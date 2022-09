Le génie de la Nouvelle vague Jean-Luc Godard est mort

Jean-Luc Godard est mort, a indiqué une source proche du cinéaste à France Inter, confirmant les informations du quotidien Libération . Retour sur les mille vies d'un réalisateur fort en gueule qui aura inspiré toute une génération de cinéastes.

Le couteau suisse

Jean-Luc Godard fait tout sur ses films : à la fois réalisateur, scénariste, dialoguiste, il en maîtrise le montage. Il y fait l'acteur, occasionnellement. Producteur et écrivain, il est aussi critique et théoricien du cinéma.

Comme Éric Rohmer , François Truffaut , Claude Chabrol ou Jacques Rivette , Jean-Luc Godard commence sa carrière dans les années 1950 comme critique de cinéma. Il écrit notamment dans La Gazette du cinéma, Les Cahiers du cinéma et Arts. Parallèlement à cette activité, il tourne des courts métrages en 16 mm. Son premier long métrage provoque une véritable déflagration.

Énorme succès, A bout de souffle révèle Jean-Paul Belmondo et pose les bases de ce que l'on va appeler "La Nouvelle Vague".

Véritable stakhanoviste, le réalisateur va tout au long de cette décennie tourner plusieurs films par an : Le petit soldat, Une femme est une femme, Le Mépris, Pierrot le fou, La chinoise.....

Anna Karina

L'histoire commence sur le tournage du Petit soldat. Godard avait repéré l'actrice dans une publicité dès l'été 1959. Il la contacte pour lui proposer un rôle dans À bout de souffle. Elle refuse parce qu'il comprend une scène dénudée. Son personnage disparaîtra finalement du film. Il lui propose ensuite le rôle principal dans Le Petit Soldat (1960).

Anna Karina jouera huit fois sous la direction de Jean-Luc Godard. En 1961, elle obtient le prix de la meilleure actrice au festival de Berlin pour son interprétation du personnage d'Angela dans le film Une femme est une femme.

Mariés peu de temps après le tournage du Petit Soldat, l'union est houleuse. Terriblement jaloux, Godard saccage l'appartement, lorsqu'Anna Karina menace de le quitter pour Jacques Perrin. Ils se séparent en 1967

En 1987, Anna et Jean-Luc se retrouve sur le plateau de Bains de minuit de Thierry Ardisson, 20 ans après la fin de leur histoire. L'émotion est palpable.

Révolutionnaire

Quand arrive 1968, Godard est devenu un cinéaste de premier plan. Les événements de mai vont provoqué la rupture avec le système du cinéma. Il se radicalise politiquement, et se marginalise. Il signe ses films sous le pseudonyme collectif de Groupe Dziga Vertov. Derrière ce nom qui fait référence au réalisateur soviétique Dziga Vertov, il y a essentiellement Godard et son ami et réalisateur Jean-Pierre Gorin. Ensemble, ils cherchent à faire "politiquement du cinéma politique". Leurs films sont peu diffusés.

Le 9 juin 1971, Jean-Luc Godard est victime d'un grave accident de moto. Il a le bassin fracturé et reste une semaine dans le coma. Il reste plus de six mois à l'hôpital. C'est pendant cette période qu'il se lie avec la photographe Anne-Marie Miéville, qu'il a rencontrée quelques mois plus tôt. À sa sortie de l'hôpital en novembre 1971, il s'installe avec elle et lui propose de travailler avec lui.

Les années 70 seront consacrées à la vidéo.

Godard abandonne la pellicule de cinéma traditionnelle et investit dans du matériel vidéo afin de pouvoir devenir complètement autonome. Il travaille alors essentiellement pour la télévision et s'éloigne du cinéma.

Il y revient avec Sauve qui peut (la vie) en 1980. Le film ouvre une nouvelle période dans son œuvre avec sept longs métrages en sept ans et lui permet de retrouver la place centrale qu'il avait occupée au cours des années 1960.

On se bouscule pour tourner avec Godard : Hanna Schygulla, Michel Piccoli, Isabelle Huppert (Passion, 1982). Johnny Hallyday, Nathalie Baye, Claude Brasseur, Jean-Pierre Léaud, Alain Cuny, Laurent Terzieff (Détective, 1985). Jean-Pierre Léaud, Jacques Villeret, Dominique Lavanant, Michel Galabru (Soigne ta droite, 1987)... et Isabelle Adjani. Avec qui les choses vont très mal se passer.

Choisi par le réalisateur pour Prénom Carmen, elle quitte le tournage après quelques jours, ne supportant pas la manière dont Godard la filme. Elle est remplacée par Maruschka Detmers.

Il était une fois

À partir de la fin des années 1980, il se consacre à une série de films-essais intitulée Histoire(s) du cinéma qu'il achève en 1998. Il s'agit d'une vaste fresque philosophico-esthétique constituée de collages, de citations à la manière du Musée imaginaire d'André Malraux.

J’ai fait une échographie de l’Histoire par le biais du cinéma. De par sa matière, qui est à la fois du temps, de la projection et du souvenir, le cinéma peut faire une échographie de l’Histoire en faisant sa propre échographie.

En parallèle de son travail sur les Histoire(s) du cinéma, Godard continue de tourner. Il réalise Nouvelle Vague (1990) avec Alain Delon. Hélas pour moi (1993) avec Gérard Depardieu. Deux fois cinquante ans de cinéma français (1995) avec Michel Piccoli.

Celà fait près de 15 ans que l'on n'a pas "vu" le cinéaste. Sa dernière apparition cannoise remonte à 2004 avec Notre musique, même si plusieurs de ses films ont été sélectionné depuis.

Cette année encore, l'ombre du cinéaste a plané sur la Croisette avec la sélection en compétition de sa dernière réalisation : Adieu au langage.

Personal Branding

On se souvient des caméos d'Hitchcock, ces apparitions plus ou moins furtives dans chacun de ses films. Godard, lui, fait régulièrement référence à ses précédents films, ainsi :

Dans Une femme est une femme, Belmondo parle d'À bout de Souffle.

On peut voir une affiche italienne de Vivre sa Vie dans le décor du Mépris.

Chantal Goya parle de Pierrot le fou dans Masculin/Féminin.

Marie regarde Le Mépris dans Le Livre de Marie.

Dans Pierrot le fou, on voit une affiche de Le Petit Soldat dans l'appartement de Marianne.

Dans Hélas pour moi, un personnage au vidéoclub reprend la formule de Belmondo dans À bout de Souffle : "tu te le rappelles, et non pas tu t'en rappelles".

