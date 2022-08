Le "Google russe" vend son pôle actualités au "Facebook russe", proche du Kremlin

C'est le premier groupe du web russe, mais cela commence à lui coûter un peu trop cher. Yandex, surnommé le "Google russe" (qui est toutefois enregistré au Pays-Bas et a des filiales européenne, britannique et américaine) explique ainsi dans un communiqué que ses intérêts "seront mieux servis en effectuant un retrait stratégique de ses activités médias". Concrètement, l'entreprise s'inquiète du risque de sanctions en marge de la guerre en Ukraine, alors que son cofondateur et PDG, Arkadi Voloj, a démissionné de la direction suite à des sanctions individuelles décidées par l'Union européenne.

Le groupe est d'ailleurs déjà critiqué pour son rôle présumé dans la propagande et la censure russes autour de l'intervention militaire en Ukraine. La page "actualités" de Yandex filtre par exemple les publications contenant le mot "guerre" sur le sujet.

Le fils d'un proche de Vladimir Poutine aux commandes

Pour s'épargner des sanctions à la fois côté russe et côté occidental, Yandex a donc décidé de céder ses activités médias... Et pas à n'importe qui : le nouveau propriétaire est le groupe VK, propriétaire de VKontakte, le "Facebook russe". Un groupe donc le dirigeant est Vladimir Kirienko, fils de Sergueï Kirienko, membre de l'administration présidentielle russe et proche de Vladimir Poutine.

C'est donc une part non négligeable de l'information accessible en Russie qui passe presque directement sous la coupe du Kremlin. Yandex représente actuellement plus de 60 % du marché russe des recherches en ligne. À titre de comparaison, le géant américain Google ne représente que 36 % des recherches dans le pays.

En échange de ses activités médias, ainsi que du nom de domaine de sa page d'accueil, Yandex doit obtenir du groupe VK la totalité des actions du service de livraison de nourriture Delivery Club. Une activité certainement moins risquée dans le climat géopolitique actuel.