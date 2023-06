Le festival international de journalisme de Couthures sur Garonne du 14 au 16 juillet 2023

Le Festival international de journalisme se construit autour de sept grandes thématiques, autour desquelles sont organisées des débats, rencontres et projections, pendant trois jours. Ces grands thèmes ont été sélectionnés par l'équipe éditoriale du Festival, guidée par l'actualité, par les sujets de fond qui traversent la société et les débats autour des médias.

Faut-il avoir peur de l’intelligence artificielle ? avec Dominique Nora (L’Obs), Olivier Tesquet (Télérama) et Marie Colin (Institut de journalisme de Bordeaux Aquitaine).

(L’Obs), (Télérama) et (Institut de journalisme de Bordeaux Aquitaine). Informer sans déprimer, est-ce possible ? avec Simon Roger (Le Monde), Jon Henley (The Guardian) et Camille Hurcy (Institut de journalisme Bordeaux Aquitaine).

(Le Monde), (The Guardian) et (Institut de journalisme Bordeaux Aquitaine). *Le rugby a-t-il perdu son âme ?*avec Richard Sénéjoux (Télérama), Clément Martel (Le Monde) et Alexis Gonzalez (Institut de journalisme de Bordeaux Aquitaine).

(Télérama), (Le Monde) et (Institut de journalisme de Bordeaux Aquitaine). La démocratie peut-elle disparaître ? avec Pascal Riché (L’Obs), Isabelle Mandraud (Le Monde) et Zeina Kovacs (Institut de journalisme de Bordeaux Aquitaine).

(L’Obs), (Le Monde) et (Institut de journalisme de Bordeaux Aquitaine). Santé mentale, la bombe à retardement avec Isabelle Hennebelle (Le Monde), Anne Guion (La Vie) et A naëlle Cagnon (Institut de journalisme de Bordeaux Aquitaine).

(Le Monde), (La Vie) et A (Institut de journalisme de Bordeaux Aquitaine). Iran, un vent de liberté avec Bachir El Khoury (Courrier International), Ghazal Golshiri (Le Monde) et Izia Rouviller (Institut de journalisme de Bordeaux Aquitaine).

(Courrier International), (Le Monde) et (Institut de journalisme de Bordeaux Aquitaine). A quoi sert l’audiovisuel public ? avec Astrid de Villaines (HuffPost), Elise Racque (Télérama) et Adam Lebert (Institut de journalisme de Bordeaux Aquitaine).

Le festival international de journalisme - Camille Millerand

Le Festival international de journalisme, ce sont environ 150 événements, organisés autour de débats thématiques, de rencontres avec des journalistes et personnalités invitées du Festival, d'ateliers pédagogiques et des activités détente, d'expositions et projections à voir, sans oublier le Festival junior pour les jeunes journalistes en herbe.

Le festival international de journalisme - DR

De nombreux journalistes et leurs invités seront présents en juillet sur les bords de la Garonne pour échanger sur les thématiques du Festival.

Vous pourrez retrouver des figures emblématiques de France Inter :

► Fabrice Drouelle : Affaires Sensibles sur France Inter

Rencontre avec Fabrice Drouelle Dimanche 16 juillet, La Cale

► Pierre Haski : Géopolitique sur France Inter et Président de Reporters sans frontières

► Thomas Legrand : En quête de politique sur France Inter et Libération

► Léa Salamé : 7/9.30 sur France Inter et France 2

Et de Radio France :

► Laurence Bloch, dirigeante de Radio France

Le festival international de journalisme - Camille Millerand

Le festival réunit et rapproche aussi bien des « grands » médias d’envergure nationale (France Inter, Le Monde, France TV, le quotidien espagnol El Pais…), que des médias locaux (Sud Ouest ou Far Ouest). Il rapproche le journaliste du citoyen, dans un dialogue enrichissant et constructif, autour des thématiques qui trouvent une résonance avec les problématiques locales.