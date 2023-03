Le glaciologue Claude Lorius, pionnier de la climatologie, est mort

Le glaciologue français Claude Lorius, l'un des premiers à avoir établi le rôle du dioxyde de carbone (CO2) dans le réchauffement climatique, est mort mardi à l'âge de 91 ans, a appris l'AFP jeudi auprès de son éditeur et d'un chercheur du CNRS de son entourage.

Ce pionnier des expéditions polaires, qui aura vécu six années en cumulé dans l'Antarctique depuis sa première mission en 1957, a contribué à fonder la climatologie, reconstituant le climat du passé grâce à l'étude des bulles d'air piégées dans les carottes de glace sur des millénaires.

À l'image d'Etienne Klein, le monde de la recherche lui a immédiatement rendu hommage.

L'un des premiers scientifiques à démontrer le rôle du CO2 dans le réchauffement climatique

Né à Besançon en 1932, Claude Lorius fait des études de physique quand il répond à une petite annonce pas très explicite en 1955 : "Recherche jeunes étudiants pour participer aux campagnes organisées pour l'Année Géophysique Internationale". Il réalise alors son tout premier hivernage sur la base scientifique Charcot en Antarctique, à plus de 300 kilomètres de la côte. Des années 1960 aux années 1980, il prend ensuite part à plus de vingt expéditions polaires, principalement en Antarctique. Il se spécialise dans le prélèvement des carottes glaciaires, les plus profondes possibles.

Lors de l'une de ses expéditions en 1965, alors qu'il boit du whisky avec des glaçons d'une carotte glaciaire, il remarque que des bulles de gaz se libèrent de ces glaçons. Il a alors l'idée d'analyser ces bulles d'air, car il a l'intuition qu'elles sont des témoins de l'histoire climatique. En 1987, il publie une série d'articles dans la revue Nature démontrant le lien entre les activités humaines et le réchauffement climatique.

"Claude Lorius a été un précurseur qui a posé les jalons ayant permis de mettre en place les travaux du Giec", observe au micro de France Inter le climatologue Jérôme Chappellaz. "Il a créé la science des carottes de glace, consistant à obtenir des échantillons de glacier pour reconstituer l'histoire du climat. Par ses travaux, il a permis de révéler au monde la relation intime entre les gaz à effet de serre et le climat de la Terre."

Entré au CNRS en 1961, Claude Lorius est été élu à l'Académie des sciences en 1994, avant de recevoir en 2002, avec Jean Jouzel, la médaille d'or du CNRS.