Le festival Premiers plans d’Angers du 21 au 29 janvier 2023

En se consacrant à la découverte des nouveaux talents du cinéma européen et en faisant découvrir son patrimoine cinématographique, le Festival Premiers Plans d’Angers est devenu le rendez-vous culturel emblématique, reconnu par les artistes et les professionnel.le.s, suivi par un public curieux et enthousiaste, soutenu par de nombreux partenaires et personnalités

► Cette année, le Jury Longs métrages est présidé par Mia Hansen-Løve

Publicité

Actrice dès 17 ans chez Olivier Assayas, puis jeune critique aux Cahiers du cinéma, Mia Hansen-Løve réalise en 2007, à l’âge de vingt-six ans, son premier film, Tout est pardonné, dont elle avait lu le scénario à Angers avec François Cluzet.

Après Maya (2018), Bergman Island (2021) permet à Mia Hansen-Løve d’être en compétition à Cannes avec un ambitieux récit de fantômes. Un beau matin, sorti en octobre dernier, offre à Léa Seydoux l’un de ses meilleurs rôles. Comme un retour aux sources pour Mia Hansen-Løve qui réussit à toucher à l’universel. Une nouvelle fois, elle n’a pas peur des trous narratifs puisque c’est justement ça qui l’intéresse : la matière même du temps, celle qui guérit les plaies que les personnages pensaient définitives et nous fait réfléchir à nos propres expériences de vie.

► Le Jury Courts métrages est présidé par Samir Guesmi.

Il multiplie les apparitions marquantes dans des films grand public comme Banlieue 13 de Pierre Morel, Ne le dis à personne de Guillaume Canet autant que dans le cinéma d’auteur avec L’Afrance d’Alain Gomis, Selon Charlie de Nicole Garcia… Nommé pour le César du Meilleur acteur dans un second rôle en 2013 avec Camille redouble de Noémie Lvovsky, il poursuit les collaborations avec des grands auteurs.

En 2021 sort son premier long métrage, Ibrahim, qui obtient le Grand prix du jury à Premiers Plans et plusieurs prix au Festival d’Angoulême dont le meilleur film. Il est à l’affiche ce mois-ci de Nos franginsde Rachid Bouchareb.

► Les jeunes cinéastes européen.ne.s, invité.e.s à Angers, viennent présenter leur premier film au public, aux professionnel.le.s du cinéma et à la presse. Près de 100 films sont projetés dans 7 sections compétitives : Longs métrages européens, Diagonales, Courts métrages européens et français, Films d’écoles, Plans animés et Chenaplans. Des scénarios de courts et longs métrages sont également lus en public par des comédien.ne.s

Aftersun / Charlotte Wells - 2022 Royaume-Uni, États-Unis

- 2022 Royaume-Uni, États-Unis Chevalier noir / Emad Aleebrahim-Dehkordi - 2022 Iran, France, Allemagne

- 2022 Iran, France, Allemagne Chien de la casse / Jean-Baptiste Durand - 2023 France

- 2023 France Fifi / Jeanne Aslan, Paul Saintillan - 2022 France

- 2022 France Nos cérémonies / Simon Rieth - 2022 France

- 2022 France Ramona / Andrea Bagney - 2022 Espagne

- 2022 Espagne Suro / Mikel Gurrea - 2022 Espagne

- 2022 Espagne Talking About the Weather / Annika Pinske - 2021 Allemagne

- 2021 Allemagne Tengo sueños eléctricos / Valentina Maurel - 2022 Belgique, France, Costa Rica

- 2022 Belgique, France, Costa Rica Tigru / Andrei Tănase - 2023 Roumanie, France, Grèce

► Vous pourrez aussi assister à des Rétrospectives :

Mia Hansen-Løve

De Tout est pardonné (2007) à Un beau matin (2022), retour sur l’œuvre lumineuse et mélancolique de Mia Hansen-Løve qui, à travers ses portraits sensibles et générationnels, touchent à l’universel.

Un beau matin - Les films du losange

Rodrigo Sorogoyen

Avant le succès en salles cet été d'As bestas et en l'espace de seulement six années, Rodrigo Sorogoyen a réalisé quatre longs métrages et une série pour la télévision qui ont fait de lui un cinéaste incontournable du cinéma espagnol contemporain. Ses films s’attaquent de front à des sujets brûlants (corruption, violences policières, xénophobie) pour en faire des récits universels dans la droite lignée d’un certain cinéma engagé des années 70.

El reino - Le Pacte

Jeanne Moreau

Dans le cadre des Inspirantes, le Festival vous propose de (re)découvrir l'oeuvre de Jeanne Moreau, cinéaste.

Lumiere - Tous droits réservés

Sandrine Kiberlain

Figure incontournable du cinéma français depuis le milieu des années 90, aussi à l’aise dans la comédie que dans le drame, Sandrine Kiberlain sera l'invitée du Festival Premiers Plans. Elle viendra présenter 5 séances, comme autant de points d'entrées sur son travail de comédienne, ainsi qu'Une jeune fille qui va bien, son premier film en tant que réalisatrice.

Chronique d'une liaison passagère - Pyramide Films

Double je(u)

Des personnages qui usurpent des identités, d’autres qui se transforment, des sosies, des malades schizophrènes : ces différents motifs du double obsèdent le cinéma et irriguent tous les genres. Petit tour d’horizon de quelques doubles cinématographiques particulièrement inspirants ; l’occasion de découvrir des grands classiques, pour la plupart dans de somptueuses versions restaurées !

Infernal affairs - The Jokers films

L’animation aujourd’hui en Europe Centrale

Depuis quelques années, les courts métrages d’animation en provenance de République tchèque, Slovaquie et Hongrie impressionnent par leur vitalité et leur singularité.

Symbiosis - Miyu Productions

Découvrez toute la sélection officielle ici !