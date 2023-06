Le festival Jazz à Vienne du 28 juin au 13 juillet 2023

Pour sa 42è édition, Jazz à Vienne souhaite vous surprendre, innover et vous faire découvrir toute la richesse du jazz et de ses musiques cousines.

Jazz à Vienne garde le cap et reste fidèle à son histoire avec une programmation qui cherche à défendre cette musique, mais également à surprendre avec des créations, des rencontres musicales et des projets uniques portés par le festival.

Cette programmation prouve une nouvelle fois que le jazz est une musique ouverte sur le monde, se mélangeant avec tous les styles et s’écoutant de différentes manières : dans sa forme la plus originelle, interprétée par les grands maîtres de ce courant musical, ou dans une forme inédite, incarnée par une nouvelle génération inspirée, curieuse et engagée.

Le renouvellement de la scène jazz passe par le soutien de cette nouvelle génération avec une attention particulière portée aux musiciennes.

Cette année est marquée par une volonté de présenter de nombreuses musiciennes sur l’ensemble des scènes du festival avec, entre autres, Sarah Lenka, Macha Gharibian, DOMi, Géraldine Laurent, Samara Joy, Norah Jones, Célia Kameni, Terri Lyne Carrington pour le Théâtre Antique, Camilla George, Big Freedia ou Rébecca M’Boungou (Kolinga) au Club**, Sandra Cipolat, Thaïs Lona, Elise Vassallucci, Djazia Satour, Climène Zarkan** (Sar āb) à Cybèle, mais également sur toutes les autres scènes du festival avec Céline Bonacina, Alexandra Grimal, Carine & Lou Bianco, Senny Camara, Kyrie Kristmanson, Jeanette Berger…

Jazz à Vienne met en avant les jazzwomen d’aujourd’hui et de demain sur l’ensemble des scènes du festival. Pour la première fois, le festival initie également des résidences artistiques confiées à deux jeunes chanteuses, autrices et compositrices ainsi qu'une création franco-brésilienne emmenée par quatre jeunes femmes instrumentistes.

Dans l’idée de défendre la nouvelle scène jazz incarnée par de jeunes musiciennes talentueuses, inventives et créatives, Jazz à Vienne a souhaité proposer des résidences de projets à deux artistes françaises: Chloé Cailleton et Cynthia Abraham. Sous la forme d’une carte blanche, ces résidences ouvrent la possibilité pour ces artistes de présenter une pluralité de projets et de collaborations musicales sur différentes scènes du festival.

Et une création inédite, mise sur pied spécialement par Jazz à Vienne, qui propose la rencontre de deux des scènes actuelles les plus innovantes et productives, représentées par quatre jeunes musiciennes en pleine ascension : d’un côté la pianiste et chanteuse Clélya Abraham et la batteuse Ananda Brandão, étoiles montantes du jazz hexagonal et fines connaisseuses des musiques caribéennes; de l’autre, la saxophoniste Sintia Piccin et la bassiste et chanteuse Ana Karina Sebastião, figures de l’inépuisable vivier de la musica popular brasileira.

► Le Théâtre Antique est la scène mythique du festival sur laquelle s'est bâtie l’histoire de Jazz à Vienne et qui continue d’accueillir les grands inventeurs de cette musique jazz tout en ouvrant la possibilité de voir exposer au grand jour les grands noms de demain.

Certains artistes fidèles n’avaient pas foulé la scène du Théâtre Antique depuis de nombreuses années : Norah Jones, Pat Metheny, Snarky Puppy, Mavis Staples, Marcus Miller, Goran Bregović et Dee Dee Bridgewater.

► Le Club, qui prend place au Théâtre François Ponsard, est la scène incontournable des afters du festival. On peut y trouver à la fois des formes très électriques et très dansantes, et être transporté le temps d’un concert acoustique et intimiste dans l’ambiance d’un club new-yorkais : Big Freedia, Emmet Cohen, Stephen Hull, The Staples Jr. Singers, e collectif Steam Down, Camilla George, Thomas Kahn…

► Cybèle et son ambiance, ces applaudissements et ces rires, toujours plus de concerts, d’échanges et de rencontres. Pendant 15 jours dans ce lieu exceptionnel au cœur de la ville de Vienne, Cybèle fête à toute heure le jazz, le partage et le vivre ensemble.

On retrouve au menu du jardin de Cybèle, une programmation riche et diversifiée avec toujours plus d’artistes amateurs et professionnels, de la région, de la scène européenne et de la nouvelle génération sans oublier les lauréats des tremplins de festivals partenaires.