Le football en milieu rural, quand des petits clubs essaient de monter une équipe féminine

Les premières foulées, les premières passes, et pour certaines, la première fois qu'elles se retrouvent sur un terrain de football. Depuis trois semaines, les entraînements ont repris à Houlle (Pas-de-Calais). Pour l'instant, elles sont une quinzaine de joueuses. Ce sera la première saison complète pour cette équipe, avec comme coach adjointe, Mathilde Mortier, 25 ans : "Il y a des anciennes joueuses professionnelles d’une cinquantaine d’années, mais surtout des débutantes. Sur l’effectif, un quart a déjà joué au football". Une partie des nouvelles joueuses n'avait jamais touché un ballon de sa vie, et ne connaissait pas les règles.

Malgré l'élimination précoce de l'Equipe de France, les clubs espèrent surfer sur la visibilité donnée par la Coupe du monde de football. Elle est indispensable pour le développement du football féminin. Les licences grimpent en flèche les semaines qui viennent, selon des entraîneurs et des présidents que France Inter a interrogés. Mais encore faut-il trouver une équipe féminine à côté de chez soi. En milieu rural, des petits clubs essaient de se lancer, entre succès et petites galères.

Publicité

Des maillots pas à la bonne taille

À Briec, près de 6.000 habitants, à dix kilomètres de Quimper, le club gagne des licenciés chaque année. Ils sont plus de 230, dont une poignée de femmes. Depuis l’an dernier, les Paotred Briec ont une section féminine. "On s’est rendu compte qu’il n’y avait pas énormément de femmes et de filles dans le milieu, on voulait féminiser le club", raconte le co-président Florian Guichoux. "On a eu du monde, mais pas autant qu'espéré pour faire du foot à 11."

Alors, l’équipe féminine est inscrite dans un championnat de foot à sept. Les joueuses ont entre 15 et 41 ans. Elles sont entrainées par Cassandra Salaun, 28 ans. Elle joue depuis ses six ans. La saison dernière fut émaillée de quelques galères : "Les filles sont arrivées à un match, il n’y avait pas de vestiaire pour elles. Il y a plein de petites choses où c’est plus difficile à gérer avec des filles plutôt que des hommes. On a eu l’histoire des maillots. On nous a commandé des maillots sans s’intéresser aux corpulences des filles, donc ils étaient trop petits. C’est un peu perturbant pour jouer les matchs."

La garde des enfants pendant l'entraînement

Autre souci, et de taille, quand il faut aller s'entraîner le jeudi soir à 19 heures, que faire des enfants, si le père n'est pas là ? Les clubs nordistes d'Houlle et d’Éperlecques ont trouvé la parade : "Si besoin, une nounou vient pour garder les enfants. Ma belle-mère vient s’occuper des enfants des joueuses, si papi ou mamie ne peut pas les garder", affirme Mathilde. À Briec, Florian Guichoux aurait aimé davantage participer au développement de l’équipe : "Ce qui nous a manqué, c’est du temps. Pour monter des événements par exemple, et attirer des joueuses." L’espoir du président dans les années à venir, créer une équipe féminine dans chaque catégorie.

"Elles ne viennent pas pour la gagne, mais pour se défouler"

Dans le Finistère, "on voit bien l’attrait du foot féminin qui fleurit tranquillement", constate Gilles Tony, le président du Stade Mellacois, près de Quimperlé. L’équipe sénior féminine entame sa quatrième saison. Elle affrontera probablement les filles du village voisin de Riec, qui lance son équipe. "Il y a une demande", assure Gilles Tony, du Stade Mellacois.

À Houlle, ce sont des femmes et des filles de joueurs qui ont réclamé la création d’une équipe féminine, comme à l’USM Football de Mortagne-au-Perche (Orne), où une section féminine va ouvrir. "Dans ces équipes, l’esprit de groupe est déterminant, s’il y a des joueuses qui partent sur un coup de tête, ou un conflit, cela peut démobiliser les joueuses", explique Christophe Gautier, éducateur au club de football.

Dans ces clubs, gagner n’est pas la priorité, loin de là. "Elles ne viennent pas pour la gagne, mais pour se défouler", observe le Breton Gilles Tony. "On n’a pas la prétention d’aller chercher des titres, mais prendre du plaisir. Le côté familial sera mis en avant", promet Anthony, 38 ans. Le président du club d’Hergnies (Nord) vient de prendre la décision de lancer une section féminine. Parmi ses arguments, le prix de la licence : 50 euros.

10% des licenciés à la FFF sont des femmes

La saison dernière, la Fédération française de football comptait plus de deux millions de licenciés, un record, dont 200.000 femmes, entre les joueuses, les éducatrices, les arbitres et les dirigeants, soit 10%. "Nous ne sommes pas beaucoup d’éducatrices, c’est vrai que ça manque", regrette Brigitte Janneton, à la tête de la commission féminisation au district de l’Indre. "Il y a des clubs frileux, d’autres pensent que le football, c’est pour les gars et pas pour les filles, assure cette dirigeante, mais ça progresse bien." Dans le département de l’Indre, le district a gagné 200 joueuses en un an. Un succès. "Il faut essayer de les garder, et de créer davantage d’équipes en petite catégorie."

Car à partir de 15 ans, les filles ne peuvent plus jouer avec les garçons. C’est la fin des rencontres mixtes. Conséquence, de nombreuses joueuses arrêtent le foot, car elles ne trouvent pas de section féminine. Ce fut le cas il y a quelques années pour la Nordiste Mathilde, aujourd’hui entraîneuse : "Quand j’étais jeune, à 12 ans, j’ai dû arrêter, car il fallait aller jouer avec les filles. Le club féminin le plus proche était à une demi-heure. Ma mère ne pouvait pas faire les déplacements à l’époque. J’ai dû arrêter à cause de ça."

Car Mathilde en est certaine, s’il n’y a pas de club à proximité, "les filles ne vont pas chercher à venir, quand on passe le quart d’heure, vingt minutes, ça demande du temps". De quoi décourager de potentielles futures joueuses.