Le Festival international du film d’animation d’Annecy du 11 au 17 juin 2023

Chaque année, Annecy inspire et fait vibrer le monde entier au rythme de l’animation en mettant en lumière le dynamisme et la richesse créative de ce secteur.

France Inter soutient autant les premiers films et les jeunes auteurs que les cinéastes confirmés, leur permettant ainsi de défendre leur regard sur l’état du monde. Le cinéma d’animation fait partie de ces partenariats qui lui tiennent à cœur. Elle accompagne ainsi depuis de nombreuse année ce festival si particulier qu’est le Festival international du film d’animation d’Annecy.

De la présentation exclusive des derniers chefs-d’œuvre animés à la démonstration des tendances actuelles et de demain, en passant par les rencontres avec les réalisateurs chevronnés et les talents émergents, le Festival international du film d’animation d’Annecy est un moment de célébration et d’effervescence aux abords d’un cadre naturel exceptionnel.

Les Programmes spéciaux concernent tout ce qui ne fait pas partie de la Sélection officielle, mais que le Festival d’Annecy tient à partager. Ils se constituent essentiellement de projections en lien avec le pays à l’honneur : le Mexique. Cette année, Annecy se pare des couleurs de l’animation mexicaine à travers 9 programmes plus riches les uns que les autres :

Archéologie mexicaine : Retour aux prémices de l’animation mexicaine, ce programme met en avant des œuvres expérimentales et historiques reflétant la diversité et les étapes importantes dans l'histoire de l'animation au Mexique

École de Guadalajara : Lieu de naissance de l'une des esthétiques les plus emblématiques de l’animation mexicaine, Guadalajara est une source d’inspiration. Découvrez cette atmosphère unique à travers une sélection d’œuvres de 2001 à 2022.

Mexique indigène : Le paysage culturel mexicain est caractérisé par une grande variété de peuples indigènes. Ce programme nous plonge dans l’histoire du patrimoine des communautés autochtones.

Contes urbains et périurbains : À travers une variété de supports, les films de ce programme saisissent l'essence de la vie dans les villes mexicaines, ils nous donnent un aperçu de la beauté et de la complexité des zones urbaines mexicaines.

Télévision mexicaine : Les codes de la télévision changent et la création de contenu original mexicain émerge sur les petits écrans du pays. Ce programme présente quelques-unes des émissions les plus récentes, notamment la première série d'animation pour la télévision réalisée au Mexique en 1972.

Grandir au Mexique : Ce programme est un regard sur les films qui, au cours des dernières décennies, ont fasciné les jeunes Mexicains à la fois par leurs histoires mais aussi par leur façon de considérer les enfants comme le public exigeant qu'ils sont.

Surréalités : imagerie poétique : À travers la diversité du média animation, cette sélection rend hommage aux artistes expérimentaux qui ont remis en question les récits établis, la structure, le temps et le mouvement, à la recherche d'expression, d'empathie et d'un nouveau langage.

Les histoires jamais racontées : Les films de ce programme démontrent l'engagement et l'urgence de l'animation mexicaine à raconter la violence structurelle que traverse le pays et qui perturbe nos corps et nos vies.

Le Mexique à la télévision hollywoodienne : À travers ce programme, découvrez comment le savoir-faire mexicain s’est intégré à la production américaine.

Taller de corazones - OUTIK ANIMATION SC

Mi abuela Matilde - NSTITUTO MEXICANO DE CINEMATOGRAFÍA

► Pour l’édition 2023, le Festival international du film d’animation d’Annecy a reçu plus de 3 300 films en provenance d’une centaine de pays. Découvrez la sélection des longs métrages en compétition officielle :

Art College 1994 de Liu Jian / Production : China Academy of Art, Hangzhou Lightriver Culture & Media / Chine

Four Souls of Coyote d'Áron Gauder / Production : Cinemon Entertainment / Hongrie

Le Royaume de Kensuke (Kensuke's Kingdom) de Neil Boyle et Kirk Hendry / Production : Lupus Films, Melusine Productions/Studio 352, Le Pacte / Royaume-Uni, Luxembourg, France

La Sirène de Sepideh Farsi / Production : Les Films d’ici, Katuh Studio, Bac Cinema, Lunanime, TrickStudio Lutterbeck / Allemagne, Belgique, France, Luxembourg

Linda veut du poulet ! de Chiara Malta et Sébastien Laudenbach / Production : Dolce Vita Films, Miyu Productions, Dorje Film / France, Italie

Le Château solitaire dans le miroir (Lonely Castle in the Mirror) de Keiichi Hara / Production : A-1 Pictures / Japon

