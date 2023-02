Le Festival International des Cinémas d’Asie de Vesoul du 28 février au 7 mars 2023.

La 29è édition du Festival International des Cinémas d’Asie de Vesoul met à l’honneur sur la carte mondiale du cinéma : Lee Yong-Kwan (Corée) et Semih Kaplanoglu (Turquie,) Cyclo d’or d’honneur, et des rétrospectives Philippines et Singapour.

Cette année, le président du Jury sera Lee Yong-kwan (Corée), président du prestigieux festival de Busan, le Cannes de l’Asie.

Un hommage sera rendu au réalisateur turc Semih Kaplanoglu, en sa présence. L’intégrale de son œuvre sera présentée, de son premier film Away From Home, en compétition Vesoul 2002, à son dernier opus Les Promesses d’Hasan, Cannes 2021, en passant par Miel, Ours d’or Berlin 2010.

20 films en compétition, en première française, européenne, internationale ou mondiale, seront jugés par 7 Jurys (International, Critique, Netpac, Inalco, Marc Haaz, Lycéen, Jeune).

Les sections compétitives sont composées de films issus de cinématographies rares (Afghanistan, Azerbaïdjan, Cambodge, Kirghizistan, Laos, Mongolie, Singapour, Syrie, Vietnam), et de films de cinématographies majeures (Chine, Corée, Inde, Iran, Philippines).

Pour célébrer le 75ème anniversaire des relations diplomatiques France-Philippines un « Regard sur le cinéma philippin » avec le soutien de la FDCP (Film Devlopment Council of the Philippines) :

Le cinéma philippin est connu internationalement par de fortes personnalités comme Lino Brocka, Brillante Mendoza ou Lav Diaz. Ce regard se propose de mettre en valeur des œuvres restaurées récemment de cinéastes incontournables comme les vétérans Lamberto Avellana, Mario O’Hara, Ishmael Bernal, Mike de Leon, Kidlat Tahimik ou de jeunes talents comme Sheron Dayoc, Mikhail Red, Zig Dulay.

Le Regard sur le cinéma de Singapour explore, avec l’aide de l’Asian Film Archive, cette terra incognita cinématographique. Il permettra de découvrir des comédies musicales, dont un étonnant remake de la Fièvre du samedi soir (Forever fever), des films d’action et de karaté, des romances, des drames historiques, ... issus de l’âge d’or du cinéma de Singapour du temps où cette ville faisait partie de la Fédération de Malaisie ; et des films d’Eric Khoo, véritable père fondateur du cinéma singapourien contemporain, et de jeunes réalisateurs comme Anthony Chen, Royston Tan, Boo Junfeng, Ken Kwek.

La section thématique « Les cinémas des diasporas asiatiques » propose un vaste panorama d’œuvres de réalisateurs issus de pays asiatique vivant en exil ou intégrés depuis une ou plusieurs générations dans le pays d’accueil de leurs ascendants s’interrogeant sur leur identité liée à leur double culture. Les formes d’expression utilisées vont du film d’animation à la comédie dramatique, en passant par le film de genre : policier, thriller, comédie, ...

Le jeune public et les amateurs de Japanimation ne sont pas oubliés :

Les multiples facettes du FICA se déploient en des journées professionnelles, une soirée autour des 70 ans de la revue Positif, des animations poétiques et littéraires, des rencontres, dédicaces et lectures avec l’écrivain réalisateur Samuel Aubin (Istanbul à jamais), une soirée Singapour, une journée du cinéma philippin : table ronde, rencontre, projection non-stop, soirée Philippines mais aussi des repas cinéphiliques, une soirée Orange, des expositions : d’Amigurumis, d’affiches de films et des salons de thé éphémère, atelier pour enfants, conférence « Mais où se cache l’Asie en Haute-Saône », des après-midi jeune public, des actions de sensibilisation (alphabétisation migrants) avec des séances scolaires…

►►► La sélection officielle du 29è Festival International des Cinémas d’Asie de Vesoul :

► Compétition longs métrages de fiction inédits en France :

Azerbaijan : Froid comme le marbre d’Asif Rustamov – première française

Chine : In Our Prime de Liu Yulin – première européenne

Corée : A Letter from Kyoto de Kim Min‐ju – première internationale

Inde : Behind Veils de Praveen Morshhale – première mondiale

Iran : No End de Nader Saievar – 2022 – première européenne

Mongolie : The Sales Girl de Sengedorj Janchivdorj – première française

Philippines : Feast de Brillante Mendoza – première française

Singapour : #LookAtMe de Ken Kwek – première européenne

Vietnam : Memento Mori :Earth de Marcus Vu Manh Cuong – première européenne

► Compétition documentaires inédits en France :

Afghanistan : Roots in the Wind de Soraya Akhlaqui – première mondiale

Cambodge : La Langue de ma mère de Jean‐Baptiste Phou – inédit

Chine : Song of the Silenced de Gu Li et Cai Yuqi – première française

Chine : When the Dust Blow Through de Yuxuan Ethan Wu – première européenne

Inde : Mask Art of Majuli de Utpal Borpujari – première mondiale

Kirghizistan-Belgique : L’Amiral Tchoumakov de Laurent Fourniau et Arnaud Alberola – Inédit

Singapour : Le Capitol de Singapour de Raphaël Millet –Inédit

Vietnam : Once Upon a Bridge in Vietnam de François Bibonne – Inédit

► Avant‐premières :

Japon : Love Life de Kôji Fukada

Philippines : Quand les vagues se retirent de Lav Diaz

Turquie : Burning Days d’Emin Alper

► Regard sur le cinéma de Singapour : 1952 – 2022

1952 : Jewel in the Slum de Haji Mahadi - inédit

1960 : The Lion City de Yi Sui - inédit

1962 : Dang Anom de Hussein Haniff - inédit

1973 : Ring of Fury de Tony Yeow, James Sebastian - inédit

1995 : Mee Pok Man d’Eric Khoo - inédit

1997 : 12 Storey d’Eric Khoo

1998 : Forever Fever de Glen Goei - inédit

2003 : 15: The Movie de Royston Tan - inédit

2005 : Be With Me d’Eric Khoo

2007 : Ah Ma d’Anthony Chen - inédit

2008 : My Magic d’Eric Khoo

2011 : Tatsumi d’Eric Khoo

2013 : Ilo, Ilo d’Anthony Chen

2016 : Apprentice de Junfeng Boo

► Regard sur le cinéma philippin : 1965 - 2022

1965 : A Portrait of the Artist as Filipino de Lamberto Avellana

1976 : Three Years without God de Mario O’Hara – Inédit

1976 : A Speck in the Water d’Ishmael Bernal – Inédit

1977 : Perfumed Nightmares de Kidlat Tahimik – Inédit

1981 : Kisapmata de Mike de Leon

1982 : Cain et Abel by Lino Brocka

2002 : Seventies de Chito S. Rono – inédit

2016 : Ma’ Rosa de Brillante Ma Mendoza

2016 : Les femmes de la rivière qui pleure de Sheron Dayoc

2017 : Neomanila de Mikhail Red – première française

2022 : Black Rainbow de Zig Dulay ‐ première européenne

2022 : Quand les vagues se retirent de Lav Diaz – avant-première

2022 : Feast de Brillante Mendoza – première française

Et bien d’autres encore !