Le géant de l'internet chinois présente "Ernie Bot" un concurrent de ChatGPT un peu décevant

Après les Etats-Unis, la Chine présente elle aussi son premier robot conversationnel. Le géant de l’internet Baidu a dévoilé ce jeudi à Pékin "Ernie bot", la réponse au robot américain ChatGPT , capable de dialoguer avec l’homme en répondant à des questions et en exécutant des demandes. Le moteur de recherche Baidu travaille sur "Ernie Bot" depuis 2019. Lors de la présentation devant la presse, le patron du groupe a donné quelques exemples de ce que l’utilisateur pourra réaliser avec la nouvelle interface : par exemple, demander au robot d’écrire un poème, de concevoir un slogan publicitaire, ou encore d’effectuer un exercice de mathématiques. "Ernie Bot" fonctionne en Mandarin et sera destiné uniquement au marché chinois.

"Il ne s'agit pas d'un outil de confrontation high-tech entre la Chine et les États-Unis"

Interrogé sur la rivalité entre la Chine et les Etats-Unis sur les nouvelles technologies et en particulier l'intelligence artificielle, le patron et fondateur de Baidu Li Yanhong a refusé de se comparer au robot américain ChatGPT. "Il ne s'agit pas d'un outil de confrontation high-tech entre la Chine et les États-Unis" a-t-il expliqué "mais l'aboutissement naturel du travail de plusieurs générations de techniciens de Baidu qui poursuivent le rêve de faire évoluer le monde grâce à la technologie. Cette nouvelle plateforme au service de centaines de millions de clients est la meilleure preuve d'un développement axé sur l'innovation", assure Li Yanhong.

Publicité

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Mais la conférence de presse de présentation a déçu. Aucune démonstration en temps réel n’a été dévoilée, seulement des images. Baidu n'a pas non plus communiqué de date de commercialisation. Il faudra pour l’instant se contenter de la version Bêta, avant une mise en service définitive.

Les chinois pas convaincus pour l'instant

L'action de Baidu a dévissé à la bourse de Hong-Kong, avec une perte dans l'après-midi de prés de 10%. En effet, pas de quoi satisfaire les nombreux Chinois, très friands des nouvelles technologies dont certains, élèves ou étudiants, utilisent déjà le robot américain ChatGPT comme aide pour faire les devoirs ou produire des dissertations. Le phénomène de la start-up californienne OpenAI est officiellement inaccessible en Chine, mais les personnes équipées d'un VPN peuvent y avoir accès. Mais le robot "Ernie Bot" de Baidu n’est qu'une première étape pour les Chinois. Les autres géants de la tech comme Tencent ou Alibaba, assurent eux aussi préparer leur robot conversationnel.