du rap français contemporain (Benjamin Eeps, Jok’Air, Eesah Yasuké, Jäde et B.B. Jacques).

Le Printemps de Bourges Crédit Mutuel c’est aussi la découverte d’horizons musicaux multiples, du jazz avec Sandra Nkaké et Edouard Ferlet et son Pianoïd à l’Abbaye de Noirlac, du rap naturellement, avec les rookies les plus en vue de la scène française (Kerchak, Favé, Prince Waly…) mais aussi britannique (Jeshi), un registre nu rnb ou électro pop dans lequel des artistes à l’inventivité rare (Sabrina Bellaouel, Baby Volcano, Sofie Royer…) s’expriment avec brio. Mais aussi de la chanson s’inscrivant dans le sillage des plus grands tout en affirmant son émancipation (Zaho de Sagazan, Voyou, Poppy Fusée…), de la pop, cristalline ou acidulée (Pierre de Maere, Coline Rio, Malo’…) du garage rock / post punk insolent à souhait avec notamment quatre formations britanniques (Lambrini Girls, Enola Gay, Deadletter et Joe & The Shitboys) qui feront, à Bourges, leur première scène française et une nuit warehouse tantôt rêveuse et festive (Acid Arab, Irène Drésel, Mézigue…), tantôt raveuse et hybride (Von Bikräv, Roland Cristal, Contrefaçon…).

On retrouvera aussi quelques fidèles (Jeanne Added, Bertrand Belin, Flavien Berger, Emilie Simon, Albin de la Simone), des spectacles pour les plus jeunes (Escales et Tu mues, tu meurs !(?)!) et de ceux dont la fronde est tout à la fois nécessaire et libératoire (Sorcières, le manifeste néo-féministe de Mona Chollet incarné sur scène, le concert-BD Algues vertes et une soirée hommage à l’esprit provocateur du grand Alan Vega).

Figures générationnelles, promesses de l'année et révélations de demain, ce sont plus d’une centaine d’artistes qui donnent rendez-vous aux festivaliers dans toutes les salles de Bourges qui deviendra la cité reine de la musique le temps d'une semaine. Comme pour mieux se rêver en future capitale européenne de la culture, titre prestigieux auquel elle aspire à l’horizon 2028.

►►► Toute la programmation, dès le 2 février sur le site du Printemps de Bourges Crédit Mutuel

Avec les iNOUïS du Printemps de Bourges Crédit Mutuel, il est le plus important dispositif national de repérage, de sélection et d’accompagnement de jeunes artistes.

Toute la ville de Bourges se mobilise et contribue à la réussite de ce festival hors-norme qui avec l’action d’un Printemps dans la Ville propose au public concerts, expositions, conférences et projections en accès libre. Six jours durant, ce sont près de cinq cents spectacles qui sont organisés au cœur de la ville.

Depuis plusieurs années, le Printemps propose deux cycles éditoriaux originaux :

► Les “Exclamations !” qui font le lien entre musique et société : des rencontres, de expositions et des projections sur des thématiques spécifiques.

RAP ! sera précisément le thème de l’Exclamation 2023, « dédicace » méritée au succès populaire mais aussi et surtout à l’extraordinaire vitalité d’un langage musical riche de ses profondes racines implantées à l’aube des années 80, et de ses pousses les plus fraîches, multiples et luxuriantes. En témoigne le plébiscite de la soirée du 22 avril au W, qui affiche déjà complet. A défaut d’agrandir les murs, la petite (grande) histoire du rap français sera contée dans ceux de la Maison de la Culture, à travers un cycle de création, concerts, exposition et projections. Par l’intermédiaire de Disiz son parrain, cette Exclamation donnera la parole aux auteur·es, compositeur·rices et interprètes qui affirment leur liberté de création et témoignent de la contribution du rap français à la création musicale contemporaine.

► “Rendez-Vous Demain !”, une série de contenus vidéos invitant à un voyage dans le futur de la musique et de la création. Perpétuant l’esprit pionnier du premier festival français en 1977, il a vu s’épanouir tous les mouvements esthétiques qui ont fait notre monde musical, du punk au hip hop, de la chanson aux musiques du monde ou encore la techno.