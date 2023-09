Le Festival mondial des Théâtres de Marionnettes à Charleville-Mézières du 16 au 24 septembre 2023

Le Festival mondial des Théâtres de Marionnettes accueille 87 compagnies dont 44 françaises, 7 franco-étrangères et 36 internationales, 25 pays, 452 représentations, 18 premières mondiales, 19 premières en France, 22 co-productions FMTM, 43 nouvelles venues, autour des thématiques « Présences invisibles », « (Des)humains », « Sur les frontières du genre », « Passeurs d’histoire », « Combattantes » et un focus sur la Corée du Sud.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

►►► Découvrez quelques spectacles :

Publicité

► Barbaque Compagnie - La princesse qui n’aimait pas

Toutes les histoires d’amour sont belles, et aucune ne mérite d’être jetée à la poubelle. Ainsi celle de la princesse qui n’aimait pas… les princes qu’on voulait la contraindre à épouser, va-t-elle en être sortie pour être racontée, et la poubelle métamorphosée en château de conte de fées. Mais un conte de fées d’aujourd’hui. Parce qu’elles n’ont plus l’intention d’attendre toute leur vie un prince charmant pour se réveiller, aller danser ou galoper, les princesses du XXIème siècle !

Barbaque compagnie - La princesse qui n'aimait pas - Horric Lingenheld

► Compagnie S’appelle Reviens - Pinocchio Live 3

Alice Laloy est toujours en recherche. Artiste singulière, ingénieuse, bricoleuse de rêves… Avec Pinocchio(live), performance scénique issue d’un travail de recherche photographique, elle aborde encore autre chose. En renversant le processus de recherche de réalisme des arts de la marionnette, Alice Laloy fait des pantins d’enfants réels.

Alice Laloy - Pinocchio Live 3 - Christophe Raynaud de Lage

► Fly Théâtre - Toku

Toku a existé. Il était médecin en Inde quand il est devenu l’un des premiers cas connus de VIH au début des années 90. Il a raconté son histoire à Katerina Damvoglou et Robin Beer, et les fondateurs de Fly Theatre ont eu envie de la rendre plus légère avec des marionnettes. De la rendre drôle, même. Pour qu’elle ne pèse pas. Créer ce spectacle en pleine pandémie de COVID a ajouté à sa dimension universelle. Car c’est l’histoire d’un corps en danger qui devient un corps dangereux. Mais c’est aussi un chemin vers l’acceptation, vers la paix avec soi et avec les autres. Dans un monde fantasmagorique, en combinant toute l’innocence de la marionnette et du masque avec la vidéo projection et le sound design, Fly Theater capte aussi joyeusement que sérieusement la dimension sociale d’une pandémie.

Fly Theatre - Toku - Karol Jarek

► Jonas Coutancier - Le Horla

Quoi de mieux pour raconter la folie et l’hallucination que les effets saisissants de la marionnette et du théâtre d’ombres, de la manipulation d’objets et des masques ? Quoi de mieux pour rendre audible la descente aux enfers d’un homme torturé, qu’un dialogue entre un marionnettiste danseur et une musicienne ? Dans cette libre adaptation de la nouvelle de Guy de Maupassant publiée en 1887, six ans avant la mort de l’écrivain atteint de syphilis et subissant lui-même les assauts de la démence, Jonas Coutancier confie à Solène Comsa, perchée à deux mètres de haut avec son violoncelle et son ordinateur, le soin de faire voyager le public entre mélodie et distorsion sonore.

Jonas Coutancier - Le Horla - Arnaud Bertereau

► Kaori Ito - Robot l’amour éternel

Artiste en perpétuel mouvement, Kaori Ito a ressenti un jour la sensation très contemporaine du temps qui s’accélère. L’idée lui est venue de se mettre dans la peau d’un robot. Une sorte d’intelligence artificielle, de poupée mécanique obligée de tout apprendre des humains avant de pouvoir s’animer. Obligée de tout observer. D’aller doucement. Voilà de quoi prendre du recul sur l’humanité !

Kaori Ito - Robot l'amour éternel - Laurent Paillier

► Point Zéro - Le songe d’une nuit d’été

Un classique revisité par un collectif belge bien connu pour ne reculer devant rien avec ses marionnettes géantes : forcément, ça décoiffe. Elles sont une quinzaine à faire résonner hurlements, rires, larmes, poésie, séduction, manipulations, humour potache et crises de nerfs inspirés du fameux Songe d’une nuit d’été de Shakespeare, autour de huit comédiens et comédiennes mis en scène par Jean-Michel d’Hoop pour la compagnie Point Zéro.

Point Zéro - Le Songe d'une nuit d'été - Véronique Vercheval

► Compagnie Brûlante - L’odeur du gel

Le blanc nappe la scène. Comme de la neige tombée pendant la nuit. Comme une étendue glacée. Une main soudain la déchire par ici, trois pattes par-là, des cornes, la queue d’un poisson… Des traces se posent. Partout. Puis des corps apparaissent et disparaissent. Des grognements aussi. Un langage se chuchote. L’esquisse est floue. Est-ce un mirage ? La première création de la compagnie Brûlante est un poème scénique, conviant le surnaturel à envahir le réel. Grand Nord, bestiaire imaginaire… L’Odeur du gel fait vibrer à l’unisson l’étrange et la nature.

Cie Brûlante - L'Odeur du gel - Christophe Loiseau

► His day – Art Stage San

Doit-on réaliser ses rêves ? Peut-on réaliser ses rêves ? Mais quels rêves ? Les heures défilent, et puis les jours, les mois, les années… Le temps passe. Le personnage de His Day court après. Il doit gagner de l’argent pour faire de son rêve une réalité. Son réveil sonne. Vite, vite, le bus. Raté. Il arrive en retard à son travail, se retrouve contraint de flatter son chef pour s’excuser. Ce qui n’empêche ni les sévères réprimandes, ni sa tâche de s’alourdir sans cesse. Il est au bout du rouleau. Il ne comprend plus le sens de tout ça. Sacrifier le présent au nom du futur. Il n’a plus de temps pour rien. Encore moins pour réaliser ses rêves. Est-ce vraiment ce que signifie gagner sa vie ? Avoir en permanence le sentiment de la perdre ? C’est décidé. Il lâche tout. Il va aller rencontrer son vrai moi. De cette méditation sur le temps qui passe et la quête de bonheur, la compagnie Art Stage San dirigée par Jo Hyun San fait un spectacle visuel saisissant.

His Day - Art Stage SAN - DR

►►► Toute la programmation ICI !