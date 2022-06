Le Festival International du journalisme les 15, 16 et 17 juillet 2022 à Couthures-sur-Garonne

Le Festival international de journalisme, cinq ans déjà…

Pourquoi Couthures, incontournable question ? Parce que le journaliste Philippe Chaffanjon, trop tôt disparu, et sa famille y avaient acheté une maison et que, de fil en aiguille, la fondatrice du Festival international de journalisme, Laurence Corona, s’y rendit et y rencontra le maire, Jean-Michel Moreau. Le Festival était né et la première édition, en 2016, se fit en partenariat avec les revues XXI et 6 Mois. Le groupe Le Monde prit le relais de celles-ci en 2017 et, afin d’assurer la pérennité de cet événement unique en France, l’association Journalistes en Festival, composée de journalistes du groupe de presse, en est devenue l’organisatrice depuis 2018.

Publicité

Le Festival International du journalisme 2021 - CamilleMillerand

Depuis cinq ans, le Festival international de journalisme a accueilli comme parrains ou marraine McSolaar, Barbara Hendricks, Benoît Poelvoorde et Pierre Lescure et a reçu des dizaines de journalistes dont Florence Aubenas, Sonia Devillers, Céline Pigalle, Pierre Haski, David Pujadas, Hugo Clément, Jean-Michel Apathie, Gérard Davet et Fabrice Lhomme. Il a battu son record de fréquentation en 2019, avec près de 6.000 festivaliers présents au long des trois jours.

Avec Charline Vanhoenacker, la marraine 2022, un peu d’humour dans un monde de brutes !

Après deux années de pandémie, une campagne électorale et une élection présidentielle et alors que la guerre semble partie pour durer en Ukraine, mettre un peu d’humour dans l’actualité ne sera pas un luxe ! Cela tombe bien : la journaliste et humoriste Charline Vanhoenacker sera la marraine de la sixième édition du Festival international de journalisme.

Le Festival International du journalisme 2021 - Camille_Millerand

Les sept thématiques qui animeront les débats de cette nouvelle édition :

Les frontières, protection ou prison ?

La question hautement inflammable des frontières n’a jamais autant été d’actualité. Si la pandémie les a remises au goût du jour, les crises migratoires et l’édification continuelle de nouveaux murs dans le monde avaient déjà allumé la mèche. Mais, tandis que le réchauffement climatique couve pour tous et que partout les catégorisations identitaires volent en éclats, comment les penser ? Sont-elles indispensables ou périmées ?

Par Nathalie FUNES (L’Obs), Lorraine ROSSIGNOL (Télérama) et Raphaël JACOMINI (étudiant à l’Institut de journalisme Bordeaux Aquitaine).

Tous gastronomes ! L’obsession du bon

Vous êtes prêt à faire une heure de queue chez votre fromager ou votre caviste, ne manquez jamais une saison de Top chef et partagez vos recettes sur les réseaux sociaux ? Pas d’inquiétude, vous êtes juste… dans l’air du temps. Si (bien) manger et (bien) boire a évidemment quelque chose de réconfortant, surtout en ces temps de crise sanitaire, la question du bon – pour la santé, pour l’environnement – est plus que jamais au centre de nos préoccupations.

Par Ophélie NEIMAN (Le Monde), Léo PAJON (Le Monde), Yoanna SULTAN (Le Monde) et Louis FAURENT (étudiant à l’Institut de journalisme Bordeaux Aquitaine).

Le Festival International du journalisme - DR FI J2021

Faut-il encore faire des enfants ?

Alors que nous pourrions bientôt être 8 milliards de Terriens, est-il bien raisonnable de continuer à faire des enfants ? La question, qui relève autant de l’intime que de la politique, préoccupe une frange croissante de la société, sur fond notamment de montée en puissance des inquiétudes écologiques. Mais dans une société qui s’enorgueillit de son taux de fécondité, et dans laquelle devenir parent demeure socialement valorisé, le choix de ne pas procréer dérange encore. Faut-il vraiment renoncer à avoir des enfants pour sauver la planète ? Et sommes-nous vraiment libres de ce choix ?

Par Louise AUVITU (L’Obs), Sébastien BILLARD (L’Obs) et Thomas CHOLLET-LUNOT (étudiant à l’Institut de journalisme Bordeaux Aquitaine).

L’information est-elle une arme de guerre ?

La crise ukrainienne nous a conduit récemment à ajouter une thématique consacrée à l’information comme arme de guerre, où l’on alternera leçons du passé et analyses à chaud d’un présent qui voit le conflit se déplacer sur le terrain de l’information et des « vérités » alternatives. Nous avions prévu avant même le conflit d’aborder à Couthures la question de la liberté d’informer en Russie. L’actualité nous a rattrapés.

Par Olivier TESQUET (Télérama), Assma MAAD (Le Monde) et Paul LONCEINT (étudiant à l’Institut de journalisme Bordeaux Aquitaine).

Le Festival International du journalisme 2021 - Charles Bury

Journalistes : l’objectivité est-elle l’objectif ?

“Chiens de garde”, “vendus”, « médiacrates » : la détestation des journalistes est devenue un lieu commun. Mais l’objectivité qu’on leur réclame est-elle de ce monde ? Dans la fabrication de l’information, mieux vaudrait parler d’équité, d’honnêteté ou de choix éditoriaux. Dans le même temps, une génération s’engage dans le journalisme pour défendre ses idées. Mais jusqu’où peut aller le militantisme ? Et comment s’accorder sur des faits sans lesquels il ne saurait y avoir de débat public ?

Par Sylvain COURAGE (L’Obs), Pascale TOURNIER (La Vie) et Bastien MARIE (étudiant à l’Institut de journalisme Bordeaux Aquitaine).

La transition écologique au défi des inégalités

La transition écologique va bouleverser nos modes de vie et transforme déjà des pans entiers de l’économie. Avec quelles conséquences sociales ? Sur les portes monnaies, sur les emplois, sur l’accroissement des inégalités ? Et sur notre capacité à faire et à rester “société” ? L’urgence écologique est d’abord un défi démocratique. Est-il vraiment possible de concilier lutte contre le réchauffement climatique et justice sociale ?

Par Aline LECLERC (Le Monde), Rémi BARROUX (Le Monde) et Aude CAZORLA (étudiante à l’Institut de journalisme Bordeaux Aquitaine).

Les médias au défi de l’hyper concentration

La plupart des grands groupes de médias appartiennent désormais à des intérêts économiques puissants. Cette concentration se poursuit avec la montée en puissance du groupe Bolloré et le projet de fusion entre TF1 et M6. Cette concentration serait-elle le seul mode de survie face à une concurrence exacerbée et mondialisée ? Le service public peut-il servir de contre-modèle ? Quel avenir pour les médias indépendants qui parient sur l’engagement de leurs lecteurs ?

Par Sylvia ZAPPI (Le Monde), Geoffroy CLAVEL (Le Monde) et Margaux LONGEROCHE (étudiante à l’Institut de journalisme Bordeaux Aquitaine).

Trois jours de débats, rencontres, ateliers et rendez-vous festifs pour comprendre l’actualité.

Sources Festival International du journalisme