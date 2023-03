Le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti provoque un tollé en faisant deux bras d'honneur à l'Assemblée

C'est une scène surréaliste qui a eu lieu ce mardi après-midi, à l'Assemblée nationale, en plein débat autour des peines d'inéligibilité. Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a été interpellé et accusé d'avoir fait un bras d'honneur [ou un doigt d'honneur, si l'on se fie aux images diffusées à la télévision, ndlr] à l'attention du président du groupe LR Olivier Marleix. "Nos collègues ont été extrêmement surpris, on ne peut qu'être choqués par ce genre de pratiques", a déclaré le député LR qui a lancé l'alerte. Olivier Marleix venait de rappeler la mise en examen d'Éric Dupond-Moretti pour prise illégale d'intérêts.

Immédiatement, le ministre a tenu à s'expliquer au micro de l'Assemblée : "Je ne suis pas l'arbitre des élégances mais je voudrais vous rappeler une petite chose : je suis mis en examen, je ne suis pas condamné, je conteste totalement les faits qui me sont reprochés (...). Vous n'avez pas de leçons à me donner. Maintenant, il n'y a pas un bras d'honneur, il y en a deux, accompagnés de paroles à chaque fois".

Des excuses à Marleix "et à la représentation nationale"

"De quoi vous parlez ? Vous avez fait deux bras d'honneur, c'est ce que vous avez dit à l'Assemblée ? Si c'est le cas, ce n'est pas admissible" lui a alors demandé, surprise, la vice-présidente de l'Assemblée Élodie Jacquier-Laforge (MoDem). Assurant que ses gestes n'étaient pas destinés à Olivier Marleix, il a répondu : "J'ai dit, madame, que c'étaient des bras d'honneur à la présomption d'innocence. Je l'ai dit deux fois", a répondu le ministre, alors que les députés LR et RN quittaient l'hémicycle, entraînant une suspension de séance.

Le ministre a par la suite présenté ses excuses à la fois à Olivier Marleix "et à la représentation nationale".

Mais entretemps, le geste a suscité un tollé dans les rangs de l'Assemblée et dans la sphère politique : "C'est quelque chose d'inacceptable. On est là face à quelque chose de complètement inédit, c'est un scandale", a dénoncé le premier secrétaire du PS Olivier Faure devant la presse. La cheffe de file des députés LFI Mathilde Panot a elle aussi dénoncé une attitude "indigne de votre fonction".

Le précédent Emmanuelli

Ce n'est pas la première fois que ce type de geste intervient dans les rangs de l'Assemblée : en 2011, le député PS Henri Emmanuelli avait adressé un doigt d'honneur au Premier ministre de l'époque, François Fillon. Il avait, pour sa part, nié son acte. "Je n'ai pas fait de doigt d'honneur au Premier ministre (…) Si ça a été interprété comme ça, j'en suis désolé", avait-il dit.

"Le mépris du gouvernement n'a plus de limite"

Sur Twitter aussi des députés ont condamné le geste du ministre : "J'ai été sanctionné pour avoir qualifié de "lâche" la politique de Bruno Le Maire, mais le Ministre Eric Dupond-Moretti peut faire deux bras d'honneur en toute impunité", a réagi le député RN Alexandre Loubet sur Twitter. La députée RN Géraldine Grangier a déploré que "le mépris de ce gouvernement n'a plus de limite".

Le garde des Sceaux est accusé d'avoir profité de sa fonction, une fois à la tête du ministère de la Justice, pour régler des comptes avec des magistrats avec lesquels il avait eu maille à partir lorsqu'il était avocat, ce qu'il conteste. La Cour de justice de la République (CJR) a ordonné un procès contre le ministre, mais ses avocats ont formé un pourvoi en cassation.