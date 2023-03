Le gouvernement annonce la création d'un fonds de 500 millions d'euros pour les industries agroalimentaires

L'Etat vient en aide aux industries agroalimentaires. Le gouvernement dévoile ce vendredi 3 mars un plan d'aide pour accompagner les 16.400 entreprises du secteur qui emploie 437.000 personnes. La filière subit des difficultés conjoncturelles liées notamment aux changements climatiques et à la crise énergétique. Des problématiques qui s'ajoutent à des difficultés plus structurelles. Ce plan vise donc à consolider les industries agroalimentaires françaises pour leur permettre de poursuivre leurs dynamiques de transition écologique et de souveraineté alimentaire. Roland Lescure, ministre délégué chargé de l'Industrie, a détaillé une partie de ce plan sur France Inter vendredi. Il constate que l'on a "un secteur qui était un champion français, on était les deuxièmes exportateurs il y a quelques années, on est aujourd'hui numéro six, et si on enlève les vins et spiritueux on est même déficitaires", et qui est touché par une conjoncture aggravant cette situation structurelle déjà difficile.

Les mesures se focalisent sur les maillons industriels de la transformation alimentaire. Des maillons stratégiques qui lient la production agricole et le consommateur, via la distribution ou la restauration. Un plan divisé en trois volets : un soutien à court terme en trésorerie, un soutien pour relancer la dynamique à l’export en accompagnant les entreprises agroalimentaires françaises à l’international et une aide pour déployer une vision stratégique pour la compétitivité de la filière via la consolidation et l’investissement, mais aussi accélération de la transition écologique.

Un soutien de court terme pour la trésorerie

Alors que de longues et tendues négociations entre industriels et grande distribution viennent de s'achever, et que les représentants du secteur s'inquiètent de ne pas pouvoir répercuter le hausse de leur coût de production sur les tarifs, le gouvernement s'apprête à mettre en place des facilités de paiements pour certains types de charges. Pour les charges fiscales (impôt sur les sociétés, contribution foncière des entreprises et cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises), les entreprises en situation difficile pourront demander un report, sur justification de leur situation. Pour les charges sociales, en l’occurrence les cotisations patronales, des demandes d’octroi de délais de paiement sont possibles.

Un dispositif "Booster industrie agroalimentaire"

Pour répondre à l'érosion de l'excédent de la balance commerciale agroalimentaire et améliorer la capacité des industriels de l’agroalimentaire à exporter et à croître à l’international, le gouvernement promet d'aider les entreprises à accéder aux marchés de masse et à se lancer à l'export. La France souffre en effet d’un déficit de diffusion large de ses produits sur certaines filières de grande consommation.

Un dispositif "Booster industrie agroalimentaire" sera donc lancé en 2023. Il s’agit d’un programme sur plusieurs mois à destination des chefs d’entreprise du secteur agroalimentaire pour les soutenir dans la conquête de nouveaux marchés. Le partage d’expériences et les ateliers collectifs prévus dans le programme "Booster" a pour ambition d'aider les entreprises à se lancer à l’export.

Un fonds de 500 millions d'euros pour accompagner la compétitivité de la filière

Pour accompagner la consolidation de la filière, ainsi que la croissance des PME agroalimentaires, le gouvernement va crée un dispositif d’accompagnement public-privé en fonds propres à hauteur de 500 millions d'euros.

Des critères d’impact sur les stratégies et processus des entreprises qui seront accompagnées en fonds propres seront définis, afin que ce fonds appuient la transition écologique du secteur. Des dispositions spécifiques seront également prises afin que les coopératives agricoles aient aussi accès à ce dispositif. "Nous, on donnera une partie de ces 500 millions d'euros, mais on va négocier avec nos co-investisseurs : on n'en fera pas plus de la moitié, on veut vraiment du donnant-donnant", selon le ministre délégué Roland Lescure.

Le gouvernement veut aussi aider les industries agroalimentaires à se robotiser. France 2030, à travers son volet "robotique", permettra aux industries agroalimentaires de se moderniser et de se robotiser. Les industries agroalimentaires sont moins robotisées (60 robots pour 10 000 salariés) que le reste de l’industrie française (132 robots) et sont avant-dernières dans l’Union européenne. Les entreprises qui seront sélectionnées seront celles dont "on sera convaincus qu'on est face à des industries qui souhaitent relever la tête et repartir en mode conquête, notamment à l'international ".

Enfin ce plan va permettre aux coopératives agricoles d’être pleinement éligibles aux dispositifs de soutien à la décarbonation France 2030. Désormais, les coopératives ayant des activités industrielles seront éligibles aux dispositifs de soutien à la décarbonation de France 2030, de la même manière que les autres formes d’entreprises industrielles. Le seuil d’investissement minimal pour participer aux prochains appels à projet "Décarbonation" sera également abaissé pour permettre aux petites entreprises de l’agroalimentaire de déposer plus facilement des projets.