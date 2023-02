Le festival SPRING en Normandie du 8 mars au 16 avril 2023

A chacun son SPRING ! Le festival est conçu pour permettre à chacun de composer son programme. En profitant de la programmation proposée sur un même territoire ou en se laissant tenter par une balade en Normandie.

La Conquête de l’espace sera le fil rouge de cette édition : développement de scénographies innovantes et souvent ambitieuses, conception de spectacles pour la salle, le chapiteau, l’espace public, les espaces circulaires, des lieux particuliers (musées, sites patrimoniaux…), le cirque ne cesse de se confronter à la notion d’espace et d’en réinventer les contours

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Un festival unique : premier festival international de cirque contemporain à l’échelle d’une région. Durant cinq semaines, communes et lieux culturels (équipements dédiés ou lieux insolites) s’accordent pour porter haut et fort les couleurs du cirque d’aujourd’hui.

Un festival ouvert : la programmation fait la part belle à toutes les rencontres du cirque avec les autres disciplines artistiques (danse, théâtre, musique, arts plastiques…).

Un festival curieux : SPRING s’intéresse aux jeunes talents, aux premiers pas de la nouvelle génération circassienne, aux nouvelles créations d’artistes confirmés.

Un festival fidèle et attentif : chaque édition de SPRING est l’occasion de mettre en lumière des parcours artistiques en présentant plusieurs spectacles d’un même artiste ou d’une même compagnie (« Parcours d’artiste ») et de mettre l’accent sur une tendance, un courant, une ou plusieurs thématique(s).

Quelques spectacles

La boule de et avec Liam Lelarge et Kim Marro, le 9 mars au Théâtre des Miroirs à Cherbourg-en-Cotentin

La Boule - Tom Bouchet

La Boule est une traversée, une longue marche à deux, qui tourne en rond sans destination précise. Nous allons chercher jusqu’où nous pouvons nous emmener l’une sur l’autre en se grimpant dessus en tentant de continuer à marcher ; jouer avec l’épuisement qui va avec ces portés emmêlés qui se nouent à nos jambes, qui nous fatiguent et nous ralentissent ; créer des formes corporelles biscornues, tordues ; faire disparaître des bouts de corps ; donner l’illusion qu’il manque quelque chose ou justement qu’il y en a trop… Avec ces nouvelles formes corporelles, il est question de laisser à l’état brut le propos du corps pour utiliser l’outil dramaturgique qui en dérive, décortiquer toutes les manières de se déplacer en utilisant les appuis de l’autre.

Corps extrêmes de Rachid Ouramdane, les 14 et 15 mars au Théâtre de Caen

Corps extrêmes Rachid Ouramdane - Pascale Cholette

Chorégraphier dans les airs, quoi de plus beau ? Avec Corps extrêmes, Rachid Ouramdane questionne cette quête d’absolu avec une troupe d’acrobates et voltigeurs. S’élever et prendre de la hauteur, planer même. De tous temps, le désir de « danser » dans les airs a marqué les esprits. Dans la foulée, Rachid Ouramdane entend avec Corps extrêmes « se focaliser sur la fascination qu’exercent les notions d’envol, d’état d’apesanteur, de suspension ».

Les maîtres du désordre de Sébastien Wojdan et Galapiat cirque, du 22 mars au 1er avril en tournée à vélo dans des communes au bord de la Seine

Les maitres du désordre - Mathieu Le Gall

Cirque instantané : Une performance comme une rétrospective de ses précédents spectacles, qui refuse de donner du sens au désordre. Et laisse le geste circassien spontané, frénétique, alerte, raconter l’instant présent.

Artiste touche-à-tout des arts du cirque, avec son spectacle les maîtres du désordre Sébastien Wojdan faites escale à vélo dans cinq communes des boucles de la Seine. Des représentations où l’acrobate, jongleur, équilibriste sur corde et musicien, propose avec Coline Linder ou Madeg Menguy une performance, comme une rétrospective de ses précédents spectacles, qui refuse de donner du sens au désordre. Et laisse le geste circassien spontané, frénétique, alerte, raconter l’instant présent. Sébastien Wojdan, raconte à travers ses spectacles l’intime, les peurs et les blocages qui nous déchirent..

Métamorphose de Nolwen Gehlker avec les Cies Pagnozoo et Lawen, le 10 mars au Cirque-Théâtre d’Elbeuf

Métamorphose - Jean-Claude Leblanc

Les métamorphoses sont omniprésentes, elles nous interrogent sur notre besoin vital, viscéral, de mouvement, de changement, de surpassement. Dans nos propres vies, sommes-nous une partie agissante de cette transformation ? Aux côtés d’une femme qui traverse l’existence en y accueillant ses modifications inéluctables un homme s’affranchit de son propre corps physique, de son corps social et se transforme progressivement en oiseau, tel un phœnix flamboyant. Mis à nu, que reste-t-il de l’essentiel ? Et que reste-t-il de la chenille dans le papillon ?

Portraits d’artistes

► Coline Garcia

Boite noire

Issue de la 21ème promotion du CNAC et après 8 années en tant qu’interprète, Coline Garcia fonde la compagnie SCoM en 2016. Elle oriente son travail vers le cirque de création pour le jeune public et développe une démarche de création militante en faveur de l’égalité femme-homme.

Boîte Noire est une expérience de cirque réflexif. Elle s’adresse aux adolescent.e.s, aux jeunes adultes, aux femmes et aux hommes. Boîte Noire met en scène des corps de femmes afin d’examiner les manières dont la sexualité (au sens large : drague, séduction, érotisme, pornographie, pratiques sexuelles, orientations et inclinaisons hétérosexuelles, homosexuelles, bisexuelles) et ses représentations (liées aux pratiques) s’articulent avec la domination masculine. Inspiré de nombreux écrits, de recherches sociologiques, d’expériences personnelles, de témoignages, il s’agira d’interpréter par le corps et par les mots ce que ces histoires et anecdotes ont d’universel. Boîte Noire est une épopée contemporaine sur 2000 ans d’inégalité.

► Clément Dazin

Angst

Clément Dazin intègre l’école de cirque de Lyon puis le Centre national des arts du cirque (CNAC) où il continue d’explorer les liens entre la danse contemporaine, le théâtre gestuel, la danse hip hop et le jonglage pour développer son univers. Il fonde sa compagnie La Main de l’homme en 2015. Il développe l’activité de création de la compagnie autour du jonglage chorégraphique jusqu’en 2017 et s’intéresse depuis à la place du texte et de la parole dans ses spectacles.

Lorsque le corps fait face au danger, l’esprit se réfugie derrière la peur, émotion qui nous protège autant qu’elle nous compromet. Angst exprime cette thématique autant personnelle qu’universelle qu’est la peur en interrogeant les sujets les plus tabous du cirque contemporain : la peur et la chute.

Le cirque est un espace libre qui se déplace et se pose, au festival SPRING dans toute la Normandie : Manche, Calvados, Orne, Littoral Seine-Maritime, Eure et la métropole Rouen Normandie