Mars Express de Jérémie Périn / Production : Everybody on Deck, Je Suis Bien Content / France

Sirocco et le Royaume des courants d’air de Benoît Chieux / Production : Sacrebleu Productions / Belgique, France

Les Inséparables (The Inseparables) de Jérémie Degruson / Production : nWave Digital, Octopolis, A Contracorriente Films / Belgique, Espagne, France

Léo (The Inventor) de Jim Capobianco et Pierre-Luc Granjon / Production : Curiosity Studio, Leo & King, Foliascope / États-Unis, France, Irlande

The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbyes de Tomohisa Taguchi / Production : Clap / Japon

Sirocco et le royaume des courants d'air - SACREBLEU PRODUCTIONS

Mars express - EVERYBODY ON DECK, JE SUIS BIEN CONTENT

Linda veut du poulet - DOLCE VITA FILMS, MIYU PRODUCTION, DORJE FILM

► Et la sélection des longs métrages en compétition contrechamp :

Adam change lentement de Joël Vaudreuil / Production : Parce Que Films / Québec, Canada

Heavies tendres de Carlos Perez-Reche et Joan Tomas / Production : La Productora de Juanjo Saez / Espagne

Johnny & Me – Un voyage dans le temps avec John Heartfield (Johnny & Me – Eine Zeitreise mit John Heartfield) de Katrin Rothe / Hanfgarn & Ufer Filmproduktion / Allemagne, Autriche, Suisse

Komada – A Whisky Family de Masayuki Yoshihara / Production : Story Inc., P.A. Works, DMM.com / Japon

La Grotte sacrée de Daniel Minlo et Cyrille Masso / Production : Malo Pictures / Cameroun

Robot Dreams de Pablo Berger / Production : Les films du Worso, Arcadia Motion Pictures, Noodles Production / Espagne, France

Rose petite fée des fleurs (Rosa and the Stone Troll) de Karla Nor Holmbäck / Production : Dansk Tegnefilm / Danemark

Saleem de Cynthia Madanat Sharaiha / Production : Digitales / Jordanie

Slide de Bill Plympton / Production : Plymptoons Studio / États-Unis

Toldi de Marcell Jankovics et Lajos Csakovics / Production : Kecskemétfilm / Hongrie

Tony, Shelly and the Magic Light de Filip Pošivač / Production : Filmfabriq, Nutprodukcia, Nutprodukce / Hongrie, République tchèque, Slovaquie

White Plastic Sky de Tibor Banoczki et Sarolta Szabo / Production : Salto Films, Artichoke / Hongrie, Slovaquie

Slide - PLYMPTOONS STUDIO

Toldi - KECSKEMÉTFILM LTD

► Les Work in Progress sont l’occasion de vivre les étapes de création de longs et courts métrages, de séries et œuvres XR animés en cours de production.

Ce sont des sessions dédiées aux longs métrages en cours de réalisation et de production, animées par les équipes des films. L’intérêt de ces rencontres est de vous faire découvrir en exclusivité les premières étapes de création d’un long métrage d'animation, et surtout, d'échanger avec l’équipe sur le déroulement du projet.

Batman azteca choque de imperios - WARNER BROS. ANIMATION; ANIMA ESTUDIOS; CHATRONE

Frankelda y el principe de los sustos - CINEMA FANTASMA; TURNER BROADCASTING & CARTOON NETWORK LATIN AMERICA

Eugène le mystère Falleni - 2P2L ; MYFANTASY

► À l’occasion des 100 ans de Walt Disney Animation Studios, retrouvez :

La projection d'un tout nouveau court métrage de Walt Disney Animation Studio, réalisé par Trent Correy et Dan Abraham, lors de la Cérémonie d'ouverture.

et lors de la Cérémonie d'ouverture. Fantasia 2000, réalisé par Eric Goldberg, Pixote Hunt, Hendel Butoy

La présence de Jennifer Lee et Eric Goldberg

► Le Marché international du film d'animation (Mifa)

Pour tous les professionnels et enseignants de l'industrie du cinéma d'animation, c’est l'événement incontournable en termes de coproduction, achat, vente, financement et distribution de contenus sur tous supports de diffusion.

Le Mifa, c’est aussi LE rendez-vous pour découvrir les nouveaux talents de l’animation et échanger avec eux sur leurs inspirations et aspirations. Avec les Pitchs Mifa et les Sessions de recrutement Mifa, les jeunes créateurs disposent d’une visibilité unique pour se connecter avec les professionnels et concrétiser leurs projets. Des formats onlines sont là aussi proposés pour que la distance ne soit plus un frein aux nouvelles opportunités !

