Le Français DJ Snake à l'affiche du Super Bowl 2023

Une consécration. DJ Snake sera aux platines, en direct, avant le coup d'envoi de la 57e édition du Super Bowl. Une annonce faite par la ligue américaine de football américain (NFL) sur Twitter. La finale de cet évènement sportif, suivie par des dizaines de millions de téléspectateurs chaque année, aura lieu le 12 février à Glendale, en Arizona. La star américaine Rihanna assurera quant à elle le traditionnel show de la mi-temps. L'artiste se produira sur l'une des scènes les plus prestigieuses au monde qui a vu défiler ces dernières années Beyoncé, The Weeknd, Shakira mais aussi Jennifer Lopez.

Les deux franchises qui s'affronteront ce soir-là ne sont pas encore déterminées. Quatre d'entre elles sont encore en lice pour une place pour l'évènement planétaire. Les San Francisco 49ers joueront contre les Philadephia Eagles (21 heures) et les Kansas City Chiefs seront face aux Cincinnati Bengals (00h30), heures françaises.

DJ à la renommée internationale

William Grigahcine, plus connu sous le nom de DJ Snake, est devenu le français le plus écouté au monde avec 37 milliards d'écoutes sur les différentes plateformes. L'artiste de 36 ans, qui a grandi dans le Val-d'Oise, s'est fait connaître du grand public en 2014 grâce au tube Turn Down For What, parodié en vidéo par Michelle Obama pour promouvoir sa campagne de lutte contre l'obésité. Un an après, autre succès : son titre "Lean On" avec le groupe Major Lazer devient le hit de l'été. La star internationale a multiplié les collaborations avec les plus grandes stars de la chanson comme Justin Bieber, Lady Gaga ou encore Selena Gomez. En juin 2022, il avait inauguré le retour des concerts au Parc des Princes en performant devant 63 000 spectateurs.