Le festival FNAC Live Paris, du 28 au 30 juin 2023

Fnac Live Paris a su se démarquer et s’imposer comme un événement phare, festif et fédérateur autour de la musique live.

Du 28 au 30 juin, le festival proposera, comme chaque année, une trentaine de concerts, accessibles gratuitement et au plus grand nombre, sur la Grande Scène du parvis de l’Hôtel de Ville et ses salons.

Publicité

Réunissant le meilleur de la scène française et internationale, incarnée par des artistes confirmés ou en devenir, le festival, à la programmation éclectique, réunit chaque année un public intergénérationnel, issu de tout horizon, de plus de 80 000 festivaliers sur 3 jours !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Cette année, pour sa 12è édition, retrouvez :

►ِ►► Mercredi 28 juin 2023

► Scène du Parvis

18h00 : LESRAM

19h00 : LUJIPEKA

19h50 : H JEUNECRACK

20h15 : ADÉ

21h05 : NUIT INCOLORE

21h30 : HOT CHIP

23h00 : POLO & PAN

► Scène du Salon (gratuit sur invitation à retirer à la Fnac)

19h45 : WARHAUS

21h00 : BECK (solo acoustique)

Fnac Live Paris - Sarah Bastin

►ِ►► Jeudi 29 juin 2023

► Scène du Parvis

18h00 : CHARLOTTE ADIGÉRY & BOLIS PUPUL

19h00 : AGAR AGAR

19h50 : VIOLET INDIGO

20h15 : BENJAMIN BIOLAY

21h05 : JOHNNY JANE

21h30 : FRANZ FERDINAND

23h00 : BOOMBASS x ETIENNE DE CRECY x DJ FALCON

►Scène du Salon (sur invitation à retirer à la Fnac)

19h00 : JASON GLASSER

19h55 : CHARLOTTE CARDIN

21h05 : ZAHO DE SAGAZAN

Fnac Live Paris - Sarah Bastin

►ِ►► Vendredi 30 juin 2023

► Scène du Parvis

18h00 : AIME SIMONE

19h00 : HERVÉ

19h50 : EESAH YASUKE

20h15 : SELAH SUE

21h05 : SUBLIME (ROUNHAA)

21h30 : SUBLIME (DISIZ + LUTHER)

23h00 : OFENBACH

► Scène du Salon (sur invitation à retirer à la Fnac)

19h00 : ALEX MONTEMBAULT

19h45 : OAN KIM & THE DIRTY JAZZ

20h55 : GABI HARTMANN

Toute la programmation ici !