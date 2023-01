Le gouvernement publie un guide pratique pour accompagner les familles et futurs parents LGBT+

Le gouvernement a publié lundi un guide pour "le respect des droits des familles et futures familles LGBT+". Composé de six chapitres et 48 pages , cet état des lieux très complet et didactique donne des réponses précises à des questions que des couples LGBT peuvent se poser. Parmi les interrogations : "Comment puis-je établir la filiation avec mon enfant issu d’une PMA ?" par exemple*.* Il y a des questions aussi sur le droit concernant l’adoption et sur l’accès pour l’enfant à ses origines.

Un guide pour connaître ses droits

Depuis la promulgation, le 3 août 2021 de la loi relative à la bioéthique , l’accès à la procréation médicalement assistée a été élargi aux couples de femmes et aux femmes célibataires. Il était jusque-là réservé aux couples hétérosexuels. Pour la déléguée interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT Sophie Elizéon, ce guide "expose" les droits, il peut servir aussi "à les rappeler à celles et ceux qui les méconnaîtraient". Il s'agit selon elle d'un "document de référence", qui se veut une "explication des droits des parents trans, des familles concernées par la PMA, l’adoption ou la GPA, ainsi que de l’autorité parentale et des droits aux congés."

Publicité

La PMA prise en charge à 100%

Le guide détaille les conditions pour bénéficier d'une PMA : la femme qui portera l'enfant doit avoir moins de 45 ans, sa compagne 60 ans maximum. Par ailleurs, "le prélèvement d’ovocytes peut être réalisé jusqu’au 43e anniversaire de la personne qui en fait la demande", précise le guide. Suivront des entretiens avec une équipe médicale.

La PMA est pris en charge à 100% par l'assurance-maladie, peu importe le couple, "pour au maximum six inséminations artificielles et quatre fécondations in vitro", peut-on lire dans le guide. La femme porteuse ne peut pas avoir plus de 43 ans.

Vente et l'achat de spermatozoïdes interdits

Il est aussi rappelé les méthodes interdites en France, comme l'insémination dit "artisanale", avec une seringue par exemple. Une pratique punie de deux ans de prison et 30.000 euros d'amende. La loi interdit aussi la vente et l'achat de spermatozoïdes en France. "Le lien de filiation" avec le parent qui n'a pas porté l'enfant ne sera pas établi automatiquement.

Les hommes trans restent exclus

Le guide se penche aussi sur les questions que peuvent se poser les parents trans. Il est précisé que "la loi ne prévoit de filiation automatique qu’à l’égard d’un des parents". "Si une femme trans qui n’a pas eu recours à une transition médicale, conçoit un enfant avec sa compagne, il n’est pas possible en principe d’établir automatiquement une filiation des deux parents en tant que mères."

En revanche, les hommes transgenre restent exclus du droit à la procréation médicalement assisté. "Seule une personne trans qui n’a pas effectué son changement d’état civil est libre de disposer de ses gamètes et de bénéficier d’une PMA si elle est inscrite 'femme' à l’état civil", peut-on lire.

Il y a aussi des réponses à des questions plus terre-à-terre, comme les droits aux absences lorsque qu'une femme est enceinte. "La personne avec qui elle vit en couple bénéficie aussi d’une autorisation d’absence pour se rendre à trois de ces examens médicaux". Enfin, le guide donne des conseils si vous êtes victime de discrimination, comment agir, vers qui se tourner.

La satisfaction des associations

"Bravo pour ce guide", écrit sur Twitter l'Association des parents et futurs parents gays et lesbiens. "Sa lecture permet de voir tout le chemin restant à parcourir pour que nos familles soient pleinement reconnues !" L'Association des Familles homoparentales salue un guide "nécessaire".