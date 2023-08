Le général Jean-Louis Georgelin, chargé de la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris, est mort

Le général Jean-Louis Georgelin, responsable de la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris, est mort à l'âge de 74 ans. L’ancien chef d’état-major est décédé après une chute en montagne vendredi. C'est le responsable d'un refuge près du Col de Faustin, sur la commune de Bordes-Uchentin (Ariège) qui a alerté les secours, ayant constaté qu'il n'était pas rentré vers 21h.

Un général cinq étoiles au chevet de Notre-Dame

Jean-Louis Georgelin avait été admis à l’Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr en 1967. Entre 2002 et 2006, il avait occupé le poste de chef de l'état-major particulier du président de la République en 2002, avant d'être promu chef d'État-Major des armées. Pendant près de quatre ans, il conduit les opérations extérieures de l'armée française, comme en Côte d'Ivoire, en Afghanistan et au Liban.

Après l’incendie de la cathédrale Notre-Dame, en 2019, le Général Georgelin avait été missionné pour piloter les travaux de reconstruction. Il présidait l'Établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale. Féru d’histoire et de patrimoine, fervent catholique, il était décrit comme un homme au caractère rugueux et à la voix forte. Ce militaire à la retraite avait pour mission de veiller à "l'avancement des travaux".

Il était aux premières loges le mois dernier lorsque Notre-Dame a retrouvé une partie de sa charpente. Le général Georgelin avait maintenu l’objectif de réouverture de la cathédrale en décembre 2024, après les JO de Paris à l'été qui ne devraient pas avoir de répercussions sur la poursuite des travaux.

"Une autorité et une efficacité incomparables"

Les hommages affluent depuis l’annonce de son décès. "Avec le décès du général Jean-Louis Georgelin, la Nation perd l’un de ses grands soldats. La France, un de ses grands serviteurs. Et Notre-Dame, le maître d’œuvre de sa renaissance", affirme le président de la République Emmanuel Macron sur X (ex-Twitter). "Il avait su créer les conditions humaines et d'organisation pour mener à bien la reconstruction de Notre-Dame", a estimé sur le même réseau la maire de Paris Anne Hidalgo. "La France perd un grand serviteur de l'Etat", a renchéri la présidente de la Région Île-de-France, Valérie Pécresse.

L’élu au Conseil de Paris Aurélien Véron évoque "une tragique perte" sur X . "Il a mené le chantier de reconstruction de Notre-Dame de Paris avec une autorité et une efficacité incomparables", réagit l’ancienne ministre de la culture Roselyne Bachelot. "Il était un esprit brillant et utile à la France. Sa disparition brutale est un choc et un vide", ajoute le député de la majorité Robin Reda . "Il ne verra pas l’aboutissement de la reconstruction de Notre-Dame", regrette l’ancien ministre Pierre Moscovici.

"À la tête de l'établisement public, il a avec ténacité, conviction, amour de la cathédrale et de l’Eglise, conduit ses équipes pour que Notre-Dame ouvre fin 2024", écrit Olivier Ribadeau-Dumas, recteur-archiprêtre de la cathédrale Notre-Dame de Paris.