Le gouvernement britannique autorise la procédure d'extradition de Julian Assange vers les Etats-Unis

L'annonce n'a rien de surprenant, elle était attendue . Le gouvernement britannique vient de confirmer vendredi avoir signé le décret d'extradition de Julian Assange vers les Etats-Unis. Une décision qui fait suite à celle de la justice britannique qui avait formellement donné son feu vert à sa remise à la justice américaine le 20 avril dernier.

Le fondateur de Wikileaks, en prison au Royaume-Uni depuis 2019, risque de faire face à la justice américaine qui compte le poursuivre pour la fuite massive de documents confidentiels à partir de 2010. Il peut toutefois encore faire appel.

"Jour sombre pour la liberté de la presse"

"Dans cette affaire, les tribunaux britanniques n'ont pas conclu qu'il serait oppressif, injuste ou un abus de procédure d'extrader M. Assange. Ils n'ont pas non plus conclu que l'extradition serait incompatible avec ses droits humains, y compris son droit à un procès équitable et à la liberté d'expression, et que pendant son séjour aux États-Unis, il sera traité de manière appropriée, y compris en ce qui concerne sa santé", a déclaré un porte-parole du ministère de l'Intérieur. Priti Patel approuve donc ce vendredi l'extradition de Julian Assange.

Les arguments présentés ont pourtant toujours été contestés par le journaliste et ses soutiens, comme Reporters sans frontières ou encore Amnesty internationnal qui par la voix de sa Secrétaire générale Agnes Callamard estimait qu'"autoriser l'extradition de Julian Assange vers les Etats-Unis lui ferait courir un grand risque et enverrait un message glaçant aux journalistes du monde entier", et que "les assurances diplomatiques fournies par les Etats-Unis ne peuvent être prises pour argent comptant".

Dans un communiqué diffusé sur Twitter, Wikileaks évoque cette décision du gouvernement britannique, qualifiant ce vendredi de "jour sombre pour la liberté de la presse et pour la démocratie britannique" et la ministre de l'Intérieur Priti Patel de "complice des Etats-Unis". "Julian n'a rien fait de mal. Il n'a commis aucun crime et n'est pas un criminel. C'est un journaliste et un éditeur, et il est en train d'être puni pour avoir fait son travail", peut-on lire dans le texte.

Procédure d'appel à venir

Malgré la signature de ce décret d'extradition, la procédure ne se met pas en marche immédiatement. L'Australien, agé de 50 ans, peut encore faire appel de la décision dans les 14 jours prochains. Selon le communiqué de Wikileaks, se sera chose faite : "Aujourd'hui, ce n'est pas la fin du combat. C'est seulement le début d'une nouvelle bataille juridique. Nous allons faire appel." L'organisation entend également renforcer la mobilisation pour la libération de Julian Assange.

S'il devait finalement être extradé à l'issue de tous les appels, ce serait la fin d'une très longue traque de la part des Etats Unis et le risque d'être condamné à une peine de 175 ans de prison. Dès 2010, après les révélations des bavures de l'armée américaine classifiées, les autorités américaines ont lancé une enquête criminelle contre Wikileaks. Dans le même temps, la Suède émettait un mandat d'arrêt international contre Julian Assange (accusations dénoncées par l'intéressé) pour viol, poursuites qui seront finalement abandonnées en 2019.

A partir de 2012, il s'est réfugié dans l'ambassade d'Equateur à Londres, continuant à opérer avec Wikileaks sans pouvoir sortir et cherchant l'asile politique auprès d'un pays. En 2019, il perd la nationalité équatorienne (offerte deux ans plus tôt par le président Correa) sur décision du nouveau président Lenín Moreno qui a fait l'objet de révélations par Wikileaks dans une affaire de corruption.

Le 11 avril 2019, Assange est finalement arrêté dans l'ambassade à Londres. Il est incarcéré dans une prison de haute sécurité et dénonce régulièrement depuis ses conditions de vie, à l'isolement strict, et la dégradation de sa santé.